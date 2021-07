„Kampf der Realitystars“ läuft ab dem 14. Juli wieder mit neuen Folgen im TV. Mit von der Partie in Staffel 2 ist auch Prinz Frédéric von Anhalt. Mit 24 weiteren Kandidaten kämpft er am Strand von Thailand um 50.000 Euro Preisgeld.

Doch wie tickt der Prinz von Anhalt? Wie viel Adoptivkinder hat er? Vermögen, Zsa Zsa Gabor, Alter – wir stellen euch den Kandidaten vor.

Prinz Frédéric von Anhalt Steckbrief: Geburtstag, Größe, Kinder

Name: Frédéric Prinz von Anhalt

Frédéric Prinz von Anhalt Geburtsname: Hans-Robert Lichtenberg

Hans-Robert Lichtenberg Beruf: Geschäftsmann, Reality-TV-Star

Geschäftsmann, Reality-TV-Star Geburtstag: 18.06.1943

18.06.1943 Alter: 78

78 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Wallhausen

Wallhausen Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Größe: 185 cm

185 cm Familienstand: verwitwet

verwitwet Adoptivkinder: Fünf

Fünf (Ex-) Partner: Zsa Zsa Gabor

Prinz Frédéric von Anhalt bei „Kampf der Realitystars“ 2021

In der Klatschpresse ist Frédéric regelmäßig zu finden, sei es aufgrund seiner Ehe mit der 26 Jahre älteren Zsa Zsa Gabor, seinen politischen Ambitionen in den USA oder anderer Kapriolen.

Jetzt ist er Kandidat in der RTL2-Show „Kampf der Realitytstars“ 2021. Langeweile gibt es im Leben des Prinzen offensichtlich nicht. Wie er sich auf der Trauminsel schlagen wird, ist ab dem 14. Juli im TV zu sehen.

Prinz Frédéric von Anhalt: Pipi-Eklat mit Kader Loth

Bei „Kampf der Realitystars“ 2021 trifft Prinz Frédéric von Anhalt auf seine alte „Die Burg“-Bekannte Kader Loth. Dieses Aufeinandertreffen dürfte unangenehm werden. Im Jahr 2005 hatten beide an der ersten und einzigen Staffel von „Die Burg“ teilgenommen. Der Prinz nahm es sich heraus, in das Badewasser von Kader Loth zu urinieren. Als diese die Aktion auf einem Bildschirm zu sehen bekam, schmierte sie Frédéric Marmelade ins Gesicht. Es kam zum Handgemenge, wobei sich beide verletzten. Nach dieser Aktion wurde Prinz Frédéric von Anhalt aus dem Format geschmissen.

Der Streit zwischen den beiden endete vor Gericht. Kader verklagte den Prinzen auf Körperverletzung. Sie behauptete, dass er ihr bei der Rangelei ein blaues Auge verpasst habe, wegen dem sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Zudem klagte Kader auch aufgrund einer Persönlichkeitsverletzung. Im Jahr 2008 verlor das IT-Girl den Rechtsstreit gegen den Prinzen. Ob die beiden ihren Streit am Strand von Thailand noch mal aufleben lassen?

Prinz Frédéric von Anhalt: Ehe mit Zsa Zsa Gabor

Zsa Zsa Gabor gehörte zu den schillerndsten Figuren Hollywoods. Berühmt wurde sie vor allem wegen ihrer zahlreichen Männer. Die Diva führte ein bewegtes Leben. Schon mit 19 gewann sie in ihrer Heimat Ungarn einen Schönheitswettbewerb. Sie zog Männer an wie ein Magnet und brachte es auf insgesamt neun Ehemänner. Acht davon machten sie reich und festigten ihren Ruf als teuerste Kurtisane seit Madame de Pompadour. Schätzungsweise brachten die Scheidungen Zsa Zsa 320 Millionen Dollar ein.

Ehemann Nummer neun war Prinz Frédéric von Anhalt. Doch Frédéric stand seiner Zsa Zsa in nichts nach, für ihn war sie nach eigenen Angaben Ehefrau Nummer sechs. In einem Interview 2005 gab Frédéric zu, dass es sich anfänglich um eine Zweckehe handelte. Er war auf Zsa Zsas Geld aus und sie auf seinen Adelstitel. Doch die Zweckehe wurde zu einer Ehe mit Zuneigung, die bis zum Tod von Zsa Zsa anhielt. Nach einem Autounfall 2002 war Zsa Zsa halbseitig gelähmt, Frédéric kümmerte sich seitdem um seine Frau. Auch nach ihrem Schlaganfall 2005 pflegte er sie in ihrem Haus in Beverly Hills.

Bis zu Zsa Zsa Gabors Tod im Jahr 2016 war das Paar fast 30 Jahre verheiratet gewesen. Der Witwer erfüllte Zsa Zsass letzten Willen und organisierte für sie eine Lebensfeier anstelle einer Trauerfeier, denn die schätzungsweise 99-Jährige wollte keine bedrückte Stimmung auf ihrer Beerdigung. Zu ihrer letzten Ruhe hat Frédéric seine Frau auf dem Budapester Kerepescher Friedhof gelegt. Zuvor hatte Frédéric die Urne fünf Jahre lang zu Hause aufbewahrt.

Prinz Frédéric von Anhalt: Adoption

Nach Der Gründung der Weimarer Republik wurde der Adel seit 1919 abgeschafft und ihrer Vorrechte enthoben. Seither sind Adelstitel nur noch Bestandteile des Namens. Ein Recht auf Anrede haben Personen mit Titel nicht mehr. Im alltäglichen Umgang werden sie trotzdem noch oft mit ihrem Titel angesprochen. Die Historien der Adelsfamilien werden in den „Gothaischen Genealogischen Handbüchern“ des Deutschen Adelsarchivs aufgeführt.

Zu dieser Vereinigung gehören auch immer wieder Emporkömmlinge ohne „blauem Blut“ die gerne einen Adelstitel haben möchten. Diesem Wunsch kommen Personen mit Titeln für Geld entgegen. Auch Frédéric erwarb seinen Adelstitel für eine Rente von schätzungsweise 2000 Euro im Monat nachdem in die Prinzessin Marie-Auguste als Erwachsenen adoptiert hatte.

Mittlerweile gehört Frédéric zu einem der bekanntesten Adelstitel-Händler. Durch ihn wurde das Adelshaus der Ascania von adoptierten Adeligen regelrecht unterwandert. Mittlerweile hat Frédéric fünf Prinzen von Anhalt „geschaffen“:

Marcus Prinz von Anhalt , Club- und Bordellbetreiber

, Club- und Bordellbetreiber Maximilian Michael Prinz von Anhalt , Fitnessclub-Betreiber

, Fitnessclub-Betreiber Oliver Leopold Prinz von Anhalt , Nachtclub-Betreiber

, Nachtclub-Betreiber Alexander Eduard Maximilian Prinz von Anhalt , Betreiber von Spielcasinos, Vermieter von Luxuslimousinen, Fashiondesigner

, Betreiber von Spielcasinos, Vermieter von Luxuslimousinen, Fashiondesigner Maximilian Ferdinand Leopold Prinz von Anhalt, Rechtsanwalt

Auch Ex „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin und TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink wollte Prinzessin werden. Jedoch konnte sich Gina-Lisa mit ihrem Adoptivvater in spe nicht einigen.

Prinz Frédéric von Anhalt: Vermögen

Doch wie hoch ist das Nettovermögen von Prinz Frédéric von Anhalt? Verschiedene Online Ressourcen schätzen sein Nettovermögen auf 60 – 100 Millionen US-Dollar.

Schon lange ist Prinz Frédéric von Anhalt auf der Suche nach einem Erben, denn seine Adoptivsöhne sollen nach eigenen Aussagen auf gar keinen Fall etwas von seinem Reichtum abbekommen.

Prinz Frédéric von Anhalt wollte Gouverneur von Kalifornien werden

Prinz Frédéric von Anhalt gab 2010 bekannt, dass er für das Amt des Gouverneurs in Kalifornien kandidieren wolle. Zu seinen Wahlversprechen gehörten unter anderem die Legalisierung von Marihuana und Prostitution. Doch schon wenig später gab er seinen Rückzug bekannt.

Politisch war er dennoch aktiv, er setzte sich in der Präsidentschaftswahl 2016 für Donald Trump ein und machte in Interviews Werbung für ihn. Ein Jahr später versuchte es Frédéric erneut mit einer Kandidatur zum Gouverneur von Kalifornien, doch auch beim zweiten Mal scheiterte dieses Unterfangen.