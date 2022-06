Malkiel Rouven Dietrich ist ein deutscher Wahrsager und TV-Darsteller. Bekannt wurde er vor allem durch seine eigene Astrologie-Sendung beim Sender Sonnenklar TV. Neben seiner TV-Karriere führt er eine Praxis für Astrologie. Aktuell nimmt er an der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil..

Wir haben Malkiel Rouven Dietrich genauer unter die Lupe genommen und alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst.

Alle Fakten zu dem TV-Darsteller im Überblick:

zieht 2022 gemeinsam mit 21 weiteren Teilnehmern in eine Sala an einen thailändischen Strand. Hier muss er sich in verschiedenen actionreichen Challenges beweisen. Zu gewinnen gibt es für die Teilnehmer Luxusgegenstände um sich ihren Aufenthalt in der Sala zu versüßen. Auf den Gewinner der diesjährigen Staffelwarten außerdem der Titel desund ein Preisgeld von