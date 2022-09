Langeweile? Fehlanzeige! Mit ihrer guten Laune und den legendären Sprüchen gilt Silvia Wollny als Kult-Mama im deutschen Reality-TV. Mit ihrer Großfamilie wurde sie im Fernsehen bekannt, denn neben elf eigenen Kindern hat sie auch noch jede Menge Enkelkinder. In der neuen Staffel, die im August 2022 startete, sind „Die Wollnys“ mit neuen Folgen auf RTL2 zu sehen. Neben der Teilnahme an den unterschiedlichsten TV-Formaten wie „Promi Big Brother“, wagt die Kult-Mama ein neues Erlebnis: Sie hat ihren eigenen Song produziert.

Wie tickt sie eigentlich privat? Alle Infos rund um Vermögen, Alter, Kinder und Freund hier im Überblick.

Silvia Wollny Steckbrief: Instagram, Alter, Partner

Name: Silvia Wollny

Silvia Wollny Beruf: Reality-TV-Darstellerin

Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 05.02.1965

05.02.1965 Alter : 57

: 57 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Neuss

Neuss Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 175 cm

175 cm Kinder: Elf

Elf Partner: Harald Elsenbast

Harald Elsenbast Ex-Mann : Dieter Wollny

: Dieter Wollny Instagram: wollnysilvia

Neue Staffel „Die Wollnys“ startet im August 2022

Langweilig wird es im Hause Wollny so schnell nicht, im Gegenteil, bei der Großfamilie ist immer reichlich Trubel geboten, wie sich auch in Staffel 16 zeigt. Wie gewohnt hält Familienoberhaupt Silvia Wollny alle 14 Mitglieder, die unter einem Dach leben, zusammen – schließlich ist bei den Wollnys immer etwas los. Sarafina und Peter sind im Babyglück, Lavinia und ihr Freund Tim planen ihre erste neue Wohnung zu beziehen und auch die Auswanderung in die Türkei steht an . Zu sehen ist die neue Staffel ab 18.08.2022 jeweils mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf RTL2.

Silivia Wollny Vermögen: Wie viel Geld haben die Wollnys?

Durch ihren Sieg bei „Promi Big Brother“ gewann Silvia Wollny 100.000 Euro, die sie allerdings an ihren Verein „Silvia Hilft e. V.“ spendete. Wie viel Geld hat Silvia Wollny privat? Das Portal „www.vermögen.org“ schätzt das Vermögen von Silvia Wollny auf 700.000 Euro.

Neuer Song der Wollny-Mama

Eigentlich ist die elffach-Mama für ihre Sprösslinge ein Fels in der Brandung. Sie meistert Höhen und Tiefen, ist aber auch für jeden Spaß zu haben. Da wagt man zu bezweifeln, dass noch Zeit für andere Projekte ist. Wer das denkt, liegt gewaltig falsch, denn „Langeweile“ kennt Silvia Wollny nicht. Seit dem 26. August 2022 hat sie ihren eigenen Song „Es ist noch lange nicht vorbei“ herausgebracht. Damit verbreitet sie Lebensfreude und animiert jeden Fan zum Mitsingen. Der Titel ist der Kult-Mama wie auf dem Leib geschnitten und könnte das Motto der Familie werden. Der Song ist bei „El Cartel Music“ und allen digitalen Kanälen erhältlich. Sogar ein Musikvideo, in dem Silvia Wollny als Avatar dargestellt wird, ist bereits verfügbar.

Für diejenigen, die er kaum abwarten können den Song zu hören, gibt es hier das Musik-Video zu sehen:

„Die Wollnys“: Auswanderung in die Türkei

Im beschaulichen Ratheim beziehen die Wollnys ein großes Haus, doch seit langer Zeit zieht es sie immer wieder in die Türkei. Schon seit längerem wird über den Traum, im Ausland zu leben, gesprochen. Fans spekulierten, dass ein Schulden-Problem hinter den Plänen steckt. Doch das Familienoberhaupt Silvia Wollny sprach in einem Instagram-Video Klartext: „Wir haben uns nicht verschuldet, wir sind nun mal gerne bei diesen Menschen in der Türkei, weil da gibt es nicht so Neidköppe wie hier.“ In den neuen Folgen, die ab August 2022 ausgestrahlt werden, werden die Auswanderungs-Pläne in die Tat umgesetzt. Doch Silvia Wollny versichert: „Deutschland ist nicht komplett für uns raus, wir werden immer mal wieder hier sein, wenn Feste und so sind.“

Silvia Wollny Beziehung: Trennung, Dieter, Harald Elsenbast

Während der ersten Staffeln von „Die Wollnys“ war Silvia Wollny noch mit ihrem Partner Dieter zusammen. Doch nach 27 Jahren ging die Ehe der beiden in die Brüche. Im Jahr 2012 kam es zur Trennung. Doch es dauerte nicht lange und Silvia Wollny verliebte sich neu. Im Jahr 2014 lernte sie ihren heutigen Lebensgefährten Harald Elselbast kennen. Wie Wollny gegenüber der „Bild“ verriet, lernten sich die beiden über die Dating-App „Badoo“ kennen. Bei der Echo-Verleihung im Jahr 2014 stellte Silvia ihren neuen Partner der Öffentlichkeit vor. Ab der sechsten Staffel war Harald dann auch in „Die Wollnys“ im TV zu sehen.

Wie viele Kinder hat Silvia Wollny?

„Sylvana, Sarafina, Sarah-Jane, Lavinia, Calantha, Estefania, Loredana, Jeremy Pascal“ – den Ruf von Silvia Wollny nach ihren Kindern kennen viele aus der Sendung „TV Total“. Doch dabei handelt es sich noch nicht um den gesamten Nachwuchs der Wollny-Familie. Insgesamt hat Silvia Wollny elf Kinder:

Sylvana

Sarafina

Calantha

Lavinia

Estefania

Sarah-Jane

Loredana

Patrick

Sascha

Jessica

Jeremy-Pascal

Silivia Wollny: Das sind ihre Enkel

Stolz zeigt Familienoberhaupt Silvia Wollny auf Instagram regelmäßig Fotos und sogar Ultraschallbilder vom Nachwuchs ihrer Kinder. Mittlerweile haben mehrere Töchter der Wollnys schon eigene Kinder. Das sind die Enkelkinder von Silvia Wollny:

Justin (Mutter: Jessica)

Celina-Sophie (Mutter: Sylvana)

Anastasia (Mutter: Sylvana)

Jouline-Melodie (Vater: Jeremy Pascal)

Cathaleya (Mutter: Calantha )

Emory (Mutter: Sarafina)

Casey (Mutter: Sarafina)

Übrigens hat die 56-Jährige noch mehr Enkelkinder, doch weil nicht alle ihre Kinder in der Öffentlichkeit stehen, ist auch nicht der Name jedes Enkels bekannt.

Silvia Wollny im TV: „Kampf der Realitystars“ und „Promi Big Brother“

Vor dem Start ihrer TV-Karriere absolvierte Siliva Wollny eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Die Großfamilie war in verschiedensten Formaten wie „Punkt 12“, „Sam“ oder „We are family“ zu sehen, bis sie schließlich auf einem von Stefan Raabs „TV-Total“-Buzzern landete. Ihr Ruf nach ihren Kindern „Sylvana, Sarafina, Sarah-Jane, Lavinia, Calantha, Estefania, Loredana, Jeremy Pascal“ wurde im Rahmen der Sendung von Stefan Raab immer wieder abgespielt, wodurch Silvia Wollny bekannt wurde.

Im Jahr 2011 wurde die erste Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 ausgestrahlt. Seit 2016 hat sie ihre eigene Kochsendung „Lecker Schmecker Wollny“. Im Jahr 2018 gewann Silvia Wollny die sechste Staffel von „Promi Big Brother“. Neben Claudia Obert und Gewinnern Loona zog auch Silvia Wollny 2021 an den Star-Strand von Thailand: Sie nahm teil an „Kampf der Realitystars“. Fünf Wochen lang stellte sie sich dort Spielen und Challenges und dem Leben mit den anderen Promis vor der Kamera. Am Ende schaffte sie es nicht unter die Top 3. Über den ein oder anderen Zoff am Strand äußerte sie sich nach der Show in ihrer Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ nicht mehr. Sie gab aber zu, dass sie froh sei, wieder zu Hause zu sein.

Silvia Wollny: Streit am Strand von Thailand bei „Kampf der Realitystars“ 2021

„Kampf der Realitystars“ 2021 bereits negativ über Gnom-Figur verglichen. „So ihr Lieben, es wird spannend, richtig spannend!“ beendete Wollny ihre Instagram-Story und hatte bei ihren Fans große Neugier darauf hinterlassen, was zwischen den beiden Frauen vorgefallen sein könnte. In ihrer Instagram-Story hatte sich Silvia Wollny im Vorfeld vonbereits negativ über Claudia Obert geäußert. Die Großfamilien-Mutter hatte die Unternehmerin mit einer-Figur verglichen. „So ihr Lieben, es wird spannend, richtig spannend!“ beendete Wollny ihre Instagram-Story und hatte bei ihren Fans große Neugier darauf hinterlassen, was zwischen den beiden Frauen vorgefallen sein könnte.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung war die Aussage von Claudia Obert bei einem Spiel. Die Kandidaten sollten einschätzen, wer von ihnen „fake“ und wer „real“ ist. Bei Silvia Wollny war die Entscheidung leicht: „Real“, lautete die Einschätzung aller. Über die Aussage von Claudia Obert war die Elffachmutter jedoch erbost: Das Geschäftsmodeel mit elf Kindern könne sie nicht türken. „Das ist kein Geschäftsmodell“, protestierte Mutter Wollny daraufhin. Weiter eskaliert war der Zoff danach nicht mehr.