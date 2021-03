Rosa? Blond? Braun? Oder auch ganz kurz? Diese Fragen stellen sich die Kandidatinnen heute bei „Germany’s Next Topmodel“ 2021. Denn in Folge 5 steht das große Umstyling an. Heidi Klum und ihr Team haben sich für die Mädchen neue Looks überlegt. In der neuen Folge am Donnerstag, 04.03.2021, werden diese dann umgesetzt.

Zuletzt zeigten sich die Nachwuchs-Models auf Instagram nur noch mit Kopfbedeckung, um das Ergebnis nicht vorab zu verraten. Den direkten Vorher-Nachher-Vergleich gibt es erst ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

GNTM 2021 Umstyling: „Ich habe echt Angst“

Heidi Klum hat das Umstyling gemeinsam mit ihrer persönlichen Stylistin Wendy Iles genau geplant. Sie weiß: „Um als Model aufzufallen oder hervorzustechen, gerade bei einem Wettbewerb, kann ein einzigartiger Look durch Styling, einen Haarschnitt oder Farbe helfen. Nicht nur, um die Persönlichkeit stärker hervorzuheben, sondern auch um neue Seiten an sich kennenzulernen.“

Wie werden die GNTM-Kandidatinnen nach dem Umstyling aussehen?

© Foto: Screenshots Instagram

Für die Mädchen meist keine Beruhigung. Die Umstyling-Folge sorgt erfahrungsgemäß für viele Tränen. Auch in Staffel 16 machen sich die verbleibenden Topmodel-Anwärterinnen Sorgen um ihre Haare. „Ich habe echt Angst, dass sie sie mir komplett abschneiden und ich aussehe wie ein Typ“, gibt Dascha zu. Auch Mitstreiterin Ana sorgt sich: „Meine Haare bedeuten mir alles [...] Die jahrelange Arbeit könnte mit einem Schnitt umsonst sein.“ Romina befürchtet sogar, dass alle Mädchen kurze Haare bekommen, da in Heidis Ankündigungsvideo mit Umstyling-Szenen aus den vorigen Staffeln nur Kurzhaarfrisuren zu sehen sind.

GNTM 2021: Die Vorschau auf das Umstyling

Die Vorschau auf die neue Folge lässt erahnen, dass einige Mädchen wirklich eine radikale Veränderung bekommen. Es fallen Sätze wie „Das ist wie in einem Horrorfilm“ und „Ich gehe kotzen“.

Für Dasha scheint eine neue Haarfarbe anzustehen. „Das sieht aus wie Erdbeerjoghurt“, beschreibt die 20-Jährige die angerührte Farbe. Eine andere Kandidatin fragt später etwas fassungslos: „Ist das lila?“ Der Trailer zeigt außerdem viele abgeschnittene Haare und unglückliche Gesichter. „Oh Gott, sie kriegt eine Kurzhaarfrisur“, kommentiert Kandidatin Alex, die das Umstyling auf dem Bildschirm verfolgt und stellt kurz darauf fest: „Das ist ein Vokuhila, Freunde.“

Sollte der neue Look nicht taugen, hat Kandidatin Amina hat direkt einen Notfall-Plan parat: „Ich mache mir dann einfach Extensions rein!“, erklärt die 21-Jährige vorab. Alysha macht sich keine Gedanken und freut sich auf die Veränderung: „Ich bin super gespannt, ich will endlich neue Haare haben. Ich habe sie mir extra nicht mehr geschnitten, weil ich gehofft habe, dass ich so weit komme.“

Das Ergebnis und den Vorher-Nachher-Vergleich des Umstylings 2021 gibt es am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr auf ProSieben.