Chethrin Schulze ist bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie in der RTL2-Show „Curvy Supermodel“. Im Anschluss suchte sie bei „Love Island“ die große Liebe. Ab April 2022 ist sie nun als Teilnehmerin von „Kampf der Realitystars“ wieder bei RTL2 zusehen.

Für das Chethrin Schulze geht es im April 2022 an einen thailändischen Sandstrand. Gemeinsam mitzieht sie für die Dritte Staffel der-Sendungin eine Sala. Statt Urlaub zu machen müssen sich die Teilnehmer hier täglichen actionreichen Challenges stellen. Wer sich gut anstellt darf bleiben und weiter um den Titelund das Preisgeld in Höhe vonkämpfen. Wer die Challenges nicht gut meistern, muss in derdarauf hoffen nicht von Moderatorin Cathy Hummels nach Hause geschickt zu werden. Chethrin Schulze hat zwar bereits Erfahrungen im Reality-TV-Business, dennoch hat sie Respekt vor der kommenden Zeit: „Ich habe definitiv Respekt vor diesem 24/7-mit-anderen-Menschen-zusammensein. Ich weiß ja mittlerweile schon, wie das ist und es ist halt schon eine Geduldsprobe…“