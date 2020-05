Am Donnerstag ist es soweit: Dann kürt Heidi Klum ihr 15. Germany’s Next Topmodel. Doch in diesem Jahr wird vieles anders sein bei der ProSieben-Show. Denn das GNTM Finale 2020 ist wie viele andere Produktionen sehr beeinträchtigt durch die Corona-Krise.

Statt mit großem Publikum in einer Arena werden die verbleibenden vier Kandidatinnen das Finale in einem leeren Fernsehstudio bestreiten. Und das ganze ohne Heidi Klum vor Ort.



GNTM Finale ohne Heidi Klum - nur live aus Los Angeles

Die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Krise erlauben es Heidi Klum dieses Mal nämlich leider nicht, beim GNTM Finale vor Ort zu sein. Stattdessen wird Heidi Klum live aus Los Angeles zugeschaltet und auf diese Weise die Siegerin küren.

Joyn GNTM Finale 2020: Wann und wo läuft die Show?

Donnerstag, 21. Mai 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt. Germany’s Next Topmodel wird am, umlive aufund aufausgestrahlt.

Am Freitag, 22. Mai 2020, läuft die Wiederholung um 20:15 Uhr auf Sixx.

GNTM Kandidatinnen 2020: Das sind die Finalistinnen

Zu Beginn waren es 28 Kandidatinnen – jetzt sind es nur noch vier Finalistinnen. Welches „Meeedchen“ gewinnt die 15. Staffel? Wie Heidi Klum zu sagen pflegt: Nur eine kann Germany’s next Topmodel werden und kommt auf das Cover der deutschen Harper's BAZAAR, erhält einen Model-Vertrag sowie eine Siegerprämie von 100.000 Euro.

In diesem Jahr heißt es im Finale Deutschland gegen Österreich: Denn jeweils zwei Models sind aus Österreich und zwei aus Deutschland. Jacky (21, Rheingau-Taunus) und Lijana (24, Kassel) treffen auf Maureen (20, Wien) und Sarah P. (20, Vorau in der Steiermark).

Philipp Plein bis Micaela Schäfer: So wird das Finale

Die vier Finalistinnen eröffnen die Show mit einem besonderen Act: Sie performen in futuristischen Kostümen gemeinsam mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin auf der Bühne.

Im ersten Final-Walk ist die Kreativität der Kandidatinnen gefragt: Sie müssen in idividuellen Looks ihre Persönlichkeit auf den Laufsteg bringen.

In unterschiedlichen Challenges treffen Jacky, Lijana, Maureen und Sarah P. dann auf Designer Philipp Plein, Starfotograf Christian Anwander und auf Thomas Hayo. Zudem werden Klaudia Giez, Micaela Schäfer, Theresia Fischer, Gisele Oppermann und Halbfinalistin Tamara Teil der Show sein.

GNTM Personality Award 2020 - Wer hat die beste Persönlichkeit?

Auch in diesem Jahr wird bei Germany’s next Topmodel der Best Personality Award verliehen. Moderatorin und ehemalige GNTM-Teilnehmerin Rebecca Mir kürt die Kandidatin, deren Persönlichkeit die meisten Zuschauer überzeugt hat.

Instagram: Das sind die Profile der GNTM-Finalistinnen

Alle Kandidatinnen von „Germany’s next Topmodel“ haben offizielle Instagram-Accounts. Hier findet ihr die vier Finalistinnen:

Jacky

Lijana

Maureen

Sarah P.

Let’s Dance 2020: Das große Finale am Freitag

Nicht nur bei GNTM steht das große Finale an. Auch bei der RTL-Show „Let’s Dance“ geht es für die Finalisten um den Sieg. Welche Kandidaten auf den Titel „Dancing Star 2020“ hoffen dürfen, erfahrt ihr hier.