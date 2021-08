Luigi „Gigi“ Birofio wurde durch das Format „Ex on the Beach“ bekannt, in dem er auch seine aktuelle Freundin Michelle kennenlernte. Mit seiner Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ 2021 versucht er nun sein Glück bei einer weiteren TV-Realityshow.

Wer ist Gigi Birofio? Alles zum Kandidaten, seiner Freundin, Teilnahme an „Ex on the Beach“, Alter, Größe, Instagram und mehr – wir stellen euch den Teilnehmer im Porträt vor.

Luigi „Gigi“ Birofio: Alter, Größe, Instagram, Freundin

Alle Fakten zu Luigi „Gigi“ Birofio im Überblick:

Name: Luigi Birofio

Luigi Birofio Alter: 22 Jahre

22 Jahre Geburtstag: 17.05.1999

17.05.1999 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Pleidelsheim

Pleidelsheim Größe: 180 cm

180 cm Beruf: Industrieelektriker, Reality-TV-Teilnehmer

Industrieelektriker, Reality-TV-Teilnehmer Freundin: Michelle Daniaux

Michelle Daniaux Instagram: gigibirofio

Luigi „Gigi“ Birofio war bei „Ex on the Beach“ 2020

Luigi Birofio kommt aus Pleidelsheim bei Stuttgart und hat italienische Wurzeln. Neben Luigi kennt man ihn auch unter den Spitznamen „Gigi“ oder „GG“ Birofio. Bekannt wurde der 22-Jährige durch seine Teilnahme am Dating-Format „Ex on the Beach“ im Jahr 2020, in welchem die Teilnehmer auf ihre früheren Ex-Partner und –Partnerinnen treffen. Dort lernte er auch seine jetzige Freundin kennen.

Luigi Birofio: Freundin Michelle Daniaux

Gigi und seine Freundin Michelle Daniaux trafen sich das erste Mal bei „Ex on the Beach“. Michelle ist wiederum durch ihre Teilnahme an der Reality-Show „Tempation Island“ bekannt, wo sie 2020 als Kandidatin dabei war. Nach „Ex on the Beach“ fanden Luigi und Michelle zueinander. Seitdem sind der Italiener und die Blondine glücklich zusammen.



Luigi „Gigi“ Birofio ist neu „Kampf der Realitystars“ 2021

zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teil. Dort trifft er am Strand von Thailand unter anderem auf mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2. Luigi ist ab Folge 7 zu sehen. Dieses Jahr geht es für den Baden-Württemberger weiter in Sachen Trash-TV: Luigi Birofio nimmt an dervonteil. Dort trifft er am Strand von Thailand unter anderem auf Claudia Obert Andrej Mangold , oder Jenefer Rilli . Die Reality-TV-Sendung läuft seit 14. Juli 2021 immerumbeiLuigi ist ab Folge 7 zu sehen.



Luigi „Gigi“ Birofio auf Instagram

Auf Instagram ist Gigi als Influencer aktiv, wo er über 66.000 Follower (Stand August 2021) hat. Dort hält der 22-Jährige seine Fans regelmäßig auf dem Laufenden, zeigt Einblicke aus seinem Alltag oder Bilder aus Foto-Shootings.