Seit zehn Jahren nehmen die Wollnys die Fernsehzuschauer mit in den turbulenten Alltag einer Großfamilie. Ein Teil von ihr ist auch Sarafina Wollny. Gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern ist sie aktuell bei „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 zu sehen. Dort gibt es rund um die 26-Jährige und ihren Ehemann Peter positive Nachrichten, denn die beiden sind im Baby-Glück...

Wie tickt Sarafina Wollny privat? Seit wann sind die Zwillinge da? Alle Infos zum Familienmitglied der Wollnys gibt es hier.

Sarafina Wollny Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram

Alle Infos zu Sarafina Wollny auf einen Blick:

Name : Sarafina Wollny

: Sarafina Wollny Spitzname : Trine, Fina

: Trine, Fina Alter : 26

: 26 Geburtstag : 30. Januar 1995

: 30. Januar 1995 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Neuss

: Neuss Beruf : begann eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

: begann eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten Partner : Peter Wollny

: Peter Wollny Kinder : Zwillinge

: Zwillinge Instagram: sarafina_wollny

Sarafina Wollny Kinder: Schwanger in Staffel 14 zu sehen

Es ist das ganz große Thema der aktuellen Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“: Sarafina Wollny und ihr Mann Peter sind im Baby-Glück. Lange träumte das junge Paar davon, Eltern zu werden. In der 14. Staffel konnten die Zuschauer nun miterleben, wie Sarafina und Peter Babykleidung einkaufen, gemeinsam zur Ultraschall-Untersuchung gehen und alles für die Geburt vorbereiten. Zur Welt kamen die Babys von Sarafina und Peter Wollny jedoch schon vor Ausstrahlung der neuen Staffel am 18. Mai 2021.

Zwillinge des Paars per Not-Kaiserschnitt in der 30. Schwangerschaftswoche geholt werden mussten. Ganz reibungslos lief die Geburt offenbar nicht. Oma Silvia Wollny informierte über Instagram darüber, dass diedes Paars perin dergeholt werden mussten.

Im September, vier Wochen nach der Geburt ihrer Söhne schrieb Sarafina auf Instagram: „Heute vor 4 Monaten habt ihr das Licht der Welt erblickt. Der Moment als es hieß, ihr müsst geholt werden, SOFORT!! War für uns ein Schock wir wussten nicht was mit uns geschieht, ich war alleine, rief euren Papa an war nur am weinen, ich konnte ihm in dem Moment nicht sagen warum ihr geholt werden müsst, ich hab ihm nur gesagt die Zwillinge müssen geholt werden da stimmt was nicht...Wir hatten so eine Angst um euch....Ihr habt uns vom ersten Moment an gezeigt was ihr für unglaubliche Kämpfer seid. Wir können es nicht oft genug sagen, aber wir sind unfassbar stolz auf euch zwei“

Sarafina Wollny Söhne: Wie heißen die Zwillinge?

Die Familie ist seitdem aber wohlauf, im Oktober 2021 grüßte sie aus dem ersten gemeinsamen Urlaub als Familie. Doch wie heißen die Zwillinge von Sarafina Wollny und Peter Wollny eigentlich? Die Namen der beiden Söhne des Paars lauten Emory und Casey. Beide Jungen tragen den Zweitnamen Maximilian.

Seit wann sind Sarafina und Peter Wollny ein Paar?

Auch er ist von Beginn an bei den „Wollnys“ auf RTL2 zu sehen: Peter Wollny. Seinen Nachnamen nahm er von Ehefrau Sarafina Wollny 2019 an, als sich die beiden im Sommer das Ja-Wort gaben. Ein Paar sind die beiden jedoch schon neun Jahre länger. Sarafina und Peter Wollny sind bereits seit Weihnachten 2010 zusammen. Damit konnten die Zuschauer nicht nur die Anfänge der Beziehung der beiden verfolgen, sondern auch ihre Hochzeit und Kinderplanung.

Sarafina und Peter Wollny sind seit mehr als zehn Jahren ein Paar.

© Foto: RTLZWEI / Per Florian Applegren

Sarafina Wollny auf Instagram: Bilder von früher und Hochzeit

Auf Instagram zählt Sarafina Wollny mittlerweile stolze 528.000 Abonennten (Stand: Oktober 2021). Ihre Follower dürfen sich dort regelmäßig über neue Baby-Bilder und Videos ihrer Zwillinge freuen. Sie lässt ihre Fans wissen, wie der Alltag der Familie aussieht. Auch Bilder von ihrer Schwangerschaft und de Hochzeit gibt es dort zu sehen – und solche aus dem Leben der Großfamilie Wollny.