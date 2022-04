Sissi Hofbauer ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die erstmals im Jahr 2015 durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ Aufmerksamkeit erhielt. Seitdem war sie in zahlreichen weiteren Shows wie „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Neben ihrer TV-Karriere betreibt sie außerdem eine Papeterie. Ab April 2022 zieht sie nun zusammen mit 21 weiteren Teilnehmern in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Strand.

Hat sie einen Freund ?

? Wie heißt ihr Instagram -Account?

-Account? Wie alt ist sie?

Wir haben Sissi Hofbauer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Schwester bis hin zu ihrer TV-Karriere findet ihr hier.

Sissi Hofbauer im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Sissi Hofbauer auf einen Blick:

Name: Elisabeth „Sissi“ Marie Hofbauer

Elisabeth „Sissi“ Marie Hofbauer Alter: 25 Jahre

25 Jahre Geburtstag: unbekannt

unbekannt Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Allgäu

Allgäu Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: München

München Größe: 1,69 m

1,69 m Beruf: Unternehmerin, Designerin und Reality-TV-Darstellerin

Unternehmerin, Designerin und Reality-TV-Darstellerin Freund: Benjamin Ryan Melzer

Benjamin Ryan Melzer Kinder: keine

keine Instagram: sissimariehofbauer

Sissi Hofbauer nimmt an „Kampf der Realitystars“ teil

21 weiteren Promis in der dritten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in eine Sala am thailändischen Sandstrand. Dort muss sie sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur so hat sie eine Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Doch kein „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Sissi Hofbauer zieht mitin der dritten Staffel der-Showin eine Sala am thailändischen Sandstrand. Dort muss sie sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur so hat sie eine Chance auf das Preisgeld in Höhe vonund den. Doch kein Teilnehmer ist am Star-Strand sicher, denn immer wieder kommen neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Sissi Hofbauer hat bereits reichlich Reality-TV-Erfahrung gesammelt, so war sie zum Beispiel mit ihrem Partner Ben Melzer in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Die 25-Jährige freut sich jedoch auf neue Erfahrungen: „Kein Vergleich zum Sommerhaus! Wer das gesehen hat, weiß, dass da alles andere als „Luxus“ herrscht, ganz im Gegenteil. Im Vergleich hierzu - da liegen Welten dazwischen, da freue ich mich einfach, hier die Zeit genießen zu dürfen.“

Sissi Hofbauer: Freund Ben Melzer

München. Sie lernten sich über ein soziales Netzwerk kennen, in welchem sie irgendwann begannen, miteinander zu schreiben. „Ich habe Ben als Mann kennengelernt. Es hört sich superstrange an, wenn man das so ausspricht“, verriet sie im Promiflash-Interview bei der Vorstellung von Melzers Autobiografie „Endlich Ben“. „Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich von seiner Geschichte, aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst.“ In der Autobiografie ihres Verlobten mit dem Titel „Endlich Ben. Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann” hat Elisabeth sogar ein eigenes Kapitel verfasst. Seit 2019 ist Sissi mit dem Transmann Ben Melzer liiert. Das Paar ist seit März 2021 verlobt und lebt heute in. Sie lernten sich über ein soziales Netzwerk kennen, in welchem sie irgendwann begannen, miteinander zu schreiben. „Ich habe Ben als Mann kennengelernt. Es hört sich superstrange an, wenn man das so ausspricht“, verriet sie im Promiflash-Interview bei der Vorstellung von Melzers Autobiografie „Endlich Ben“. „Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich von seiner Geschichte, aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst.“ In der Autobiografie ihres Verlobten mit dem Titelhat Elisabeth sogar ein eigenes Kapitel verfasst.

Sissi Hofbauer: Schwester Anna Hofbauer war „Bachelorette“

Sissi Hofbauer ist die jüngere Schwester der deutschen Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Ex-„Bachelorette“ Anna Hofbauer. Sie suchte 2014 bei RTL als Bachelorette ihren Traummann. Bis 2017 hielt die Liebe mit ihrem damaligen Auserwählten Marvin Albrecht. Mittlerweile ist Anna Hofbauer jedoch glücklich mit Sänger und Schauspieler Marc Barthel verheiratet. Elisabeth flog damals extra nach Portugal, um ihre Schwester Anna bei der Männerwahl zu unterstützen. Anna Hofbauer ist heute 33 Jahre alt und erwartet mit ihrem Mann ihr zweites Kind.

Sissi Hofbauer: Leben und Karriere als Designerin

Elisabeth „Sissi“ Hofbauer wurde im Allgäu als Elisabeth Marie Hofbauer geboren. Von Freunden erhielt sie den Spitznamen „Sissi”. Elisabeth hat unter anderem in Norwegen und Düsseldorf gelebt. Von Beruf ist sie Designerin und hat zusammen mit ihrem Partner die Hochzeit- und Eventpapeterie „thecollage” gegründet. Zusammen sind die beiden Geschäftsinhaber der Firma mit Sitz in Recklinghausen.

Sissi Hofbauer bei GNTM 2015 und Miss Germany 2021

Als Sissi 2014 ihre ältere Schwester Anna zu den Dreharbeiten von „Die Bachelorette” begleitete, wurde sie daraufhin von ProSieben als Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel” angefragt. Die damals 19-Jährige nahm 2015 an der 10. Staffel des Reality-Formats teil, schaffte es jedoch nicht in die Finalrunden.

Elisabeth Hofbauer war außerdem Kandidatin für Nordrhein-Westfalen bei der Wahl zur Miss Germany 2021. Dort schaffte sie es unter die fünf Finalistinnen für ihr Bundesland, unterlag dort jedoch der späteren Miss Nordrhein-Westfalen Jemimah Booysen.

Sissi Hofbauer bei „Das Sommerhaus der Stars“

Sissi Hofbauer nahm im Sommer 2021 zusammen mit ihrem Partner Benjamin Melzer an der sechsten Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Das Paar kämpfte sich darin bis ins Finale und musste daraufhin im Finalspiel gegen den Schauspieler Lars Steinhöfel und seinen Partner Dominik Schmitt antreten. Schlussendlich verloren Erstere das Spiel und belegten den zweiten Platz.