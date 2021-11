„Germany’s Next Topmodel“ ist Deutschlands beliebteste Model-Castingshow und geht im Jahr 2022 mit Staffel 17 an den Start. Bereits im Vorjahr ist Model-Mama Heidi Klum bei GNTM neue Wege gegangen und setzte erstmals auf einen komplett diversen Cast. Das Ganze wird sich 2022 wohl noch einmal steigern und verspricht eine spannende Staffel mit reichlich Diversität.

Wann startet GNTM 2022 im TV? Wann sind die Sendetermine? Gibt es die neuen Folgen auch im Stream? Alle bisher bekannten Infos zur Ausstrahlung und weitere Infos zu Staffel 17 findet ihr hier.

GNTM 2022: Start von Staffel 17

Ein konkreter Starttermin von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 wurde von ProSieben bislang noch nicht genannt. Fest steht allerdings, dass die Ausstrahlung der neuen Folgen im Frühjahr 2022 beginnt. Sobald der Sender genauere Informationen zum Start bekannt gibt, sind sie hier zu finden.

GNTM 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 17

Da der genaue Start von GNTM 2022 noch nicht bekannt ist, stehen dementsprechend momentan auch noch keine Sendetermine und Sendezeiten fest.

Es ist aber wahrscheinlich, dass die neuen Folgen wie in den vergangenen Staffeln immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt werden. Sobald es dazu News gibt, findet ihr diese hier.

GNTM 2022: Stream, Livestream, Wiederholung

Dazu, ob „Germany’s Next Topmodel“ 2022 auch als Stream verfügbar sein wird, gibt es noch keine näheren Informationen. Die Zeichen stehen allerdings gut, die Folgen der vergangenen Staffeln ließen sich auf „ProSieben.de“ im Live-Stream verfolgen.

Zudem konnten die Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ im Stream auf Joyn verfolgt werden. Dort standen sie parallel zur Ausstrahlung auch als Wiederholung zur Verfügung.

GNTM 2022: Wiederholung im Free-TV

Auch dazu, ob es die ganzen Folgen als Wiederholung im Free-TV zu sehen geben wird, gibt es noch keine näheren Informationen. Die Wiederholung von Staffel 16 lief jedoch immer nach der Ausstrahlung auf ProSieben am Freitag um 20:15 Uhr auf Sixx.

GNTM 2022: Jury

In den ersten Staffeln bestand die GNTM-Jury aus Heidi Klum und zwei bis vier weiteren Juroren aus der Modebranche. In den Staffeln 11-13 coachte jeder Juror ein festes Team. Seit Staffel 14 setzt sich die Jury nur noch aus Heidi Klum und einem oder mehreren Gastjuroren zusammen.

Für den Start der 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ lädt Heidi Klum die Kandidatinnen in Athen in ein klassizistisches Gebäude von 1888 ein. Die Reise der Teilnehmerinnen beginnt mit einer glamourösen Modenschau. Doch für die ersten Kandidatinnen endet das Abenteuer GNTM bereits nach der Fashion-Show. Bei ihren Entscheidungen wird Heidi Klum dieses Mal von Pop-Ikone und Schauspielerin Kylie Minogue unterstützt.

GNTM 2022: Kandidatinnen

Die Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 werden erst zum Start der 17. Staffel verraten. Allerdings stehen die Teilnehmerinnen der Castings für die neue Staffel bereits fest, denn das Bewerbungsverfahren für GNTM 2022 ist seit Ende Juni beendet.

Heidi Klum forderte in einem Bewerbungsaufruf auf Instagram explizit auch ältere Frauen auf, sich zu bewerben. Nachdem „Germany’s Next Topmodel“ 2021 von einem Transgender-Model gewonnen wurde, geht die Casting-Show auch 2022 wieder neue Wege.

„Ich freue mich, meine Mädchen im wunderschönen Athen zu begrüßen. Obwohl: Mädchen trifft in diesem Jahr nicht ganz zu. Ich bin so happy, dass so viele ältere Frauen meinem Aufruf gefolgt sind. Einige davon habe ich eingepackt und mit nach Athen genommen. Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles. Ich kann es nicht abwarten diese 33 unterschiedlichen Models näher kennenzulernen“, so Heidi Klum.

GTNM 2021: Gewinnerin Alex Mariah Peter

„Germany’s Next Topmodel“ 2021 hat Kandidatin Alex Mariah Peter gewonnen. Die Kandidatin setzte sich gegen die Finalistinnen Dascha, Soulin und Romina durch. Mit ihr hat das erste Mal eine Transfrau „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Alex wurde nämlich in Köln 1997 als Alexander Peter geboren. Mit 21 outete sie sich als Transgender und unterzog sich diversen geschlechtsanpassenden Operationen.