Aktuell läuft „Kampf der Realitystars“ 2021 immer mittwochs auf RTL2. Auch Topmodel Aminata Sanogo stellt sich der TV-Herausforderung am Strand von Thailand. Bekannt wurde Aminata durch ihre Teilnahme an „Germany’s next Topmodel“. Damals hat es nicht zum Sieg gereicht, vielleicht wendet sich nun das Blatt.

Doch wer ist Aminata Sanogo? Wie tickt sie privat? Instagram, Alter, Freund – wir stellen euch das Topmodel im Porträt vor.

Aminata Sanogo Steckbrief: Alter, Instagram, Größe

Name: Aminata Sanogo

Aminata Sanogo Beruf: Model, Reality-TV-Teilnehmerin

Model, Reality-TV-Teilnehmerin Geburtstag: 01.12.1994

01.12.1994 Alter: 26

26 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Youpong, Elfenbeinküste

Youpong, Elfenbeinküste Größe: 179 cm

179 cm Instagram: aminata_s

Aminat Sanogo nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2021 teil

Die Show „Kampf der Realitystars“ startete mit zehn Promis. Jede Woche kommen weitere Kandidaten dazu, die die Möglichkeit haben zwei der Realitystars in der Eliminierungsrunde aus dem Format zu schmeißen. Eine dieser Nachrückerinnen ist das Model Aminata Sanogo. Am Strand von Thailand kämpft sie mit 24 weiteren Kandidaten um Titel und Preisgeld. Was sie mit der Siegerprämie anstellen möchte, weiß das deutsch-ivorische Model auch schon. Geplant ist ein Projekt an der Elfenbeinküste, mit dem Bau eines Hauses möchte sie Waisen- und Straßenkindern bei der Einschulung helfen. Ob Aminata die Nachfolgerin von Fußball-Profi Kevin Pannewitz wird, bleibt abzuwarten.

Aminata Sanogo war Kandidatin bei „Germany´s next Topmodel“

Im zarten Alter von 12 Jahren reiste Aminata Sanogo alleine nach Deutschland um ihre Geschwister zu besuchen. In Deutschland angekommen beschloss sie bei ihren Geschwistern zu bleiben. Sie besuchte in Köln die Schule und machte das Fachabitur.

Im Jahr 2013 nahm sie an Staffel 9 der Casting-Show „Germany´s next Topmodel“ teil und machte dort den vierten Platz. Zwar gewann das Nachwuchsmodel nicht, aber nach einer kurzen Pause startete sie als Model richtig durch. Nur ein Jahr später wurde sie von der Hamburger „Mega Model Agency“ unter Vertrag genommen. Seitdem ist Aminata ein international erfolgreiches Model.

Aminata Sanogo engagiert sich sozial

Aminata Sanogo engagiert sich stark für die benachteiligte und unter Armut leidende Bevölkerung ihres Heimatlandes Elfenbeinküste. Sie sammelt für die weniger privilegierten verschiedene Güter wie zum Beispiel Kleidung, Möbel und haltbare Lebensmittel. Diese verschifft sie schließlich mit einem Container in ihr Heimatland, wo ihre Mutter die Hilfsmittel entgegennimmt und an Bedürftige verteilt.

Aminata Sanogo bei „Dance Dance Dance“

Marc Eggers und Aminata Sanogo nahmen bei der RTL-Show „Dance Dance Dance" teil. Gemeinsam traten sie gegen sechs Kandidaten-Paare an. Sie schafften es bis ins Halbfinale und schieden mit einem knappen Punkterückstand aus.

Aminata Sanogo: Hat die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin einen Freund?

Das Privatleben von Aminata Sanogo wird größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Ob sie einen Freund hat, ist nicht bekannt.