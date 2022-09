Narumol David ist eine Reality-TV-Darstellerin, die vor allem durch ihre Teilnahme an der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist. Dort lernte sie auch ihren Mann Bauer Josef kennen und lieben. Des Weiteren nahm sie bereits an Shows wie „Kampf der Realitystars“ und „GRIP – Promi Kart Masters“ teil. Ab dem 28. September 2022 ist sie nun in der neuen Doku-Soap „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ zu sehen.

Narumol David im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram und Co.

Name: Narumol David

Narumol David Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Dirndl-Schneiderin

Reality-TV-Darstellerin, Dirndl-Schneiderin Geburtstag: 17. Mai 1965

17. Mai 1965 Alter: 57 Jahre

57 Jahre Größe: 1,51 m

1,51 m Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Thailand

Thailand Wohnort: Pittenhart

Pittenhart Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Familienstand: verheiratet mit Bauer Josef

verheiratet mit Bauer Josef Kinder: zwei Töchter (Jenny und Jorafina), einen Sohn (Jack)

zwei Töchter (Jenny und Jorafina), einen Sohn (Jack) Haarfarbe: braun

braun Augenfarbe: braun

braun Instagram: narumoldavid

Narumol David in „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“

Ab dem 28. September 2022 liegt bei Narumol David und ihrem Mann Josef wieder Liebe in der Landluft: In der neuen RTL2-Show „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ erfüllt Narumol David sich den großen Traum einer Hochzeit nach thailändischer Tradition. Dafür gibt sich das Paar erneut das Ja-Wort. Doch zuallererst reisen die beiden mit ihren Kindern Jenny und Jorafina nach Bangkok, um ihrer Familie die frohe Botschaft zu übermitteln. Wie werden sie wohl reagieren? Und gibt Narumols Vater ihrem Josef überhaupt seinen Segen? Außerdem hätte die sympathische Thailänderin ihren Papa gerne bei der Trauung im Chiemgau dabei, denn eine Thaihochzeit ohne ihren Papa kann sie sich nicht vorstellen. Wird sie es gemeinsam mit Josef und ihren Kindern schaffen, den Opa zu überzeugen nach Deutschland zu fliegen?

Narumol David wuchs in Thailand auf

Narumol David wurde am 17. Mai 1965 in Südthailand geboren. Nach der Schule übernahm sie mit ihrem Freund das Gemüsegeschäft ihrer Eltern. Ihren ersten Sohn bekam sie mit 18 Jahren, von dem Vater des Kindes trennte sie sich jedoch nach neun Jahren. Bei einem Besuch in Deutschland lernte sie ihren späteren Ehemann und den Vater ihrer Tochter Jenny kennen und blieb daraufhin in Deutschland. Ihr Mann Günther starb nach einer 17-jährigen Ehe an Krebs.

Narumol David bei „Bauer sucht Frau“

Nach dem Tod ihres zweiten Mannes nahm Narumol David 2009 auf der Suche nach einem neuen Mann an der fünften Staffel der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ teil. Darin wurden sie und ihre Mitstreiterin Michaela von dem Milchbauer Josef Unterhuber auf seinen Hof in Bayern eingeladen. Trotz anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten konnte Narumol David am Ende Josefs Herz für sich gewinnen und die beiden wurden ein Paar.

Narumol David: Mann Bauer Josef und Kinder

Narumol David lernte ihren Mann Josef Unterhuber 2009 in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Ein Jahr später folgte die Hochzeit der beiden. 2011 vervollständigte schließlich die Geburt der gemeinsamen Tochter Jorafina das Familienglück des Paares. Auch heute lebt Narumol David weiterhin mit ihrer Familie auf dem Bauernhof in Pittenhart im Chiemgau.

Neben der gemeinsamen Tochter Jorafina mit ihrem Mann Josef hat sie außerdem zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Ihr ältester Sohn Jack lebt in Thailand, während ihre Tochter Jenny in der Nähe des Bauernhofes wohnt.

Sprüche von Narumol David: „Fick und fertig“

Die humorvolle Narumol David brachte bereits bei „Bauer sucht Frau“ die Zuschauer mit ihren witzigen Sprüchen zum Lachen. Was sie sagt, kommt von Herzen und manchmal klingen Aussagen wegen ihres sympathischen Akzents etwas anders als sie sollten. Unvergessen etwa der Moment mit ihrem Josef in einer Seilbahn und ihr: „Ich bin fick und fertig“. Auf die Frage, ob Narumol mit Josef mal Kinder haben möchte, antwortete die heute 57-Jährige: „Ja, wenn du dat schaffst“. Noch heute ist sie dafür bekannt.

Narumol David arbeitet als Dirndl-Schneiderin

Die Reality-TV-Darstellerin Narumol David hat auf dem gemeinsamen Hof der Familie alle Hände voll zu tun. Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen ihr Hobby zum Beruf zu machen: In der Vergangenheit nähte sie Dirndl nur für sich selbst, seit einigen Jahren hat sie ihre Tätigkeit jedoch professionalisiert und stellt Dirndl nun auch für Kundinnen her.

Narumol David bei „Kampf der Realitystars“ und „GRIP – Promi Kart Masters“

zweiten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil. Sie kämpfte sich darin bis in Folge 5, wurde dann jedoch von den zwei Neuankömmlingen Julia Jasmin Rühle aus der Show gewählt. Narumol David belegte schlussendlich den 18. Platz. Der Rauswurf kam für viele Zuschauer jedoch nicht unerwartet, denn bereits eine Folge zuvor plagte sie schlimmes Heimweh, weshalb sie ihre Mitstreiter unter Tränen darum bat, sie aus der Show herauszuwählen. Narumol David nahm im Jahr 2021 an derder RTL2-Showteil. Sie kämpfte sich darin bis in, wurde dann jedoch von den zwei Neuankömmlingen Cosimo Citiolo undaus der Show gewählt. Narumol David belegte schlussendlich den. Der Rauswurf kam für viele Zuschauer jedoch nicht unerwartet, denn bereits eine Folge zuvor plagte sie schlimmes Heimweh, weshalb sie ihre Mitstreiter unter Tränen darum bat, sie aus der Show herauszuwählen.

Im gleichen Jahr nahm Narumol David des Weiteren an der ersten Staffel der RTL2-Show „GRIP – Promi Kart Masters“ teil. An der Seite des Basketballspielers Andrej Mangold trat sie darin für das Team „Kampf der Realitystars“ an. Sie kämpfte sich darin durch das Qualifying und das Rennen der Giganten bis ins Finale, wo sie schlussendlich zusammen mit ihrem Team den zweiten Platz belegte.

Narumol David: Wie hoch ist ihr Vermögen?

Vor ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2009 führte Narumol David noch ein ganz normales Leben. Doch durch die Kuppelshow rückte sie in das Licht der Öffentlichkeit. Seitdem hat sie an zahlreichen weiteren Shows teilgenommen. Aus diesem Grund fragen sich Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben. Sollten diese veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.