Die Jakic-Twins Ilona und Suzana gibt es sowohl im Berufsleben, als auch im Alltag nur im Doppelpack. Bekannt geworden sind die Superzwillinge durch ihren Instagram-Account, wo sie als Fitness- und Fashion-Influencerinnen aktiv sind. Nun feiern die Zwillinge in der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ihr Reality-TV-Debüt, indem sie um den Titel „Realitystar 2022“ kämpfen.

Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrer Ernährung findet ihr hier.

Jakic-Twins Ilona und Suzana im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, Facebook

Alle Fakten zu den Influencerinnen im Überblick:

Bürgerliche Namen: Ilona und Suzana Jakic

Ilona und Suzana Jakic Künstlername: Jakic-Twins

Jakic-Twins Beruf: Influencerinnen

Influencerinnen Geburtstag: 20.12.1996

20.12.1996 Alter: 25 Jahre

25 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Größe: 1,60 m

1,60 m Geburtsort: Brühl

Brühl Wohnort: Köln

Köln Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: jakictwins

jakictwins Facebook: Jacik Twins

Ilona und Suzana Jakic nehmen an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit den Superzwillingen Ilona und Suzana Jakic direkt doppelte Frauenpower an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Die „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. In derder RTL2-Showzieht mit den Superzwillingen Ilona und Suzana Jakic direkt doppelte Frauenpower an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den. Die Teilnehmer müssen sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Ohne die andere in die Sala zu ziehen wäre für die Jakic-Twins Ilona und Suzana keine Option gewesen: „Wenn wir allein sind oder nicht miteinander, dann fühlen wir uns einfach nicht vollkommen.“ Trotz allem haben sie Sorge, dass die anderen sie in der Show auseinander bringen könnten.

Haben Ilona und Suzana Jakic Partner und Kinder?

Über das Privatleben von den Jakic-Twins Ilona und Suzana ist kaum etwas bekannt, da sie dieses gerne von ihrer Arbeit getrennt halten. Bekannt ist jedoch, dass weder Ilona noch Suzana bisher in einer festen Beziehung waren und somit Single sind. Außerdem haben die Zwillinge keine Kinder.

Jakic-Twins Ilona und Suzana auf Instagram

Die Jakic-Twins Ilona und Suzana haben einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen den Influencerinnen auf der Plattform 207.000 Fans (Stand: 28.04.2022). Mit ihren Followern teilen sie dort überwiegend Fashion- und Fitness-Fotos, zeigen jedoch auch hin und wieder Schnappschüsse aus ihrem Privatleben, wie zum Beispiel Urlauben. Außerdem machen die Jakic-Twins auf ihrem Instagram-Account Werbung für das ein oder andere Sportprodukt.

Jakic-Twins Ilona und Suzana: Ernährung

Auf ihrem Instagram-Account sprechen die Jakic-Twins Ilona und Suzana nicht nur über Fitness und Fashion, sondern auch über gesunde Ernährung. Die Zwillinge haben sogar einen eigenen Ernährungs-Guide, welcher ihren Followern helfen soll, ihre Wunschfigur zu erreichen. Auf ihrer eigenen Internetseite erklären sie, dass sie sich anfangs in ihren Körpern nicht wohlgefühlt und deshalb selbst alle möglichen Diäten ausprobiert haben. Ihren Fans wollen sie diesen Weg nun erleichtern.

Jakic-Twins Ilona und Suzana bei „Die Superzwillinge“

2021 nahmen die Jakic-Twins Ilona und Suzana an der Vox-Show „Die Superzwillinge“ teil. Acht eineiige Zwillingspaare zogen darin zusammen in ein Haus und kämpften darum, mit dem Titel „Die Superzwillinge“ aus der Show zu gehen. Dafür mussten sie sich in sportlichen Challenges und Wissensspielen beweisen. Nach vier Folgen nahm der Sender die Show jedoch wieder aus dem Programm.