Sharon Trovato ist eine TV-Darstellerin, die zusammen mit ihrer Familie durch die RTL-Sendung „Die Trovatos – Detektive decken auf“ bekannt geworden ist. Neben ihrer TV-Karriere machte sie außerdem in einer Band und als Solokünstlerin Musik. Ab April 2022 zieht sie nun zusammen mit 21 weiteren Teilnehmern in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Strand.

Hat sie einen Freund und Kinder ?

und ? Wie heißt ihr Instagram -Account?

-Account? Was macht sie heute?

Wir haben Sharon Trovato genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrer TV-Karriere findet ihr hier.

Sharon Trovato im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu der TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Sharon Trovato

Sharon Trovato Beruf: TV-Darstellerin, Privatdetektivin

TV-Darstellerin, Privatdetektivin Geburtstag: 28. Juli 1991

28. Juli 1991 Alter: 30 Jahre

30 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,68 m

1,68 m Geburtsort: Mönchengladbach

Mönchengladbach Wohnort: Mönchengladbach

Mönchengladbach Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: keine

keine Instagram: sharon_trovato_official

Sharon Trovato nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

21 weiteren Promis in der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Die „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Sharon Trovato zieht mitin der dritten Staffel der-Showin eine Sala am thailändischen Sandstrand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Sharon Trovato erzählte vor ihrer Teilnahme: „Ich habe noch nie bei einem Reality-Format mitgemacht und darauf freue ich mich auf jeden Fall – und natürlich auch auf die Spiele.“ Sie habe jedoch Respekt davor, mit so vielen verschiedenen Charakteren unter einem Dach zu leben.

Hat Sharon Trovato einen Freund und Kinder?

Sharon Trovato lernte im Jahr 2009 den Youtuber Alberto Bruhn kennen und lieben. Im Jahr 2014 heiratete das Paar. Die Ehe scheiterte jedoch, sodass sie sich bereits ein Jahr später scheiden ließen.

2020 führte sie daraufhin eine kurze Beziehung mit dem DSDS-Sieger von 2015, Severino Seeger, den sie vorher bereits acht Jahre lang als guten Freund kannte. Beim Dreh seines Musikvideos funkte es zwischen den beiden, doch bereits nach sechs Monaten beendeten sie ihre Beziehung. Heutzutage ist Sharon Trovato Single. Außerdem hat sie keine Kinder.

Sharon Trovato bei „Die Trovatos – Detektive decken auf“

Die TV-Darstellerin Sharon Trovato stieg nach ihrem Schulabschluss mit 19 Jahren in die Detektei ihrer Eltern ein und war gemeinsam mit ihnen von 2011 bis 2017 im Scripted-Reality-Format „Die Trovatos – Detektive decken auf“ zu sehen, wo sie eine Nachwuchsdetektivin spielte. In insgesamt 330 Folgen klärten die Privatermittler verschiedenste fiktive Fälle auf, bei denen es unter anderem um Heiratsschwindel und die Suche nach Vermissten ging. Auch das Zusammenleben der Familie wurde in der Sendung näher beleuchtet.

Sharon Trovato macht Musik

Neben der gemeinsamen TV-Show hat die Familie auch versucht im Musik-Geschäft Fuß zu fassen, sodass sie die Band „Die Trovatos“ gründeten. Im Jahr 2015 veröffentlichten sie daraufhin ihr Debütalbum „Herzenswünsche“. Im gleichen Jahr veröffentlichte Sharon Trovato eine eigene Single namens „Tausende Herzen“.

Sharon Trovato auf Instagram

Die TV-Darstellerin hat einen öffentlichen, jedoch nicht verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen Sharon Trovato auf der Plattform knapp 40.000 Fans (Stand: 07.04.2022). Mit ihren Followern teilt sie überwiegend Bilder aus ihren Urlauben und ihrem Privatleben und gewährt ihnen dadurch Einblicke in ihr Privatleben. Posts aus ihrem beruflichen Alltag zeigt sie dagegen kaum.

Sharon Trovato: Das macht sie heute

Bekannt geworden ist Sharon Trovato durch die RTL-Sendung „Die Trovatos – Detektive decken auf“. Die Show wurde jedoch 2017 eingestellt, weshalb sich viele Fans fragen, was Sharon Trovato heute macht. Im TV wurde es eher ruhig um die Privatdetektivin und auch ihre Musikkarriere hängte sie an den Nagel, stattdessen konzentriert sie sich heutzutage hauptsächlich auf ihren Instagram-Account und das Reisen.