Julia Jasmin Rühle wurde vor allem durch ihre Rolle in der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Ihre Tattoos, die fast ihren ganzen Körper bedecken, sind ihr Aushängeschild. Jetzt ist sie Kandidatin in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021 und kämpft am Strand von Thailand um den Titel und das Preisgeld.

Doch wie tickt der BTN-Star privat? Was war das für ein Unfall mit dem Porsche? Hat sie einen Freund? Instagram, Alter, Tochter und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Julia Jasmin Rühle Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Instagram

Alle Fakten zu Julia Jasmin Rühle auf einen Blick:

Name: Julia Jasmin Rühle

Julia Jasmin Rühle Spitzname: JJ

JJ Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Model, Sängerin

Reality-TV-Darstellerin, Model, Sängerin Geburtstag: 14.07.1987

14.07.1987 Alter: 34

34 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Moskau (Russland)

Moskau (Russland) Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 165 cm

165 cm Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: followjuliajasmin

Julia Jasmin Rühle: Biografie

Julia Jasmin Rühle wurde in Moskau geboren. Als sie noch ein Kind war immigrierten ihre Eltern nach Deutschland. Schon in jungen Jahren zeichneten sich JJs Talente ab. Sie beschloss, damit ins Fernsehen zu gehen. Im Jahr 2007 ergatterte sie schließlich im Alter von 20 Jahren ihre erste Schauspielrolle in der Pseudo-Gerichtsshow „Barbara Salesch“.

Anschließend folgte ihre nächste Rolle als Nageldesignerin in der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“. Schnell wurde sie mit ihrer Rolle zum Publikumsliebling. Julia Jasmin versuchte sich zudem auch als Sängerin. Ihre erste Single „Bow“ brachte sie 2014 auf den Markt und schaffte es damit in die Top 30 der deutschen Single-Charts. Im selben Jahr stieg sie schließlich bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus und nahm 2015 beim „Promi Big Brother“ teil, dort belegte sie den fünften Platz. Darüber hinaus ist JJ auch als DJane tätig und legte unter anderem schon im Mega-Park in Mallorca auf. Zudem gründete sie ihr Label „JJR“ und eine kleine Kosmetik-Linie.

Dieses Jahr ist Julia Jasmin Rühle Kandidatin bei „Kampf der Realitystars“ 2021 und kämpft am Strand von Thailand um Titel und 50.000 Euro Preisgeld.

Youtube Julia Jasmin Rühle - Bow! (you gotta kick it)

Julia Jasmin Rühle nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2021 teil

Aktuell läuft immer mittwochs auf RTL2 „Kampf der Realitystars“ 2021. Mit von der Partie ist ab Folge 5 auch Julia Jasmin Rühle. Noch bevor JJ in der Sala angekommen ist, gewinnt sie bereits ihren ersten Titel: Die Kandidaten sollten sich untereinander in punkto Sexappeal bewerten, in diesem Ranking ergattert der „Berlin – Tag & Nacht“-Star Platz 1. Fängt schon mal gut an für Julia Jasmin Rühle, ob sie es am Ende auch schafft, den Sieg für sich einzufahren, bleibt abzuwarten.

Wer wagt mit Julia Jasmin Rühle das TV-Abenteuer am Strand von Thailand? Insgesamt sind 25 Teilnehmer in Staffel 2 dabei. Wer das ist, erfahrt ihr hier:

Julia Jasmin Rühle: Comeback „Berlin – Tag & Nacht“

Nach einer Unterbrechung von sechs Jahren feierte Julia Jasmin Rühle im Juli 2020 ihr Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ auf RTL2. Damals kehrte sie wegen ihrer Tochter der Daily-Soap den Rücken. Die Nervosität vor dem ersten Drehtag sei nach eigener Aussage so hoch gewesen, dass JJ nicht schlafen konnte. Doch nach einem halben Jahr in ihrer Rolle als JJ verließ sie die Soap wieder.

Julia Jasmin Rühle: Trennung, Freund, Kind

Julia Jasmin Rühle versucht ihr Privatleben so gut es geht zu schützen. Deshalb ist das Gesicht ihrer Tochter auf Social-Media-Plattformen nie ganz zu sehen. Nach zehn Jahren Ehe ließ sich Julia Jasmin Rühle von dem Vater ihrer Tochter scheiden und kam mit ihrer Jugendliebe René Marschke zusammen. Die beiden kennen sich mittlerweile seit über 20 Jahren, doch Anfang des Jahres 2021 gaben sie ihre Trennung bekannt. Das Paar ging damals im Guten auseinander. Im „Promiflash“-Interview verriet sie, dass es ihr und René wichtig gewesen sei, in Freundschaft auseinander zu gehen. Ein Liebes-Comeback schloss die gebürtige Russin schon damals nicht aus. Und so kam es dann auch, nur kurze Zeit nach Julia Jasmins Autounfall gab das Paar seine Verlobung bekannt.

Julia Jasmin Rühle: Unfall mit Porsche

Anfang Juli 2021 wurde Julia Jasmin bei einem Unfall schwer verletzt. Die 34-Jährige krachte auf der A11 in eine Mittelschutzplanke, ihr Porsche überschlug sich danach mehrfach. Der „Berlin – Tag & Nacht“-Star hatte eine Gehirnerschütterung, Polytrauma, innere Blutungen, Prellungen und Schnittwunden. Julia Jasmin Rühle spricht von einem Wunder und glaubt, dass ihre verstorbene Mutter als Schutzengel an ihrer Seite war. Jetzt geht es ihr wieder gut und nach eigenen Aussagen schätzt sie jeden Atemzug mehr denn je.