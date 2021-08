Seit Mitte Juli läuft Staffel 2 von „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 und TVNow. Insgesamt 25 Promis treten auf einer Insel in Thailand zum Kampf um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro an. In Folge 4 stößt Laura Morante mit ihrem Freund Mike Heiter zum Cast.

Doch wer ist die Kandidatin eigentlich? Von ihrer Friseurkarriere über DSDS bis „Are You The One?“ – wir stellen euch Laura Morante im Porträt vor.

Laura Morante Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram, Freund

Name: Laura Morante Frascella

Laura Morante Frascella Alter: 30 Jahre

30 Jahre Geburtstag: 03. Dezember 1990

03. Dezember 1990 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Essen

Essen Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Herkunft: italienische und spanische Wurzeln

italienische und spanische Wurzeln Beruf: Friseurmeisterin, TV-Darstellerin

Friseurmeisterin, TV-Darstellerin Größe: unbekannt

unbekannt Freund: Mike Heiter

Mike Heiter Instagram: lauramorante___

Laura Morante: Von der Friseur- zur TV-Karriere

Laura Morante Frascella wurde am 3. Dezember 1990 in Essen geboren. Ihre Eltern stammen aus Italien und Spanien. Sie ist gelernte Friseurmeisterin und gemeinsam mit ihrer Familie im Familienbetrieb „Morante“ in Essen tätig. Schon früh arbeiteten Laura und ihr Bruder Leandro im familieneigenen Friseursalon mit. Bekannt im TV wurde sie 2012 durch die ProSieben-Realityshow „We Love Lloret“, wo sie mit dem Künstlernamen „Lory Glory“ auftrat.

Laura Morante bei DSDS 2019 und „Are You The One?“ 2020

2019 nahm Laura Morante an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Obwohl sie bereits Erfahrungen mit ihrer eigenen Band gemacht hatte, schaffte sie es leider nicht bis in den Recall. Weil sie Außergewöhnliches mag, erschien sie zu ihrem Auftritt in einem rosa Outfit mit rosa Perücke und passend dazu rosa Zuckerwatte. Besonders Poptitan Dieter Bohlen war damals von ihrem Outfit angetan.

Ein Jahr später, 2020, sah man Laura Morante erneut bei RTL. Sie war Teilnehmerin in der ersten Staffel der RTL-Datingshow „Are You the One?“. Dabei werden die Kandidaten der Show von Experten analysiert und in perfekte Matches (Traumpaare) eingeteilt. Wer die perfekten Matches sind, müssen die Teilnehmer jedoch selbst herausfinden. Mit ihrem perfekten Match – #CoupleChallenge“-Teilnehmer Aleksandar Petrovic – klappte es jedoch nicht und sie verließen die Show nur als gute Freunde.

Laura Morantes Freund ist Ex-„Love Island“-Kandidat Mike Heiter

Laura Morante und Mike Heiter kennen sich schon seit der Schulzeit. Bereits früher waren die beiden ein Paar, doch damals reichte es nur für eine On-Off-Beziehung. 2017 war vorerst endgültig Schluss, denn Mike Heiter lernte bei „Love Island“ Elena Miras kennen. Die beiden waren drei Jahre ein Paar und bekamen eine gemeinsame Tochter. Doch 2020 ging ihre Beziehung in die Brüche. Kurze Zeit später fanden Laura Morante und Mike Heiter wieder zueinander.

Laura Morante nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2021 teil

Gemeinsam mit Mike Heiter ist Laura Morante derzeit Teilnehmerin beim RTL2-Format „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Damit nimmt zum ersten Mal ein Pärchen an der RTL2-Show teil – was nicht bei allen Promi-Kandidaten auf Anklang stieß.

Bei „Kampf der Realitystars“ 2021 kämpfen insgesamt 25 Kandidaten in Thailand um 50.000 Euro und jede Menge Ruhm. Wie sich das Pärchen auf der Insel schlägt sehen wir derzeit jeden Mittwoch 20:15 Uhr bei RTL2 oder im Livestream auf TVNow.