Auch 2022 ziehen wieder prominente Teilnehmer an den Traumstrand von Thailand. „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 geht in eine neue Runde. Wer kann sich dieses Mal behaupten und erntet jede Menge Reality-Ruhm und das Preisgeld von 50.000 Euro?

Diese Frage wird im Sommer beantwortet, doch der Sender hat jetzt bekannt gegeben, welche Kandidaten in Staffel 3 in die Sala ziehen werden. Für einige Promis im Cast ist es nicht die erste Reality-Show – die Zuschauer dürfen sich auf eine bunte Mischung an Stars freuen. Wer ist dabei? Das erfahrt ihr hier.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Das sind die Kandidaten

22 Promis treten zu Beginn den Kampf um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro an. Immer wieder treffen neue Kandidatinnen und Kandidaten am Star-Strand von Thailand ein und erhalten die Macht zu entscheiden, wer die Sala und damit die Show bei der nächsten „Stunde der Wahrheit“wieder verlassen muss. Auch dieses Jahr treffen wieder sehr interessante Charaktere aufeinander. Das sind die Teilnehmer in Staffel 3:

Yeliz Koc

Die 28-jährige Yeliz Koc wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor“ und ihre berühmt-berüchtigte Ohrfeige für Daniel Völz bekannt. Seither folgten zahlreiche Auftritte im Fernsehen und die Geburt ihres ersten Kindes, dessen Vater ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht ist.

Schäfer Heinrich

Schäfer Heinrich zählt zu den Kult-Bauern der RTL-Kuppelshow. Seine Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ liegt zwar schon länger zurück, doch seine Karriere im TV ging erst danach so richtig los. Der 55-Jährige machte sich durch weitere TV-Auftritte und seine Musik einen Namen.

Malkiel Rouven Dietrich

Eigentlich wirft Malkiel Rouven Dietrich einen Blick in die Sterne und ist manch einem bekannt durch seine Wahrsagung im Fernsehen. Nun kämpft er auf RTL2 um den Titel „Realitystar 2022“.

Elena Miras

Für die Schweizerin Elena Miras ist es nicht die erste Teilnahme an einem Reality-TV-Format. Die 29-Jährige dürfte den Zuschauern bereits aus Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ und „Dschungelcamp“ bekannt sein. Wie wird sie sich mit so viel Erfahrung am Starstrand von Thailand schlagen?

Sharon Trovato

Zwischen Heiratsschwindler, Betrügern und ausgerissenen Teenagern – gemeinsam mit ihren Eltern war Sharon in „Die Trovatos – Detektive decken auf“ bereits im TV zu sehen. Nun bekommt es die 30-Jährige am Strand von Thailand mit ganz neuen Challenges zu tun.

Diana Foster alias Rich Nana

Auf TikTok ist sie ein absoluter Star: Die als „Rap-Granny“ bezeichnete Rich Nana landete mit ihrer Debütsingle „Papi Chulo" einen echten Hit. Jetzt geht es für sie in ihr erstes Reality-TV-Format.

Mike Cees

Mike Cees hat schon ordentlich Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Zuletzt sorgte er mit seiner Teilnahme in „Das Sommerhaus der Stars“ für ordentlich Furore. Wird sich der DJ und Eventmanager bei „Kampf der Realitystars“ den Zuschauern noch einmal von einer ganz anderen Seite präsentieren?

Tessa Bergmeier

Tessa Bergmaier wurde durch ihre Teilnahme an Staffel 4 von „Germany’s next Topmodel“. Danach startete die 32-Jährige auch als Sängerin durch.

Nina Kristin

Nina Kristin hat sich als It-Girl einen Namen gemacht. Die 39-jährige Schauspielerin und Unternehmerin ist Ex-Playmate und Millionärstochter. Auch Erfahrung im Reality-TV kann sich bereits reichlich vorweisen.

Chethrin Schulze

Die 29-jährige Chetrin Schulze nahme 2016 an „Curvy Supermodel“ teil und belegte dort Platz 6. Von da an ging es für sie weiter über „Love Island“ und „Promi Big Brother“.

Sissi Hofbauer

Gemeinsam mit ihrem Partner Benajmin Melzer war Sissi Hofbauer im vergangenen Sommer in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Bekannt wurde sie jedoch schon vorher – durch ihre Teilnahme an „GNTM“ 2015 und an der Wahl zur Miss Germany 2021.

Paco Herb

Fans von „Love Island“ dürften Paco Herb bestens aus dem TV kennen. Mit 25.000 Euro Preisgeld verließ er Staffel 5. Bei „Kampf der Realitystars“ könnte der Gewinn für ihn doppelt so hoch sein.

Jan Leyk

Jan Leyk ist den RTL2-Zuschauern bekannt durch seine Rolle des Carlos Hansen in „Berlin – Tag & Nacht“. Der 39-Jährige ist außerdem als DJ und Designer tätig.

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein ist ein deutscher Unternehmer, der durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten Bekanntheit erlangte. Mit dem 67-Jährigen zieht nicht das erste Mal der Adel in die Sala am Starstrand von Thailand ein.

Die Jakic-Twins Ilona und Suzana

Doppelte Frauenpower zieht in Form von Superzwillingen an den Strand von Thailand. Die Jakic-Twins Ilona und Suzana machen wirklich alles zusammen. So kämpfen die Influencerinnen auch gemeinsam um den Titel „Realitystar 2022“.

Martin Wernicke

Er ist ein echtes Urgestein bei „Berlin – Tag & Nacht“: Martin Wernicke. Seit 2011 ist er in der Rolle als Sebastian „Basti“ Heuer zu sehen. Im Sommer 2022 auch in „Kampf der Realiytstars“.

Iris Klein

Anders als vorerst gedacht, darf Iris Klein, nach ihrer Genesung und der Erfüllung aller Corona-Auflagen nun doch noch am "Kampf der Realitystars" teilnehmen. Sie ist die berühmte Mutter von Daniela Katzenberger und selbst längst ein echter Reality-Star.

Enrico Elia

An „Kampf der Realitystars“ nimmt auch ein echter Fernseh-Neuling teil. Der Wolfsburger Influencer Enrico Elia hat sich vorab über ein Bewerbungsverfahren einen heißbegehrten Platz in der Sala gesichert.

Larissa Neumann

2020 nahm Larissa Neumann an „Germany’s next Topmodel“ teil und belegte dort am Ende Platz 7. Auf Instagram teilt die Blondine mit mehr als 160.000 Followern Einblicke aus ihrem Leben.

Yasin Mohamed

Yasin Mohamed dürfte den Zuschauern von RTL bekannt sein durch seine Teilnahme am Format „Temptation Island“ – damals hat er nichts anbrennen lassen. Wie wird er sich am Starstrand von Thailand schlagen?

Mauro Corradino

Bekannt im TV wurde Mauro Corradino durch Antiquitäten. Der Moderator ist zu sehen in „Der Trödeltrupp“ auf RTL2.

Ronald Schill

Ronald Schill wurde deutschlandweit als „Richter Gnadenlos“ bekannt. Während seiner Amtszeit als Innensenator sorgte er für mehrere Schlagzeilen. Am Strand mit anderen Stars war er bereits bei „Promis unter Palmen“ zu sehen.