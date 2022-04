Schäfer Heinrich ist ein deutscher Landwirt und Schlagersänger. Mit bürgerlichem Namen heißt er eigentlich Heinrich Gersmeier. Bekannt wurde er durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ aus dem Jahr 2008. Sein Song „Schäferlied“ schaffte es Anfang Dezember 2008 bis auf Platz 5 der deutschen Single-Charts. Ab April 2022 zieht er nun zusammen mit 21 weiteren Teilnehmern in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Strand.

Schäfer Heinrich im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zum Landwirt im Überblick:

Name: Heinrich Gersmeier

Heinrich Gersmeier Beruf: Landwirt, Schlagersänger

Landwirt, Schlagersänger Geburtstag: 04. Dezember 1966

04. Dezember 1966 Alter: 55 Jahre

55 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Größe: 1,86 m

1,86 m Geburtsort: Völlinghausen (Erwitte)

Völlinghausen (Erwitte) Wohnort: Völlinghausen (Erwitte)

Völlinghausen (Erwitte) Beziehungsstatus: ledig

ledig Kinder: keine

keine Instagram: schaefer_heinrich_original

schaefer_heinrich_original Homepage: Schäfer Heinrichs Webseite

Schäfer Heinrich nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

21 weiteren Promis in der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Die „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Schäfer Heinrich zieht mitin der dritten Staffel der-Showin eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Schäfer Heinrich erklärte vor seiner Teilnahme: „Ich möchte Realitystar 2022 werden, weil es schon längere Zeit her ist, dass ich im TV zu sehen war und damit die Leute mal wieder sehen: Schäfer Heinrich ist wieder aktuell am Markt!“

Hat Schäfer Heinrich eine Partnerin und Kinder?

Seit seinem Auftritt bei der vierten Staffel von „Bauer sucht Frau“ in 2008 und dem Weihnachtsspecial in 2009 ist über das Privatleben von Schäfer Heinrich nicht viel bekannt.

Nach seiner Trennung von Krankenschwester Sabrina im Jahr 2016 lebt der Landwirt wieder alleine auf dem Hof. Er hat keine Kinder.

Schäfer Heinrich und Mutter wurden durch „Bauer sucht Frau“ bekannt

Heinrich Gersmeier wurde 2008 durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ bekannt. Der leidenschaftliche Bauer und seine Mutter Johanna wurden schnell zu einem der beliebtesten Mutter-Sohn-Gespanne des Formats. Gemeinsam führten sie den 20 Hektar großen Hof mit Schafhaltung, bis seine Mutter 2011 verstarb.

Schäfer Heinrich: „Das Schäferlied“ und seine Musik

Bereits während der Show kam seine Vorliebe für das Singen heraus und so wurde 2008 sein berühmtes „Schäferlied“ veröffentlicht. Das Lied kletterte sogar bis auf Platz 5 der Singlecharts. Sein erstes Album „Schäfchen zählen – Best of Heinrich“ kam 2015 heraus. Des weiteren stand Schäfer Heinrich 2012 sogar für die Show „Mitten im Leben“ vor der Kamera. Von 2015 – 2018 wurde er jeweils mit einem Ballermann-Award ausgezeichnet.

Schäfer Heinrich auf Instagram

Der Landwirt und Schlagersänger hat einen öffentlichen und mittlerweile verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen Schäfer Heinrich auf der Plattform rund 3.200 Fans (Stand: 13.04.2022). Mit seinen Followern teilt er überwiegend Bilder von seinen Auftritten und seiner Musikkarriere. Hin und wieder sieht man auch Bilder aus seinem Leben als Landwirt. Posts aus seinem Privatleben zeigt er dagegen kaum.

Schäfer Heinrich: Vermögen

Der Kultbauer steckt in schwerer Geldnot. Durch die Überschwemmungen letzten Sommer konnten auf dem Hof nur geringe Umsätze erzielt werden. Aufgrund der Corona-Krise blieben auch die Auftritte aus. In 2022 war Schäfer Heinrich nach langer Zeit wieder im Fernsehen zu sehen. Er nahm an der Serie „Trödeltrupp“ teil, um Geld für seinen Hof aufzutreiben. Bei einem Flohmarkt inklusive persönlichem Auftritt konnte er 1.391 Euro einnehmen. Wie hoch sein Vermögen aktuell ist, ist nicht bekannt.