„Kampf der Realitystars“ geht schon bald in die zweite Runde. Staffel 2 der erfolgreichen RTL2-Show wurde im März 2021 im idyllischen Thailand gedreht und soll im Sommer ausgestrahlt werden.

Moderiert werden die neuen Folgen wie bereits im Vorjahr von Cathy Hummels. Jetzt sind auch die 25 neuen Kandidaten bekannt, die in diesem Jahr um die 50.000 Euro Preisgeld kämpfen.

Wann kommt „Kampf der Realitystars“ 2021? Start und Sendetermine

Die Sendetermine für Staffel 2 von „Kampf der Realitystars“ sind aktuell noch nicht bekannt. Bislang hat RTL2 nur verraten, dass die Ausstrahlung der zehn Folgen im Sommer sein wird.

Folge 1: noch nicht bekannt

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

Folge 7: noch nicht bekannt

Folge 8: noch nicht bekannt

Folge 9: noch nicht bekannt

Folge 10: noch nicht bekannt

Staffel 1 wurde von Juli bis September 2020 jeweils am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Stream auf TVNow

Streamingplattform Wiederholung zur Verfügung. Ihr könnt die Folgen jeweils im Livestream auf der TVNow verfolgen. Dort stehen sie im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch alszur Verfügung.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Kandidaten

Am Dienstag, 06.04.2021, hat RTL2 mitgeteilt, welche Stars in Staffel 2 um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen werden. 25 Teilnehmer stellen sich der Herausforderung in Thailand:

Alessia Herren

Aminata Sanogo

Andrej Mangold

Chris Broy

Claudia Obert

Cosimo Citolo

Evil Jared

Frédéric Prinz von Anhalt

Gina-Lisa Lohfink

Gino Bormann

Jenefer Riili

Julia Jasmin Rühle

Kader Loth

Laura Morante

Leon Machère

Loona

Luigi „Gigi“ Birofio

Mike Heiter

Narumol

Paul Elvers

Rocco Stark

Silvia Wollny

Tim Kühnel

Walther Hoffmann

Xenia Prinzessin von Sachsen

„Kampf der Realitystars“ 2021: Darum geht es

25 Promis kämpfen in dem RTL2-Format „Kampf der Realitystars“ um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die Kandidaten sind am Strand in einer schlichten „Sala“, einer offenen Bambushütte, untergebracht. In diversen Spielen und zahlreichen Challenges setzen sie Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Die Kandidaten können sich Luxusartikel erspielen, vorhandene aber auch verlieren und wenn es schlecht läuft, sind Wasser, Bett oder Kleiderschrank für einige Zeit tabu.

Regelmäßig müssen sich die Kandidaten in verschiedenen Kategorien einschätzen. Die Ranking-Ergebnisse werden im Vorfeld der Sendung in einem Panel von RTL2-Zuschauern ermittelt. Der „Reality Check“ beispielsweise konfrontiert die Teilnehmer mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer. RTL2 verspricht damit eine ganze Bandbreite an Emotionen.

Die Show startet mit zehn Promis. Jede Woche kommen weitere Kandidaten dazu, die zwei der Realitystars während der Eliminierungsrunde „Stunde der Wahrheit“ von der Insel werfen. Gleichzeitig sind sie selbst bei ihrer ersten „Stunde der Wahrheit“ vor einer Abwahl geschützt. Niemand kann sich sicher sein und jeder Promi ist auf der Jagd nach dem Titel auf sich gestellt.

„Kampf der Realitystars“ 2020 Gewinner

Der Gewinner der ersten Staffel 2020 war der Ex-Fußballprofi Kevin Pannewitz. Er setzte sich am Ende gegen Mitstreiter Sam Dylan durch und gewann die 50.000 Siegprämie.

„Kampf der Realitystars“: Moderatorin Cathy Hummels