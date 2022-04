Mauro Corradino ist einer der Moderatoren der bekannten RTL2-Show „Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“. 2005 begann seine Karriere auf Kabel Eins mit der Sendung „Jäger der vergessenen Schätze – Bin ich reich?“. Er besitzt ein eigenes Trödelgeschäft in Köln, in dem er mit antiken Gegenständen und Trödel handelt. Ab April 2022 zieht er nun zusammen mit 21 weiteren Teilnehmern in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Strand.

Hat er eine Partnerin und Kinder ?

und ? Ist er auf Instagram aktiv?

aktiv? Wie hoch ist sein Vermögen?

Wir haben Mauro Corradino genau unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seiner TV-Karriere findet ihr hier.

Mauro Corradino im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zum Trödelhändler im Überblick:

Name: Mauro Corradino

Mauro Corradino Beruf: Moderator

Moderator Geburtstag: 06. Juli 1970

06. Juli 1970 Alter: 51 Jahre

51 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Schwerte

Schwerte Wohnort: Köln

Köln Beziehungsstatus: ledig

ledig Kinder: keine

keine Instagram: mc_antik_cgn

mc_antik_cgn Homepage: Mauro Corradinos Webseite

Mauro Corradino nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

21 weiteren Promis in der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Die „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Mauro Corradino zieht mitin der dritten Staffel der-Showin eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Mauro Corradino erklärt vor seiner Teilnahme: „Bei den anderen Salabewohnern kann meine Eigenschaft, dass ich manchmal echt grummelig bin, doch zu Problemen führen.“

Hat Mauro Corradino eine Frau und Kinder?

Über sein Privatleben ist der sonst so gesprächige Moderator eher schweigsam. Seine Fans fragen sich schon länger, ob er Frau und Kinder hat, aber bisher hat sich Mauro Corradino zu diesem Thema öffentlich nicht geäußert.

Bekannt ist nur, dass er aufgrund der Liebe nach Köln zog. Doch wer die geheimnisvolle Frau ist, bleibt ein Rätsel.

So kam Mauro Corradino zum „Trödeltrupp“

Der Trödelhändler mit sizilianischen Wurzeln erlernte nach seinem Schulabschluss den Beruf des Kinderpflegers und später machte er eine Umschulung zum IT-Systemkaufmann. Als Nebenbeschäftigung verkaufte er auf Flohmärkten verschiedenste Gegengenstände. Später zog er nach Köln, wo er seit 2004 einen Antiquitäten-Laden betreibt und diverse Möbel restauriert und verkauft.

2005 begann seine TV-Karriere, als er in der Kabel-Eins-Sendung „Jäger der vergessenen Schätze – Bin ich reich?“ als Experte und Moderator zu sehen war. Seit 2009 ist der Trödelexperte fester Bestandteil der RTL2-Reality-Show „Der Trödeltrupp – das Geld liegt im Keller“ und begeistert die Zuschauer als einer der Moderatoren mit seiner Expertise.

Mauro Corradino auf Instagram

Der TV-Moderator und Trödelexperte hat einen öffentlichen, jedoch nicht verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen Mauro Corradino auf der Plattform rund 2.100 Fans (Stand 13.04.2022). Mit seinen Followern teilt er überwiegend Bilder von Möbeln aus seinem Laden oder seine aktuellen TV-Auftritte. Hin und wieder erhält man einen Einblick in sein Privatleben.

Mauro Corradino: Vermögen

Der Trödelexperte hat sich ein sicheres Standbein mit seinem Antiquitäten-Laden aufgebaut und ist bis heute als Moderator in der RTL2-Reality-Show „Der Trödeltrupp“ zu sehen. Fans interessiert es da natürlich, wie viel Geld er damit verdient. Doch über das Vermögen von Mauro Corradino ist leider nichts bekannt.