Der wohl unbekannteste Promi am thailändischen Strand von „Kampf der Realitystars“ 2021 ist wahrscheinlich Walther Hoffmann. Der 61-Jährige war das erste Mal durch die RTL2-Show „Traumfrau gesucht“ im TV und spaltete damals die Gemüter. Wie er sich um die 50.000 Siegerprämie schlagen wird, ist bald auf RTL2 zu sehen.

Doch was macht der selbsternannte Frauenversteher heute? Hat er seine Traumfrau gefunden? Alle Informationen Überblick.

Walther Hoffmann Steckbrief: Alter, Frau, Instagram

Name: Walther Hoffmann

Walther Hoffmann Beruf: gelernter Reisekaufmann, Reality-TV-Darsteller, YouTuber

gelernter Reisekaufmann, Reality-TV-Darsteller, YouTuber Geburtstag: 11.11.1959

11.11.1959 Alter: 61

61 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Geburtsort: Berlin

Berlin Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Familienstand: verheiratet

verheiratet Frau: Marta Hoffmann

Marta Hoffmann Instagram: waltherhoffmannofficial (nicht verifiziert)

Walther Hoffmann ist Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ 2021

RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021 ist ab dem 14. Juli immer mittwochs mit einer neuen Staffel im TV zu sehen. Auch Walther Hoffmann wagt die TV-Herausforderung. 50.000 Euro Preisgeld. Ob Walther mit seinen ganzen Benimm-Vorsätzen den Sieg einfahren wird oder ob er mit seiner Art und seinen Aussagen erneut für Aufsehen sorgen wird, ist abzuwarten. Die-Showist ab dem 14. Juli immermit einer neuen Staffel im TV zu sehen. Auch Walther Hoffmann wagt die TV-Herausforderung. Insgesamt 25 Kandidaten werden an „Kampf der Realitystars“ 2021 teilnehmen. Am Strand von Thailand kämpfen diese in diversen Spielen und Challenges umPreisgeld. Ob Walther mit seinen ganzen Benimm-Vorsätzen den Sieg einfahren wird oder ob er mit seiner Art und seinen Aussagen erneut für Aufsehen sorgen wird, ist abzuwarten.

Walther Hoffmann bei „Traumfrau gesucht“

In der umstrittenen RTL2-Kuppelshow „Traumfrau gesucht“ wurde Walther Hoffmann 2012 bekannt. In dem Format versuchten verschiedene Junggesellen mit der Hilfe von Vermittlungsagenturen eine Frau zu finden. Der damals 53-jährige Walther war einer der liebeswütigen Singlemänner. Ganze 68 Folgen lang suchte er nach der großen Liebe und mutierte zum Kult-Kandidaten. Mit seinen tradierten Aussagen löste er im Netz teilweise hitzige Diskussionen aus. Obwohl Walther Hoffmann sich mit den Frauen oft ungeschickt anstellte, gab es für ihn schließlich ein Happy End. Er fand Marta aus Rumänien.

Walther Hoffmann: Frau Marta

Vor der Hochzeit führte das Paar drei Jahre lang eine Fernbeziehung. Geheiratet haben die beiden 2019 auf Mauritius in trauter Zweisamkeit. Mit Honey Moon Suite inklusive Romantikpaket ließen es sich die frisch Vermählten so richtig gut gehen. In seiner Marta hat Walther genau das gefunden was er gesucht hat: „Marta hat Charme und Stil. Sie hat etwas, was es heute kaum noch gibt, und zwar einen Sinn für Tradition. Sie kritisiert nicht an dem Mann rum, was leider viele Frauen in Deutschland machen. Das ist der Grund, warum ich so lange alleine war. Denn ich sage, eine ‚Ja, aber’-Freundin, die brauche ich nicht. Außerdem sind wir beide streng erzogen worden, uns wurden noch Werte vermittelt, was bei der heutigen Jugend nicht mehr der Fall ist“, schwärmte Walther Hoffmann über seine Angebetete im TV.