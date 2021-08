Aktuell läuft jeden Mittwoch die Show „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL2. Insgesamt 25 Kandidaten kämpfen in Staffel 2 um den Sieg und das Preisgeld. Ex-„Prince Charming“-Kandidat Gino Bormann aus Berlin stößt in Folge 4 zum Cast dazu. Damit ist er zum zweiten Mal im Reality-TV zu sehen.

Aber wer ist Gino Bormann überhaupt? Alter, Beruf, Instagram und Co. – wir haben euch alle Infos zum Teilnehmer im Überblick.

Gino Bormann Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Gino Bormann im Überblick:

Name : Gino Bormann

: Gino Bormann Alter : 33 Jahre

: 33 Jahre Geburtstag : 13. März 1988

: 13. März 1988 Sternzeichen : Fische

: Fische Wohnort : Berlin

: Berlin Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Reality-TV-Darsteller, Dragqueen, Marketing- und Evenkaufmann

: Reality-TV-Darsteller, Dragqueen, Marketing- und Evenkaufmann Größe : 1,78 cm

: 1,78 cm Freund : unbekannt

: unbekannt Instagram: gino_charlet.c.official

Gino Bormann war bei „Prince Charming“ 2020

Im Jahr 2020 war Gino erstmals im deutschen Reality-TV zu sehen. In der zweiten Staffel von „Prince Charming“ kämpfte er um das Herz von Alex Schäfer. In der Datingshow er sich dem Prinzen sowie den Zuschauern auch als Dragqueen Charlet Crackhouse vorstellen. Zwischen Gino und Alex knisterte es ganz schön – für die letzte Krawatte reichte es aber dann doch nicht. So verließ er die Show im Halbfinale.

Gino Bormann ist ab Folge 4 bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Jetzt ist der 33-Jährige zum zweiten Mal in einem Reality-TV-Format dabei. Er sagt zu seiner Teillnahme: „Das Schöne ist, diesmal geht es nicht um Liebe.“ Da hat er natürlich Recht: Bei „Kampf der Realitystars“ geht es um vieles, aber nicht wirklich um die Liebe. Dafür stehen Streit und Diskussionen hoch im Kurs. Ob Gino und die anderen Kandidaten sich verstehen? Das ist ab Folge 4 zu sehen, in der Gino gemeinsam mit Mike Heiter und Laura Morante sein Show-Debüt feiert – was er zu Beginn als Charlet Crackhouse tut.

Gino Bormann: Dragqueen Charlet Crackhouse und DJane

Gino Bormann ist als Dragqueen unter dem Namen Charlet Crackhouse bekannt. Als Charlet legt er auch als DJane auf. Er tourt damit durch ganz Europa. Seine Fans nimmt er via Instagram mit zu seinen Auftritten.

Gino Bormann: Got2be Kampagne

Seit Anfang Mai ist der Berliner auch in der „uncensored“ Kampagne von got2be zu sehen. Er zeigt, wie er das Produkt der Marke als Gino und als Charlet verwendet und erzählt ein wenig von beiden Facetten seiner selbst.

Gino Bormann: Podcast

Gino hatte auch einen eigenen Podcast gestartet. Vor sieben Monaten veröffentlichte er auf Soundcloud zwei Folgen von „Sinnlos hassen“. Doch offensichtlich hatte er damit nur mäßig Erfolg und somit blieb es bei den beiden Folgen.