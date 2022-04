Rich Nana ist eine Rapperin und Unternehmerin. Bekannt wurde sie durch ihre Single „Papi Chulo“, die sie mit 66 Jahren veröffentlichte. Außerdem machte sie sich als Clubbesitzerin und Weinhändlerin selbstständig. Ab April ist sie in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2022 zusehen. Gemeinsam mit 21 Prominenten zieht sie in eine thailändische Sala und stellt sich täglichen Challenges.

Hat sie einen Mann ?

? Wie heißt ihr Instagram -Account?

-Account? Was macht ihre Rapper-Karriere?

Wir haben uns das Leben von Rich Nana genauer unter die Lupe genommen und alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst.

Rich Nana im Steckbrief: Alter, Beruf, echter Name, Instagram

Alle Fakten zu der Rapperin im Überblick:

Name: Diana Foster

Diana Foster Künstlername: Rich Nana

Rich Nana Beruf: Rapperin, Unternehmerin

Rapperin, Unternehmerin Geburtsjahr: 1954

1954 Alter: 67

67 Geburtsort: Prag (Tschechien)

Prag (Tschechien) Wohnort: Bern (Schweiz)

Bern (Schweiz) Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: unbekannt

unbekannt Instagram: richnana

Rich Nana nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

Rich Nana gibt ihr TV-Debüt in der dritten Staffel der RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars". Gemeinsam mit ihren 21 Mitstreitern zieht sie in eine thailändische Sala – eine kleine Bambushütte. In den actionreichen Challenges, können sich die Teilnehmer Luxusgegenstände erspielen. Aber alle Teilnehmer verfolgen nur ein Ziel: „Realitystar 2022" zu werden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Nur wer in der „Stunde der Wahrheit" nicht von Moderatorin Cathy Hummels nach Hause geschickt wird, darf weiterhin um den Titel kämpfen. Rich Nana möchte neben Schminke und Klamotten vor allem gute Laune mit in die Sala bringen. „Ich muss gute Laune haben, und wenn die anderen keine gute Laune haben, dann leide ich ja mit. Ich muss also irgendetwas für sie tun, damit sie sich wohl fühlen. Dann fühle ich mich auch gleich wohl."

Rich Nana macht Musik: „Papi Chulo“ und „Thinking About It“

Die gebürtige Tschechin schaffte etwas, wovon viele nur träumen. Sie erfüllte sich ihren Lebenstraum und startete im Alter von 66 Jahren ihre Musikkarriere als Rapperin. Am 12.07.2020 veröffentlichte sie ihre erste Single mit dem Titel „Papi Chulo“. Vor allem auf TikTok konnte die Rapperin mit ihrem Hit große Erfolge erzielen. Nur drei Monate später veröffentlichte Rich Nana ihren zweiten Hit „Thinking About It“. Für 2022 sollen bereits mehrere Songs produziert worden sein.

Rich Nanas Weg vom Kinderheim zum Rap-Star

Rich Nana wuchs in armen Verhältnissen bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf und lebte einige Zeit im Kinderheim. Mit 15 Jahren aus ihrer kommunistischen Heimat Tschechien. In der Schweiz begann sie ein neues Leben und arbeitete unter anderem als Tänzerin in Nachtclubs. Später machte sie sich in der Clubszene selbstständig. Ihre ersten Schritte in die Musikbranche machte sie als Schlagersängerin – allerdings erfolglos. Erst mit 66 Jahren konnte sie sich den Traum einer Musikkarriere erfüllen.

Hat Rich Nana einen Freund oder Ehemann?

Die 67-Jährige war mit einem 18 Jahre jüngeren Mann verheiratet. Aktuell ist Rich Nana aber offenbar Single.

Rich Nana auf Instagram

Die Rapperin hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen Rich Nana mehr als zwei Millionen Fans (Stand: 13.04.2022). Die Blondine teilt mit ihren Followern vor allem private Einblicke aus ihrem Luxusleben.

Rich Nana: Vermögen

Auf Instagram zeigt Rich Nana ihren glamourösen Lifestyle. Da fragen sich Fans natürlich, wie viel Geld die Rapperin hat. Über das genaue Vermögen ist nichts bekannt. In einem Interview mit „Prisma“ sagte sie vor zwei Jahren lediglich „Ja, ich habe schon Geld.“