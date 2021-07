Jenefer Riili ist Schauspielerin und wurde bekannt durch ihre Rolle als „Alessia“ bei der Daily-Soap „Berlin Tag & Nacht“. Jetzt ist sie Kandidatin bei der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021. Ob es Jenefer Riili schafft die Nachfolgerin des letztjährigen Siegers Kevin Pannewitz zu werden, ist abzuwarten.

Doch wie tickt Jenefer Riili eigentlich? Was ist über sie bekannt? Alter, Freund, Sohn – Alle Infos über die Kandidatin im Überblick

Jenefer Riili Steckbrief: Geburtstag, Instagram, Wohnort

Name: Jenefer Riili

Jenefer Riili Beruf: Schauspielerin, Influencerin, Reality-TV-Darstellerin

Schauspielerin, Influencerin, Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 30. Dezember

30. Dezember Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Taufkirchen (Bayern)

Taufkirchen (Bayern) Wohnort: Berlin

Berlin Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Kinder: Sohn Milan

Sohn Milan Größe: 170 cm

170 cm Instagram: jenefer_riili

Jenefer Rilli: „Kampf der Realitystars“ 2021

Jenefer Riili ist eine von insgesamt 25 Kandidaten bei der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021 und wird somit bald am Strand von Thailand zu sehen sein. Mit diesem Format feiert sie ihr Debüt als Reality-TV-Show-Teilnehmerin.

In Staffel 2 dürfen sich Trash-TV-Fans auf viele Spiele, Spaß und ganz viele Dramen freuen. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt, denn RTL2 bestätigte gegenüber der Bild, dass während der Dreharbeiten fünf Kandidaten im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie es dazu kam und ob Jenefer Riili die Siegerprämie am Ende kassieren wird, ist bald im Free-TV zu sehen.

Jenefer Riili Biografie: Ihr Weg ins TV

Der Geburtstag von Jenefer Riili ist bekannt, doch ihr Geburtsjahr und ihr Alter hält sie streng geheim. Jenefer ist zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, ihre Mama kommt jedoch ursprünglich aus Serbien und ihr Vater hat italienische Wurzeln. Nach ihrem Realschulabschluss in Jahr 2008 arbeitete sie zunächst als Assistentin der Geschäftsleitung in einer Autofirma. Dann im Jahr 2015 zog sie nach Berlin um in der Daily-Soap „Berlin Tag & Nacht“ als Laien-Schauspielerin zu arbeiten.

Jenefer Riili: „Berlin Tag & Nacht“

Die Rolle der „Alessia“ in der Serie „Berlin Tag & Nacht“ spielte Jenefer Riili zwischen 2015 und 2018. Sie spielte die Verführerin und verdreht in der Serie so einigen Männern den Kopf. Vor rund zwei Jahren entschied sich Jenefer nach einer Auszeit die Serie „Berlin Tag & Nacht“ zu verlassen, um sich auf neue Projekte zu fokussieren.

Jenefer Riili von Matthias Höhn getrennt?

Ganz klar ist, bei Jenefer Riili und ihrem Freund Matthias Höhn scheint es zu kriseln. Erste Gerüchte entstanden nachdem das Paar gemeinsame Fotos auf Instagram gelöscht hat. Dazu ob sie getrennt sind, hat das Paar kein offizielles Statement abgegeben. Jedoch gab Jenefer Riili in einem YouTube Video zu, dass sie einige Dinge klären müssen, aber vorerst unter sich. Auch in der Vergangenheit schien es Probleme gegeben zu haben, kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Milan trennte sich das Paar schon einmal. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sprösslings kam es jedoch zur Versöhnung.

Youtube Life Update 🏠 | Warum ich wirklich so lange weg war...😳

Gerüchte um Affäre zwischen Jenefer Riili und Chris Broy

Jenefer Riili und Chris Broy lernen sich bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ 2021 am Strand von Thailand kennen. Beide waren dort für insgesamt sechs Wochen. Chris Broy ist Reality-TV-Star und Influencer, kurz nach den Dreharbeiten trennte dieser sich von seiner schwangeren Freundin Eva Benetatou. Gerüchten zufolge soll Jenefer und eine angebliche Affaire der Grund dafür sein. Die Probleme in der Beziehung zwischen Jenefer Riili und Matthias Höhn befeuern die Gerüchteküche dazu noch mehr.