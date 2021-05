Der Countdown läuft: Das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2021 findet heute Abend, 27.05.2021, live auf ProSieben statt. Für die vier Finalistinnen geht es jetzt um alles. Der Traum vom Sieg ist zum Greifen nah. In der letzten großen Live-Show müssen die Kandidatinnen Alex, Dascha, Romina und Soulin zeigen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben.

Wie lange dauert das GNTM Finale 2021? Was passiert im Finale? Wie kann man sich für GNTM 2022 bewerben? Sendezeit, Dauer, Live-Stream und weitere Infos findet ihr hier.

GNTM Finale 2021 heute: Wer wird Gewinnerin?

Woche für Woche kämpften die Kandidatinnen bei GNTM 2021 um das Weiterkommen. Sie alle wollten ins Finale. Für die vier Finalistinnen Alex, Dascha, Romina und Soulin ist der Traum vom Titel „Germany’s Next Topmodel“ jetzt zum Greifen nah.

Während Heidi Klum in den bisherigen 16 Folgen immer eine Gastjurorin oder einen Gastjuror an ihrer Seite hatte, fällt die Model-Mama die große Entscheidung im Live-Finale ganz alleine. „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, dass die Sicherheit der Mädchen und die des Teams an erster Stelle stehen. Aber auch wenn wir das Finale nur im kleinen Kreis feiern werden, bin ich mir sicher, dass es ein unvergesslicher Abend wird“, so Klum.

Wer wird „Germany’s Next Topmodel“ 2021? Die Antwort auf diese Frage gibt es heute Abend ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Wie lange geht GNTM 2021? Uhrzeit und Dauer

Wie lange geht die letzte Folge von „Germany’s Next Topmodel“? Hier seht ihr die Uhrzeit und Dauer des Finales am 27.05.2021:

Folge 17: 20:15-23:00 Uhr

GNTM 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von GNTM laufen seit dem 4. Februar 2021 auf ProSieben. Staffel 16 wird immer donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie auch in den Vorjahren umfasst die aktuelle Staffel 17 Folgen inklusive Finale.

Das sind die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge 1: 04.02.2021

Folge 2: 11.02.2021

Folge 3: 18.02.2021

Folge 4: 25.02.2021

Folge 5: 04.03.2021

Folge 6: 11.03.2021

Folge 7: 18.03.2021

Folge 8: 25.03.2021

Folge 9: 01.04.2021

Folge 10: 08.04.2021

Folge 11: 15.04.2021

Folge 12: 22.04.2021

Folge 13: 29.04.2021

Folge 14: 06.05.2021

Folge 15: 13.05.2021

Folge 16: 20.05.2021

Folge 17: 27.05.2021 (Finale)

GNTM 2021: Wiederholung auf Sixx

Wer die Show verpasst, kann die Folgen auch im TV nachschauen. Die Wiederholung läuft immer freitags um 20:15 Uhr auf Sixx.

Folge 17: 28.05.2021

GNTM 2021 Joyn: Ganze Folge im Stream

Stream auf Joyn verfolgen. Dort stehen sie parallel zur Ausstrahlung und als Wiederholung zur Verfügung. Zudem gibt es Nachschauen. Die Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ könnt ihr auch imaufverfolgen. Dort stehen sie parallel zur Ausstrahlung und alszur Verfügung. Zudem gibt es ganze Folgen auch auf der GNTM-Homepage zum

GNTM 2021 Finale: Tokio Hotel mit „White Lies“ und „Behind Blue Eyes“

Seit der ersten Folge begleitet die Zuschauer in Staffel 16 der Opening-Song „White Lies“. Das Lied stammt von Tokio Hotel und VIZE. Auch im Finale bekommen die GNTM-Fans den Ohrwurm zu hören: Die Band von Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz wird live auftreten.

Dabei feiern Tokio Hotel und VIZE eine besondere Weltpremiere: Auf der GNTM-Bühne performen sie nicht nur erstmals ihren brandneuen Song „Behind Blue Eyes“, sie drehen zusätzlich das zugehörige Musikvideo mit den Finalistinnen.

GNTM 2021: Umstyling

Eine Folge, die in jeder Staffel besonders hervorsticht, ist das große Umstyling der Kandidatinnen. Erfahrungsgemäß kullern bei mehreren Nachwuchsmodels die Tränen, wenn Heidi und ihr Team aus langen Haaren eine Kurzhaarfrisur machen oder den Look von Blond auf Rot ändern. In Folge 5 war es für die diesjährigen Mädchen soweit. Und tatsächlich gab es bei einigen große Veränderungen...

GNTM 2021: Gastjuroren in Staffel 16

Auch in diesem Jahr hat sich Model-Mama Heidi Klum namhafte Unterstützung gesucht. In den Folgen von Staffel 16 werden einige bekannte Gastjuroren dabei sein:

Designer Manfred Thierry Mugler (Folge 1)

Star-Fotograf Rankin (Folge 2)

Designerin Marina Hoermanseder (Folge 2)

Choreografin Nikeata Thompson (Folge 3)

Star-Fotografin Ellen von Unwerth (Folge 4)

Designer Christian Cowan (Folge 5)

Star-Fotograf Christian Anwander (Folge 6)

Stefanie Giesinger und Marcus Butler (Folge 7)

Topmodel Valentina Sampaio (Folge 8)

Moderatorin Rebecca Mir (Folge 9)

Komiker Otto Waalkes (Folge 10)

Drag Queen Miss Fame (Folge 11)

Creative Director Thomas Hayo (Folge 12)

Sänger Bill Kaulitz (Folge 13)

Model Lena Gercke (Folge 14)

Designer Wolfgang Joop (Folge 15)

Model Alessandra Ambrosio und Kerstin Schneider (Folge 16)

GNTM 2021 Kandidatinnen

In Staffel 16 änderte sich so einiges bei der beliebten ProSieben-Show – auch bei den Kandidatinnen. „In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen – ob groß oder klein, jung oder alt – die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen“, erklärte Heidi Klum. Petite, curvy, tätowiert, transgender, gehörlos – in diesem Jahr war GNTM in der Tat diverser denn je.

2021 stellten sich zu Beginn 31 Models der Herausforderung und wollen Heidi Klum und die Jury von sich überzeugen. Wer die Teilnehmerinnen sind, wer noch dabei und wer raus ist, erfahrt ihr hier:

GNTM Gewinnerinnen im Überblick

2006 ging die TV-Model-Reise los. 15 Staffeln hat es bislang von „Germany’s Next Topmodel“ gegeben. Folglich gab es auch 15 Gewinnerinnen. Hättet ihr noch alle gewusst?

Wir haben euch die Siegerinnen auf einen Blick:

Staffel 1: Lena Gercke

Staffel 2: Barbara Meier

Staffel 3: Jennifer Hof

Staffel 4: Sara Nuru

Staffel 5: Alisar Ailabouni

Staffel 6: Jana Beller

Staffel 7: Luisa Hartema

Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Staffel 9: Stefanie Giesinger

Staffel 10: Vanessa Fuchs

Staffel 11: Kim Hnizdo

Staffel 12: Céline Bethmann

Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14: Simone Kowalski

GNTM 2022 bewerben

bewerben. Bewerbung für „Germany’s Next Topmodel“ 2022. Wer selbst gerne bei GNTM mitmachen möchte, kann sich jetzt schon für die neue Staffel 17 Auf der ProSieben-Homepage findet ihr den Anmeldebogen und sämtliche Infos zurfür

Die Schritte der Bewerbung sind:

Anmeldung ausfüllen

Fotos hochladen

Zusätzlichen Fragebogen nach der Anmeldung ausfüllen