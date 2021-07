Aktuell läuft „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL2. Mit von der Partie ist ab Folge 2 auch Evil Jared Hasselhoff. Evil Jared war Bassist der 90er Jahre-Kultband Bloodhound Gang und wurde dadurch weltweit berühmt. Danach nahm er an mehreren deutschen TV-Shows wie „TV Total“, „Wok-WM“ und „Promiboxen“ teil. Jetzt ist er am Strand von Thailand zu sehen und kämpft unter anderem gegen Gina-Lisa Lohfink und Andrej Mangold um 50.000 Euro Siegerprämie.

Doch wie tickt der Musiker und Entertainer? Wir stellen euch den Kandidaten im Porträt vor.

Evil Jared Hasselhoff: Wohnort, Größe, Instagram

Name: Evil Jared Hasselhoff

Evil Jared Hasselhoff Bürgerlicher Name: Jared Victor Hennegan

Jared Victor Hennegan Beruf: Musiker, Entertainer

Musiker, Entertainer Geburtstag: 05.08.1971

05.08.1971 Alter: 49 Jahre

49 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 196 cm

196 cm Geburtsort: Philadelphia / Pennsylvania (USA)

Philadelphia / Pennsylvania (USA) Staatsangehörigkeit: Vereinigte Staaten von Amerika

Vereinigte Staaten von Amerika Frau: Sina Valeska Jung

Sina Valeska Jung Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: eviljaredhasselhoff

Evil Jared Hasselhoff bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Der Enfant terrible nimmt an der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021 teil. Der Ex-Bassist von „Bloodhound Gang“ zieht gerne die Aufmerksamkeit der Medien auf sich mit exzentrischen Bühnenauftritten und exhibitionistischen Vorführungen. Für die deutsche TV-Nation hat er schon den einen oder anderen Spaß mitgemacht und beweist immer wieder, dass er sich für nichts zu schade ist. Kaum im Promi-Paradies angekommen, zog der Entertainer auch schon blank.

Bei „Kampf der Realitystars“ 2021 gehört er zu den Favoriten der Show. „Alle müssen Evil Jared den Hintern küssen“ posaunte er, denn gemeinsam mit Andrej Mangold darf er als Neuankömmling der zweiten Folge einen der Promis nach Hause schicken. Die Zuschauer dürfen gespannt sein ob er bei „Kampf der Realitystars“ 2021 den Sieg mit nach Hause holt oder das Paradies schon bald wieder verlassen muss.

Insgesamt wagen 24 weitere Kandidaten das TV-Abenteuer auf RTL2. Wer alles neben Evil Jared Hasselhoff um den Sieg kämpft, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Evil Jared Hasselhoff: Band Bloodhound Gang

Evil Jared war von 1995 bis 2005 Bassist der Rockband Bloodhound Gang. Das musikalische Programm der Band waren provokative selbstironische Songs mit einer gewissen Punk-Attitüde. Insgesamt nahmen sie in den zehn Jahren vier Studioalben auf. Für ihre Musik gewannen sie auch Preise wie den „Comet“ in der Kategorie „Rock“ und „Live Act“, zudem staubten sie noch den „Echo“ als beste „Newcomer International“ ab. Im Jahr 2015 löste sich die Band auf und Evil Jared war anschließend als Bassist unter anderem für Sido, Tino D und B-Tight tätig.

Der exzentrische Musiker liebte es auf der Bühne zu schockieren. Zum einen lebte er seine exhibitionistischen Neigungen offen aus oder verspeiste auch Insekten auf der Bühne vor Publikum. Zum anderen werden die Momente der Band in die Geschichte eingehen, in denen der Bassist sich auf der Bühne übergab oder auf seine Bandmitglieder urinierte. In Russland und der Ukraine setzte er noch einen oben drauf und besudelte die Staatsflaggen der beiden Nationen. Die russische Flagge zog er in Odessa durch die Hose und in Kiew urinierte er auf die ukrainische Nationalflagge. Mittlerweile hat er aus diesem Grund in Russland und der Ukraine Einreiseverbot.

Youtube Bloodhound Gang – The Bad Touch

Evil Jared Hasselhoff: Frau und Kind

Doch Evil Jared ist mehr als nur Musiker, Bassist und Entertainer. Der Wahl-Berliner ergatterte im Jahr 2006 eine Rolle in der Seifenoper „Verbotene Liebe“ und spielte dort sich selbst. Am Set lernte er auch seine Frau Sina-Valeska Jung (42) kennen. Zwischen den beiden funkte es und 2010 läuteten die Hochzeitsglocken für das Paar. Mittlerweile haben die beiden eine gemeinsame Tochter.

Evil Jared Hasselhoff: Vermögen

Der „böse“ Jared Hasselhoff ist Musiker, Entertainer und Schauspieler. Doch wie reich ist der Skandal-Liebhaber? Evil Jared Hasselhoffs Nettovermögen wird laut verschiedenen Online-Ressourcen auf 3 Millionen Dollar geschätzt.