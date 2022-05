Paco Herb ist ein deutscher Reality-TV-Star. Sein TV-Debüt hatte er 2021 in der Influencer-Daily-Soap „Echt Fame“ auf RTL2. Einem größeren Publikum wurde er jedoch erst durch die Teilnahme an „Love Island“ 2021 bekannt. Zuvor diente er beim Militär als Zeitsoldat und absolvierte eine zweite Ausbildung als Bademeister. Aktuell wagt er seine nächste TV-Herausforderung und ist Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ 2022 auf RTL2.

Doch wer ist Paco Herb eigentlich? Was ist über ihn bekannt? Hat er eine Freundin? Alle Infos rund um Yeliz Koc, Alter, Größe, Instagram und Co. findet ihr hier.

Paco Herb Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Alle Fakten zu Paco Herb auf einen Blick:

Name: Paco Herb

Paco Herb Bürgerlicher Name: Pascal Herb

Pascal Herb Alter: 22

22 Geburtstag: 1996

1996 Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Wohnort: Hannover

Hannover Größe: unbekannt

unbekannt Instagram: paco_hrb

Paco Herb nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2022 ist in eine neue Runde gegangen. Wie in den Jahren zuvor werden prominente Kandidatinnen und Kandidaten in einer Sala am Strand von Thailand einquartiert. Dabei werden sie 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet. Doch statt Urlaub müssen sich die Promis in verschiedenen Challenges beweisen, um am Ende „Realitystar 2022“ zu werden zu können.Dem Gewinner des Reality-Formats winken neben Titel am Ende auch ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In jeder Folge kommen neue Teilnehmer dazu, die dann die Macht haben, die anderen Kandidaten für die Heimreise zu nominieren. Einer der Nachzügler ist Paco Herb. Ob er es schafft, alle abzuhängen und am Ende Titel sowie Preisgeld sein Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen.

Paco Herb ist einer der Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2022.

© Foto: RTLZWEI/Paris Tsitsos

Ist Yeliz Koc die neue Freundin von Paco Herb?

Paco Herb und Yeliz Koc lernten sich bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ 2022 kennen. Zuletzt gab es Gerüchte, ob die beiden ein Paar seien. Denn nach der Show wurden die Kandidaten öfter gemeinsam in Hannover gesehen, was die Spekulationen über eine Beziehung befeuerte. Auf Instagram meldete sich die Ex von Jimi-Blue Ochsenknecht zur Verbindung der beiden. „Ich bin dankbar, einen Freund wie ihn in meinem Leben zu haben, da er Werte hat, die heutzutage selten sind“, so Yeliz. Auch Paco Herb meldete sich auf der Plattform in einer Fragerunde zu dem Thema. Seine Fans wollten wissen, ob er vergeben ist, darauf antwortete er mit einem klaren: „Nein.“

Paco Herb bei „Echt Fame“

Paco Herb war das erste Mal bei der Influencer-Daily-Soap „Echt Fame“ im TV zu sehen. In dem Format von RTL2 schlüpfte der Sport-Freak in die Rolle eines Barbesitzers mit dem gleichen Namen.

Paco Herb bei „Love Island“ 2021

Nach seinem TV-Debüt folgte die Teilnahme am Reality-Dating-Format „Love Island“ 2021. Er zog als Granate in die Villa und bandelte dort mit Bianca Balintffy an. Als Liebespaar eroberten sie die Herzen der Zuschauer und gewannen Staffel 5 der Kuppelshow sowie ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch die Beziehung der beiden war nicht von Dauer. Kurz nach der Ausstrahlung von „Love Island“ 2021 verkündete Paco Herb über Instagram, dass er wieder Single sei.

Paco Herb auf Instagram

Auf Instagram hat sich Paco Herb eine große Fanbase aufgebaut. Mit seinen 170.000 Followern (Stand Mai 2022) teilt er vor allem Bilder von sich im Urlaub und präsentiert sich mit seinem durchtrainierten Körper und Tattoos oft Oben-ohne. In seinen Storys gibt er seinen Fans Einblicke in seinen Alltag und stillt die Neugier seiner Follower in Fragerunden.