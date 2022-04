Wer sich mit Basketball befasst, kennt ihn vielleicht als Spieler des FC Bayern München: Yasin Mohamed. Doch auch Fans des Reality-TV dürfte er bekannt sein, denn der Sportler nahm 2021 mit seiner Ex-Freundin Alicia an „Temptation Island“ teil. Nun geht es für ihn gemeinsam mit 21 weiteren Kandidaten an den Starstrand von RTL2: Yasin Mohamed ist Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“ 2022.

Doch wie tickt der TV-Darsteller eigentlich privat? Hat er eine neue Freundin? Geburtstag, Größe, Beruf – wir haben alle Infos über den Kandidaten für euch im Porträt zusammengefasst.

Yasin Mohamed im Steckbrief: Alter, Geburtstag, Herkunft, Größe

Alle Fakten zum Basketballspieler und Reality-TV-Kandidaten gibt es hier auf einen Blick:

Name : Yasin Mohamed

: Yasin Mohamed Geburtstag : 21. Juni 1991

: 21. Juni 1991 Alter : 30

: 30 Sternzeichen : Zwillinge

: Zwillinge Geburtsort : München

: München Wohnort : München

: München Beruf : Fitnessstudioleiter

: Fitnessstudioleiter Freundin : Paulina Ljubas

: Paulina Ljubas Kinder : -

: - Größe : 1,95 m

: 1,95 m Instagram: yasin__11_

Yasin Mohamed nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Auch in diesem Jahr lädt RTL2 wieder 22 Promis an einen Strand vor paradiesischer Kulisse. Doch wer an Urlaub denkt, täuscht sich. Auf die Kandidaten wartet bei „Kampf der Realitystars“ ein Wettstreit um das Preisgeld von 50.000 Euro. Diesem stellt sich auch Yasin Mohamed. Er kämpft in Staffel 3 um den Titel „Realitystar“ 2022.

Mit dem Gewinn würde er nicht nur Schulden abbezahlen, sondern – und das wäre eine wichtige Sache für den 30-Jährigen – auch seiner „Mama eine geile Reise schenken“. Er bezeichnet sich selbst als umgänglichen Typ, der höchstens von der Schlafsituation mit so vielen anderen genervt sein könnte. Und sollte gefeiert werden in der Sala, dann ist Yasin nur schwer zu bremsen und der Letzte, der ins Bett geht...

Yasin Mohamed mit Ex-Freundin bei „Temptation Island“

Erfahrung im Reality-TV hat Yasin Mohamed schon gesammelt. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Alicia Costa Pinhero ging es für ihn 2021 ins RTL-Format „Temptation Island“. Dort wollte das Paar sich seine Treue beweisen. Das gelang nicht, denn der Münchner ließ einfach nichts anbrennen. Die beiden führten zu diesem Zeitpunkt eine langjährige Beziehung, die jedoch noch in der Show zerbrach. Yasin zeigte sich nicht nur ausgelassen und feierfreudig, sondern bandelte betrunken auch mit den Verführerinnen an.

Yasin Mohamed: Basketball

Basketball-Fans könnte der mittlerweile bekannt gewordene Reality-TV-Darsteller auch aus der Sport-Welt ein Begriff sein. Yasin Mohamed spielt in der Amateur-Mannschaft des FC Bayern München. Der 30-Jährige leitet hauptberuflich zwar ein Fitnessstudio, doch ist Basketball schon seit seiner Teenager-Zeit eine große Leidenschaft. Den Sprung in die Profi-Liga hat er wegen Verletzungen nicht geschafft.

Yasin Mohamed und Freundin Paulina Ljubas

Privat hat der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer sein Glück mit Freundin Paulina Ljubas gefunden. Die beiden machten ihre Liebe erst Anfang 2022 öffentlich – spekuliert, ob sie ein Paar sind, wurde natürlich schon länger. Die beiden haben einiges gemeinsam: Auch die 25-Jährige ist keine Unbekannte in der Welt des Reality-TV. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin war mit ihrem Ex-Freund hat der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer sein Glück mitgefunden. Die beiden machten ihre Liebe erst Anfang 2022 öffentlich – spekuliert, ob sie einsind, wurde natürlich schon länger. Die beiden haben einiges gemeinsam: Auch die 25-Jährige ist keine Unbekannte in der Welt des Reality-TV. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin war mit ihrem Ex-Freund Henrik Stoltenberg in Staffel 2 von „ Temptation Island VIP “ zu sehen. Genau wie die Beziehung ihres neuen Partners hielt auch ihre dem ultimativen Treuetest auf RTL nicht Stand: Sie kam während der Show dem Verführer Dominik zu nahe. Mittlerweile sind die beiden ehemaligen „Temptation Island“-Teilnehmer also glücklich vergeben und zeigen auf Instagram Pärchen-Bilder von sich.

Yasin Mohamed: Tattoos und Narbe auf der Brust

Keine Frage, die vielen Tattoos von Yasin Mohamed stechen sofort ins Auge. Doch welche Bedeutung haben sie eigentlich? „Love wins“ steht unter anderem auf seinem Körper. „Es ist echt nicht schön gestochen, schaut nicht toll aus, aber ich finde die Bedeutung ganz cool. Liebe gewinnt immer…“. Doch die häufigste Frage, die er gestellt bekommt, sei die nach seiner Narbe auf der Brust. Auf Instagram erklärt er, was es damit auf sich hat: Er hat die Hautkrankheit der Keloidbildung. Narben verheilen bei ihm nicht richtig, sondern die Haut wuchert an. Zu behandeln sei das nur schwer. Auch an den Ohren zeigte sich das bei ihm bereits. Früher sei ihm das sehr unangenehm gewesen, weil er dauernd darauf angesprochen wurde, doch damit habe er sich mittlerweile abgefunden zu leben. Er müsse es eben alle paar Jahre operieren lassen.

Yasin Mohamed und Mia bei „Reality Shore“ 2021

Zwischen Flirts, Drama und vor allem viel nackter Haut befand sich Yasin Mohamed bei „Reality Shore“ 2021. Die Show auf Joyn zeigt zehn – teils nicht ganz unbekannte – Kandidaten drei Wochen lang mit wenig Kleidung in einer Villa auf Kreta. Neben wilder Partys geht es darum, Challenges zu meistern. Aufgefallen ist Yasin vor allem durch wildes Feiern und seinen Flirt mit Kandidatin Mia Madisson – die beiden kamen sich vor laufender Kamera extrem nahe. Ob die beiden danach ein Paar waren, ist nicht klar, der Münchner bezeichnete es nur als Kennenlernen.