Enrico Elia ist ein deutscher Influencer, der auf der Plattform Instagram hauptsächlich als Modeblogger aktiv ist. Außerdem hat er seinen eigenen Onlineshop und zeigte bereits in Shows wie „Die Macht von Social Media“ Einblicke in seine Berufswelt. Ab April 2022 ist er nun in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen, für die er vorab über ein Bewerbungsverfahren eine Wildcard gewonnen hat.

Enrico Elia im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Name: Enrico Elia

Enrico Elia Beruf: Influencer, Modeblogger

Influencer, Modeblogger Geburtstag: 13. August 2001

13. August 2001 Alter: 20 Jahre

20 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,70 cm

1,70 cm Geburtsort: Wolfsburg

Wolfsburg Wohnort: Wolfsburg

Wolfsburg Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: enrico_elia

Enrico Elia nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Wildcard von „Kampf der Realitystars“ 2022 vorab über ein Bewerbungsverfahren und zieht nun dementsprechend mit 21 weiteren Promis in der dritten Staffel der RTL2-Show in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Dort müssen die Teilnehmer sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur so haben sie eine Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Doch kein „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Als echter Fernseh-Neuling gewann Enrico Elia dievonvorab über ein Bewerbungsverfahren und zieht nun dementsprechend mitin der dritten Staffel der-Show in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Dort müssen die Teilnehmer sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur so haben sie eine Chance auf das Preisgeld in Höhe vonund den. Doch kein Teilnehmer ist am Star-Strand sicher, denn immer wieder kommen neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

„Besonders stolz bin ich, dass ich hier bin. Darüber freue ich mich total und das ist einfach das krasseste, was bisher in meinen Leben passiert ist“, erzählte Enrico Elia in einem Interview mit RTL2. Außerdem ist er der Meinung, dass er große Chancen auf den Sieg hat, denn „Ich werde ‚Realitystar 2022’, weil ich authentisch, lustig, selbstbewusst und jung bin und alles mitbringe, was ein Realitystar haben muss!“

Enrico Elia kommt aus Wolsburg

Enrico Elia wuchs in Wolfsburg als Sohn einer alleinerziehenden Mutter auf. Er begann früh sich für Mode und Lifestyle-Themen zu interessieren. Schließlich bildete sich aus seiner Faszination für die Welt der Reichen und Schönen ein großer Traum: Enrico Elia will selbst berühmt werden. Im Teenageralter unternahm er dementsprechend erste Schritte, diesen Traum zu verwirklichen, indem er sich beim „Supertalent“ und ähnlichen TV-Formaten bewarb.

Heutzutage lebt Enrico Elia immer noch in Wolfsburg und ist neben seiner Tätigkeit als Influencer als Social-Media-Manager für verschiedene Firmen aktiv.

Enrico Elia: Mutter

Der Influencer Enrico Elia hat ein enges Verhältnis zu seiner Mutter Anita Todisco. Dies zeigt er seinen Fans gerne auf seinem Instagram-Account. Dort veröffentlicht er häufig gemeinsame Bilder mit seiner Mutter und auch in seinen Storys ist sie hin und wieder zu sehen. Die VW-Angestellte unterstützt ihren zielstrebigen Sohn, dessen größter Wunsch es ist, eines Tages beim „Dschungelcamp“ dabei zu sein, bei all seinen Tätigkeiten und steht ihm dabei stets zur Seite.

Hat Enrico Elia eine Freundin oder einen Freund?

Bisher ist nicht offiziell bekannt, ob Enrico Elia sich in einer Beziehung befindet oder Single ist. Auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der Wolfsburger kaum Bilder aus seinem Privatleben, sondern meistens nur Fashion-Fotos. Es lassen sich dementsprechend nur Vermutungen aufstellen, ob der 20-Jährige eine Freundin oder einen Freund hat.

Enrico Elia auf Instagram

Der Influencer hat einen öffentlichen, jedoch nicht verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen Enrico Elia auf der Plattform rund 18.000 Fans (Stand: 19.04.2022). Mit seinen Followern teilt er überwiegend Fashion-Fotos und macht Werbung für seinen eigenen Onlineshop „Enrico Elia“, bei dem es Mode zu kaufen gibt. Außerdem teilt er in seinen Instagram-Storys Einblicke in seinen Alltag mit seinen Fans.

Enrico Elia in der VOX-Doku „Die Macht von Social Media“

Im Alter von 19 Jahren kam Enrico Elia seinem Traum von einer TV-Karriere bereits einen Schritt näher, denn der TV-Sender RTL wurde auf ihn aufmerksam und holte ihn daraufhin für die zweite Staffel der Doku-Soap „Ohne Filter – So sieht mein Leben aus” vor die Kamera. Ein weiterer Fernsehauftritt folgte 2021 im Rahmen der aufwändigen VOX-Doku „Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern“. Darin wurde er insgesamt ein Jahr lang in seinem Alltag als Blogger und Influencer begleitet.