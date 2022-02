Sie ist vermutlich die mit der größten Spannung erwartete Folge einer jeden GNTM-Staffel: Das große Umstyling sorgt Jahr für Jahr für Überraschungen und Tränen bei den Kandidatinnnen. Auch 2022 wird das nicht anders sein.

In welcher Folge von „Germany’s Next Topmodel“ findet das Umstyling statt?

von findet das Umstyling statt? Was ist zur Umstyling-Folge bekannt?

Wie sehen die Models danach aus?

Den Sendetermin, den Vorher-Nachher-Vergleich sowie alle bekannten Infos zur Folge findet ihr hier im Überblick.

In welcher Folge findet das GNTM 2022 Umstyling statt?

Fans von „Germany’s Next Topmodel“ lieben diese Folge, da sie immer Drama und Unterhaltung verspricht. In diesem Jahr findet das Umstyling in Folge 6 statt. Wer wissen will, wie die Verwandlung der Kandidatinnen aussieht, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren: Donnerstag, 10. März 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

GNTM 2022 Umstyling: Was dazu bekannt ist

Kandidatinnen überlegt haben, bleibt bis zum Umstyling geheim. Klar ist nur: Es kann alles passieren. Von knalliger Farbe bis raspelkurzen Haaren war Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob, dunkle Lockenpracht oder Extensions? Was sich Heidi Klum und ihr Team für dieüberlegt haben, bleibt bis zumgeheim. Klar ist nur: Es kann. Von knalliger Farbe bis raspelkurzen Haaren war beim Umstyling der GNTM-Kandidatinnen in den vergangenen Jahren alles dabei.

Noch gibt es keine genauen Infos zur Umstyling-Folge. Nur, dass die Nachwuchsmodels nach ihrer Verwandlung ihren neuen Look beim Entscheidungswalk präsentieren. Dieser ist gleichzeitig ein Fotoshooting – also eine doppelte Herausforderung für Heidis „Meeedchen“. Als Gastjurorin ist in Folge 6 die ehemalige GNTM-Kandidatin Sarina Nowak dabei.

GNTM 2022 Umstyling: Vorher-Nachher-Vergleich

Da es noch keine Infos zu den neuen Styles der Nachwuchsmodels gibt bzw. auch noch nicht offiziell klar ist, welche Kandidatinnen in der sechsten Folge noch dabei sind, könnten wir an dieser Stelle nur spekulieren. Es dürfte jedoch sicher sein, dass der Vorher-Nachher-Vergleich auch in diesem Jahr wieder für Überraschungen sorgen wird. Sobald es hierzu konkretere Infos und Bilder gibt, findet ihr diese hier.