Mit Hits wie „Bailando“ oder „Vamos a la playa“ wurde Sängerin Loona zum Star. Nun können ihre Fans dabei zusehen, wie Loona sich als Kandidatin am thailändischen Strand bei „Kampf der Realitystars“ 2021 schlägt. Dort wird sie unter anderem auch auf Gina-Lisa Lohfink treffen, mit der sie eine Zeit lang vorgab eine Beziehung zu führen.

Was es damit auf sich hatte und alle weiteren Infos zu Vermögen, Alter und Partner von Loona findet ihr hier im Porträt.

Loona Steckbrief: Echter Name, Alter, Größe

Name: Loona

Loona Bürgerlicher Name: Marie-Jose van der Kolk

Marie-Jose van der Kolk Beruf: Sängerin

Sängerin Geburtstag: 16.09.1974

16.09.1974 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: IJmuiden (Niederlande)

IJmuiden (Niederlande) Staatsangehörigkeit: Niederlande

Niederlande Wohnort: Zandvoort, Mallorca

Zandvoort, Mallorca Größe: 164 cm

164 cm Partner: Mark Van der Waal

Mark Van der Waal Instagram: loonamjc

Loona Karriere: „Bailando“, „Popstars“, „Vamos a la Playa“

Marie-José van der Kolk alias Loona absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zur Bürokauffrau und machte eine professionelle Tanz- und Theaterausbildung. Anfang der 90er Jahre begann sie mit dem Musikproduzenten DJ Sammy zusammenzuarbeiten. Sie trat mit ihm erst als Tänzerin und später auch als Sängerin unter dem Künstlernamen „Carisma“ auf. Im Jahr 1995 veröffentlichten die beiden ihre erste Single „Life is just a Game“. Drei Jahre später änderte das Duo seinen Künstlernamen zu „Loona“.

Mit Dance-Coversongs erzielten die beiden große Erfolge. Der Song „Bailando“, eine Coverversion des belgisch-spanischen Duos Paradisio, wurde zum Sommerhit des Jahres 1998 und belegte in Deutschland und in der Schweiz mehrere Wochen lang Platz eins der Charts. Loona gewann für „Bailando“ den ersten „Echo“ für die beste Dance-Single und auch die nächste Auszeichnung ließ nicht lange auf sich warten. Wegen ihres 1999 veröffentlichten Hits „Mamboleo“, einer Coverversion des Liedes „Mambo“ von Herbert Grönemeyer, wurde Loona erneut ein Echo für die beste Dance-Single verliehen. 2008 saß Loona für die siebte Staffel von „Popstars“ mit Sido und Detlef D! Soost in der Jury. 2012 ließ sie sich für den „Playboy“ fotografieren. Nach einigen vergleichsweise weniger erfolgreichen Songs landete Loona im Jahr 2011 mit „Vamos a la Playa“ erneut einen erfolgreichen Sommerhit.

Loona und Gina-Lisa: Fake-Beziehung und Wiedersehen

Beziehung zu führen. Im Jahr 2013 erklärte Loona das Verhältnis sei insziniert gewesen und allein aus Marketinggründen zustande gekommen. Bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ 2021 kam es nun zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Frauen. Während Loona erneut betonte, dass das Verhältnis der beiden Frauen nur aus Marketingründen entstanden sei, ordnete Gina-Lisa das Geschehen anders ein: „Ich habe das schon ernst gemeint“, so das It-Girl. Wie es nun weitergeht wird sich bald in der Sendung herausstellen. Von Juli 2011 bis April 2012 gaben Marie-José van der Kolk und Gina Lisa Lohfink vor, einezu führen. Im Jahr 2013 erklärte Loona das Verhältnis sei insziniert gewesen und allein aus Marketinggründen zustande gekommen. Bei den Dreharbeiten zukam es nun zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Frauen. Während Loona erneut betonte, dass das Verhältnis der beiden Frauen nur aus Marketingründen entstanden sei, ordnetedas Geschehen anders ein: „Ich habe das schon ernst gemeint“, so das It-Girl. Wie es nun weitergeht wird sich bald in der Sendung herausstellen.

Loona Vermögen: So viel Geld hat die Sängerin

Einige Fans der Sängerin Loona fragen sich sicher, wie viel Geld die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin wirklich besitzt. Das Portal „androidkosmos.de“ schätzt das Vermögen der Sängerin auf acht Millionen Dollar.

Loona Familie: Partner, Beziehung, Kinder

Zu Beginn ihrer Karriere war Loonas musikalischer Partner DJ Sammy auch ihr Lebensgefährte. Die beiden führten eine mehrjährige Beziehung, die im Jahr 2005 endete. Im selben Jahr wurde auch ihre gemeinsame Tochter Saphira Maria geboren. Seit 2010 ist Loona mit dem Niederländer Mark Van der Waal liiert.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Teilnehmer

Wer wagt das TV-Abenteuer am Strand von Thailand? Insgesamt sind 25 Teilnehmer in Staffel 2 dabei. Wer alles neben Loona um den Sieg kämpft, erfahrt ihr hier: