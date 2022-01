Es wird aufregend im Paradies: Die nächsten prominenten Kandidatinnen und Kandidaten ziehen an den Traumstrand von Thailand. Der Startschuss für die Produktion von „Kampf der Realitystars“ 2022 fällt. Es ist bereits die dritte Staffel, in der sich erneut Promis in der Sala am Star-Strand von RTL2 einfinden, um bei Spielen und in der „Stunde der Wahrheit“ gegeneinander anzutreten.

Wer sichert sich dieses Mal den Titel „Realitystar 2022“? Wer moderiert die Show? Alle bislang bekannten Infos zur 3. Staffel und den neuen Folgen gibt es hier.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

Es geht wieder los: In der malerischen Kulisse Thailands laufen die Arbeiten zur Realityshow „Kampf der Realitystars“ zum bereits dritten Mal. Das hat RTL2 bekanntgegeben. Doch wann beginnt die neue Staffel? Dazu hat sich der Sender bislang noch nicht geäußert. Ebenso wenig ist bekannt, wann die Sendetermine stattfinden und zu welcher Sendezeit das Format ausgestrahlt wird.

Die Folgen von Staffel 1 und Staffel 2 wurden von Juli bis September ausgestrahlt. 2021 wurden insgesamt zehn Folgen gezeigt.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Stream und Ausstrahlung auf RTL2

Auch 2022 zeigt der Sender RTL2 wieder das beliebte Reality-Format „Kampf der Realitystars“. Die vergangenen zwei Staffeln wurden jeweils mittwochs zur primetime um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Neben der TV-Ausstrahlung konnte man die Folgen auch im Stream auf RTL+ (früher TVNow) verfolgen. Dort standen sie im Anschluss an die Ausstrahlung auch als Wiederholung zur Verfügung. Mit einem kostenpflichtigen Premium-Account war die nächste Folge sogar schon vorab verfügbar. Wie genau es sich bei Staffel 3 verhält, ist noch nicht bekannt.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Moderatorin Cathy Hummels

Erneut führt Cathy Hummels durch die Sendung. Die Moderatorin und Influencerin ist laut RTL2 bereits schon vor Ort. Auf Instagram teilte sie mit ihren Followern schon Bilder vom Strand – mit geheimnisvollen Kommentaren wie „Liebe Grüße von Somewhere“. Auch in Staffel 3 soll die 33-Jährige die Promis in der „Stunde der Wahrheit“ wieder ordentlich ins Schwitzen bringen. In deren Präsentation hat Cathy Hummels bereits Erfahrung gesammelt, immerhin moderiert sie „Kampf der Realitystars“ seit der ersten Staffel. Der neuen blickt sie voller Vorfreude entgegen: „Ich freue mich riesig, auch bei der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei zu sein und diese zu moderieren! Die Arbeiten hier in Thailand laufen auf Hochtouren. Das gesamte Produktionsteam gibt sein bestes und es macht echt Spaß, gemeinsam anzupacken. Das wird super!“

„Kampf der Realitystars“: Darum geht es

Es klingt wie ein Urlaub: Bei „Kampf der Realitystars“ leben Promis gemeinsam in einer Sala mit Blick aufs Meer und verbringen Zeit an einem traumhaften Strand unter Palmen. Doch der erste Eindruck täuscht. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich beweisen, wenn sie den Titel „Realitystar 2022“ abstauben wollen. Am Ende winkt für einen der Stars ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Neben dem Buhlen um Aufmerksamkeit müssen sich die Teilnehmer in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und kniffligen Challenges beweisen, um Komfort und Annehmlichkeiten zu bewahren. Wer sich dabei behaupten kann, ist zudem vor dem Rauswurf geschützt. Kampfgeist im Paradies und jede Menge Unterhaltung sind also vorprogrammiert. Am Star-Strand kann sich niemand sicher fühlen. Denn immer wieder kommen neue Stars an und haben die Macht: Die Neuankömmlinge entscheiden, wer die Sala bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, verlassen muss.

„Kampf der Realitystars“ 2022: Teilnehmer

Auch 2022 geht es einige Promis Deutschlands wieder an den traumhaften Strand in Thailand. Dort kämpfen sie um den Titel „Realitystar 2022“. Doch wer ist bei der 3. Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei? Die Teilnehmer sind ist bislang noch nicht öffentlich gemacht worden. Der Sender teilt mit, den diesjährigen Cast zeitnah bekannt zu geben. Klar ist aber, dass wieder mehr als 20 Promis in die Sala ziehen werden. Sobald es neue Informationen zu den Kandidaten gibt, erfahrt ihr es hier.

„Kampf der Realitystars“: Gewinner 2021