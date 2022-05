Larissa Neumann ist ein deutsches Model und Schauspielerin. Bekannt geworden ist sie durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“. Aktuell nimmt sie an der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“, teil, in der sie ab Mai 2022 zu sehen ist.

Wir haben Larissa Neumann genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrer Model-Karriere findet ihr hier.

Larissa Neumann im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Larissa Neumann im Überblick:

Name: Larissa Neumann

Larissa Neumann Beruf: Model, Influencerin, Studentin

Model, Influencerin, Studentin Geburtsjahr: 2001

2001 Alter: 21 Jahre

21 Jahre Größe: 178 cm

178 cm Geburtsort: Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Instagram: tigerlariz

Larissa Neumann nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

21 weiteren Promis in der Drittel Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ um den Titel. Gemeinsam ziehen sie in eine Sala an einen thailändischen Sandstrand. Doch Urlaub können die „Realitystar 2022“ und 50.000 Euro Preisgeld. In der „Stunde der Wahrheit“ verkündet Moderatorin Larissa Neumann kämpft gegenin der Drittel Staffel der-Showum den Titel. Gemeinsam ziehen sie in eine Sala an einen thailändischen Sandstrand. Doch Urlaub können die Teilnehmer nicht erwarten. Täglich müssen sie actionreiche Challenges meistern, denn nur so haben sie die Chance auf den TitelundPreisgeld. In derverkündet Moderatorin Cathy Hummels , wer nach Hause geschickt wird und wer weiterkämpfen darf. Das Model ist für alle Challenges offen, solange diese nichts mit Höhe zu tun haben: „Ich habe totale Höhenangst. Ich würde es trotzdem irgendwie durchziehen, aber da kann man nichts von mir erwarten…“. Eine besondere Strategie hat sie sich für ihre Teilnahme nicht überlegt, die 21-Jährige möchte einfach sie selbst bleiben.

Larissa Neumann nahm an GNTM 2020 teil

Larissa Neumann wurde durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Die damals 19-Jährige nahm 2020 an der 15. Staffel teil. Das Nachwuchsmodel belegte den siebten Platz.

Larissa Neumann auf YouTube

YouTube-Formaten zu sehen. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal 8.100 Abonnenten (Stand: 28.04.2022) mit kurzen Videos. Aber auch für die Web-Serien „Villa der Liebe“ und „Krass Klassenfahrt“ trat sie vor die Kamera. Neben dem Modeln ist Larissa Neumann auch in verschiedenen-Formaten zu sehen. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal TIGERLARIZ unterhält die 21-Jährige ihre rund(Stand: 28.04.2022) mit kurzen Videos. Aber auch für die Web-Serienundtrat sie vor die Kamera.

Larissa Neumann auf Instagram

Larissa Neumann hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen dem Model aktuell 162.000 Fans (Stand: 28.04.2022). Mit ihren Followern teilt sie vor allem Schnappschüsse aus ihrem Alltag oder aus dem Urlaub. Aber auch kurze Make-Up-Tutorials, unterhaltsame Videos oder Insights aus ihrem Leben als Studentin findet man auf dem Account der 21-Jährigen.

Hat Larissa Neumann einen Freund?

Im November 2021 postete Larissa Neumann das erste gemeinsam Foto mit ihrem niederländischen Freund Mickey und bestätigte somit die Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Das Paar führt aktuell eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Amsterdam.

Larissa Neumann: Vermögen

Auf Instagram zeigt die 21-Jährige ihren Lifestyle als Studentin und Model. Aber auch viele Bilder aus Urlauben kann man bei Larissa Neumann finden. Da stellen sich wohl viele Fans die Frage, wie die Studentin sich das alles leisten kann. Über das genaue Vermögen von Larissa Neumann ist allerdings nichts bekannt.