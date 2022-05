Martin Wernicke ist ein Laienschauspieler, der durch die RTL2-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ berühmt wurde. Anschließend übernahm Wernicke immer wieder kleinere Rollen, wie in den Gerichtsshows „Richter Alexander Hold“ und „Richterin Barbara Salesch“ auf Sat.1. Auch bei „K11 – Kommissare im Einsatz“ und „Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln“ war er in Nebenrollen zu sehen. Ab Mai 2022 ist Martin Wernicke bei der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Doch wer ist Martin Wernicke eigentlich? Was ist über ihn bekannt? Hat er eine Freundin? Wie alt ist er? Wir stellen euch den Laiendarsteller genauer vor. Alles Infos rund um Freundin, Alter, Größe, Instagram und Co. findet ihr hier im Überblick.

Martin Wernicke Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, Wohnort

Alle Fakten zu Martin Wernicke auf einen Blick:

Name: Martin Wernicke

Martin Wernicke Beruf: Schauspieler

Schauspieler Alter: 42

42 Geburtstag: 01.02.1980

01.02.1980 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Größe: 180 cm

180 cm Wohnort: Berlin

Berlin Instagram: martin.wernicke.official

Martin Wernicke nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2022 ist in eine neue Runde gegangen. Wie in den Jahren zuvor werden prominente Kandidatinnen und Kandidaten in einer Sala am Strand von Thailand einquartiert. Dabei werden sie 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet. Doch statt Urlaub müssen sich die Promis in verschiedenen Challenges beweisen, um am Ende „Realitystar 2022“ zu werden und die 50.000 Euro Siegerprämie mit nach Hause nehmen zu können. In jeder Folge kommen neue Teilnehmer dazu, die dann die Macht haben, die anderen Kandidaten für die Heimreise zu nominieren. Einer der Nachzügler ist Martin Wernicke. Ob er es schafft, alle abzuhängen und am Ende Titel sowie Preisgeld sein Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen.

Martin Wernicke ist aktuell in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2022 zu sehen.

© Foto: RTLZWEI/Paris Tsitsos

Martin Wernicke: Ausstieg bei „Berlin – Tag und Nacht“?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ verkörpert Martin Wernicke die Rolle des extrovertierten Lehrers Basti Heuer, der in Sachen Liebe kein Glück hat. Durch seine Teilnahme an der fünften Staffel von „Kampf der Realitystars“ 2022 konnte der Schauspieler in ein paar Folgen nicht dabei sein. Die Autoren überbrücken sein Fehlen, indem Basti Heuer nach einem Angebot von der Schulleitung für zwei Jahre nach Uganda fährt, um dort zu unterrichten. Fans des extrovertierten Lehrers können also aufatmen, Martin Wernicke bleibt der Daily-Soap erhalten.

Martin Wernicke privat: Hat er eine Freundin und Kinder?

In der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ kann sich sein Charakter kaum auf eine Frau festlegen. Doch im wahren Leben sieht das anders aus. Martin Wernicke ist glücklich vergeben. Wie seine Freundin heißt, ist allerdings nicht bekannt. Doch auf seinem Instagram-Account postet Wernicke immer wieder Bilder mit Liebesbekundungen und zeigt seinen Fans, wie glücklich ihn die Frau an seiner Seite macht.

Zuvor war Martin Wernicke mit Oona zusammen. Das Paar gab 2018 sogar die Verlobung bekannt. Doch zwei Jahre später, noch vor der Hochzeit, ging die Beziehung in die Brüche. Kinder hat der Schauspieler keine.

Martin Wernicke auf Instagram

Auf Instagram folgen Martin Wernicke rund 201.000 (Stand Mai 2022) treue Fans. Mit seinen Followern teilt er viele Schnappschüsse, Bilder mit seiner Freundin und zeigt sich bei der Arbeit. In seinen Storys meldet er sich aus seinem Alltag an seine Fans und gibt private Einblicke.