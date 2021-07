Die neue Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021 hat begonnen. Ab Folge 2 ist auch Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold mit dabei. Gemeinsam mit 24 weiteren Teilnehmern kämpft er um den Titel „Realitystar 2021“ und das damit verbundene Preisgeld von 50.000 Euro. Bereits vor seiner Ankunft sorgt er vor allem bei Gina-Lisa Lohfink für Gesprächsstoff.

Doch wie tickt Andrej Mangold? Alle Infos rund um die Trennung von Jennifer Lange, ob er eine neue Freundin hat, sein Instagram-Account, den Spuck-Eklat im „Sommerhaus“ und Streit bei „Kampf der Realitystars“ 2021 findet ihr hier.

Andrej Mangold Steckbief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold im Überblick:

Name: Andrej Mangold

Andrej Mangold Alter: 34 Jahre

34 Jahre Geburtstag: 14.01.1987

14.01.1987 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Hannover

Hannover Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Beruf: Basketballer, Unternehmer, Reality-Star

Basketballer, Unternehmer, Reality-Star Größe: 1,91m

1,91m Familienstand: ledig

ledig Ex-Partner: Jennifer Lange

Jennifer Lange Instagram: dregold

Andrej Mangold: Vom Profi-Basketballer zum „Bachelor“

Seit seiner Kindheit spielt Andrej Mangold Basketball, die Leidenschaft teilt er mit seiner Mutter. Zunächst in der Jugendmannschaft beim TK Hannover, schaffte er den Sprung zum Profi mit Anfang 20 und kam in über 200 Spielen in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Auch für die deutsche Nationalmannschaft lief er auf, 2014 bestritt er fünf Spiele zur Vorbereitung der EM-Qualifikation.

TV-Erfahrung sammelte Andrej Mangold bereits 2016, als er mit zwei Geschäftspartnern in „Die Höhle der Löwen“ auf VOX seine Idee für eine Kaugummimarke vorstellte. Der anfängliche Deal mit Ralf Dümmel über 250.000 Euro platzte wenig später, trotzdem gingen sie eine Vertriebskooperation ein.

Noch während seiner Profikarriere war er als „Der Bachelor“ auf RTL zu sehen und suchte seine große Liebe. Im September 2019 gab er das Ende seiner Profikarriere bekannt, seitdem spielt er im Amateurbereich bei den RheinStars Köln in der Regionalliga.

Partnerin und „Bachelor“-Gewinnerin Jennifer Lange in der RTL-Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Auch dieses Jahr steht er wieder vor der Kamera, seit dem 14. Juli ist er Teil der Sendung „Kampf der Realitystars“. Welche weitere Promis bei „Kampf der Realitystars“ dabei sind erfahrt ihr hier. Im Sommer 2020 war er gemeinsam mit seinerin der RTL-Reality-Showzu sehen. Auch dieses Jahr steht er wieder vor der Kamera, seit dem 14. Juli ist er Teil der Sendung

Andrej Mangold war „Der Bachelor“ 2019

Als begehrter Junggeselle wurde er 2019 in der RTL-Show „Der Bachelor“ dem deutschen TV-Publikum bekannt. Ein Anreiz für die Teilnehme war die Chance, Frauen über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag intensiv kennenzulernen, was er nach eigener Aussage spannend fand. Aufgezeichnet wurde die Show 2018 in Mexiko, wo der 32-Jährige von 22 Frauen umgeben war. Woche für Woche konnte das Publikum die Romanzen verfolgen, bis am Ende nur noch eine übriggeblieben ist: die damals 25-jährige Jennifer Lange. Nach Abschluss der Dreharbeiten soll das frisch verliebte Paar gemeinsam Urlaub auf den Malediven gemacht haben. Bis zur Ausstrahlung der letzten „Bachelor“-Folge mussten sich Jenny und Andrej einem Versteck-Spiel hingeben, danach zog das Paar in eine gemeinsame Wohnung.

Andrej Mangold: Trennung von Jennifer Lange

Nach dem „Bachelor“-Finale hielt der Beziehung von Jennifer Lange und Andrej Mangold über eineinhalb Jahre, im November 2020 ging sie in die Brüche. Ein Grund für die Trennung war offenbar der gemeinsame Auftritt in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“, wo das Paar für viel Diskussion sorgte. Viele Fans waren mit Andrejs Umgang vor allem mit der Zweitplatzierten der „Bachelor“-Staffel, Eva Benetatou, nicht einverstanden.

Wegen der harten Kritik und Anfeindungen gegenüber Mangold legten sie beiden eine Social-Media-Pause ein und meldeten sich erst einige Wochen später auf Instagram. Dort bestätigte Jenny die Gerüchte der Trennung und schrieb: „Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft.“

Andrej Mangold: Neue Freundin in Sichtweite?

neue Liebe gefunden. Grundlage ist ein Andrina Santoro, die 2019 selbst als „Bachelorette“ im Schweizer Fernsehen auftrat. Die beiden haben sich gut verstanden und zu einem Date in Zürich für die Post-Lockdown-Phase verabredet. Gesehen wurden die beiden laut „OK-Magazin“ in einem Schweizer Hotel, danach verlaufen die Spekulationen allerdings im Sande. Anfang 2021 kam das Gerücht aus, Andrej Mangold habe bereits wenige Monaten nach der Trennung von Jennifer Lange einegefunden. Grundlage ist ein Instagram-Live-Treffen mit der Schweizerin, die 2019 selbst alsim Schweizer Fernsehen auftrat. Die beiden haben sich gut verstanden und zu einem Date in Zürich für die Post-Lockdown-Phase verabredet. Gesehen wurden die beiden laut „OK-Magazin“ in einem Schweizer Hotel, danach verlaufen die Spekulationen allerdings im Sande.

keine neue Liebe habe, aber gerade jemanden kennenlerne. Er sei gespannt, wohin die Reise führen wird. Es wird deutlich, dass sich Andrej mit einer Frau trifft, auch wenn noch nicht allzu tiefe Gefühle im Spiel zu sein scheinen. „Bei mir gibt’s nur ganz oder gar nicht, wenn ich etwas für wichtig halte oder ernst nehme“, so der Basketballer. Gibt es mittlerweile eine Neue? Auf Instagram schreibt er 34-Jährige laut VIP.de während einer Frage-Antwort-Runde, dass er zwarhabe, aber geradeEr sei gespannt, wohin die Reise führen wird. Es wird deutlich, dass sich Andrej mit einer Frau trifft, auch wenn noch nicht allzu tiefe Gefühle im Spiel zu sein scheinen. „Bei mir gibt’s nur ganz oder gar nicht, wenn ich etwas für wichtig halte oder ernst nehme“, so der Basketballer.

Andrej Mangold: Spuk-Eklat bei „Das Sommerhaus der Stars“

Die Ausstrahlung der Show „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 sorgte in der deutschen TV-Landschaft für viel Furore, an denen auch Andrej Mangold beteiligt war. Zwar sind die Zuschauer bei der Reality-Show einiges gewohnt, aber was bei dieser Staffel passierte, ging vielen Fans zu weit. Der Kandidat Kubilay Özdemir und Andrej Mangold gerieten heftig aneinander und Kubilay spuckte Andrej ins Gesicht. Bei einem Interview bei RTL erklärte er die Situation. Andrej habe an der Bar nicht den Weg für ihn freigemacht, daraufhin kam es zur Auseinandersetzung. Als Reaktion auf die Provokation habe er Andrej ins Gesicht gespuckt, was ihm im Nachhinein wirklich leid täte.

Auch noch Wochen nach dem Vorfall ist der ehemaliger „Bachelor“ entsetzt: „Ich war einfach nur schockiert und sprachlos. Pure Fassungslosigkeit! Ich bin aber froh [...], dass ich mich nicht zu einer physischen Aktion habe hinreißen lassen. Ich bin ein Mensch, der Gewalt verabscheut!“, erklärte er im Interview mit „Promiflash“. Direkt nach dem Skandal übermannten Andrej die Emotionen und er fing an zu weinen. Jetzt sei das Thema für ihn durch, Kubilay habe die Chance sich zu entschuldigen gehabt, sie aber nicht genutzt.

Andrej Mangold: Streit mit Gina-Lisa bei „Kampf der Realitystars“

Bei den Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ hat Andrej Mangold bereits einen Ruf. Vor allem das It-Girl Gina-Lisa Lohfin traut ihm nicht über den Weg und warnt die anderen Bewohner, denn er sei „hochgradig gefährlich und ein richtig arrogantes Arschlosch“.

Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen Gina-Lisa und Andrej soll der Sender sie laut „Bild“ aus der Show geworfen haben, auch ein Gespräch mit dem Set-Psychologen habe die 34-Jährige angeblich nicht beruhigen können. So hat RTL2 sie von weiteren Dreharbeiten ausgeschlossen. Eine Vorschau zeigt, dass die Reality-TV-Blondine unter Tränen aufgelöst ist. Wie es weitergeht seht ihr bei der nächsten Folge von „Kampf der Realitystars“ auf RTL2.