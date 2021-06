Benjamin „Ben“ Ryan Melzer ist Transgender-Aktivist und Blogger. Im April 2016 war er als Model der erste Transmann auf der Titelseite des Lifestyle- und Fitness-Magazins Men’s Health. Gemeinsam mit Freundin Elisabeth „Sissi“ Hofbauer zieht er 2021 als eines von insgesamt acht Promipaaren in das „Sommerhaus der Stars“ ein.

Freundin, Zara, OP, Buch und Yvonne – alle Infos zu Benjamin Melzer bekommt ihr hier.

Benjamin Melzer Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Benjamin Melzer auf einen Blick:

Name: Benjamin Ryan Melzer

Alter: 34

Geburtstag: 1987

Sternzeichen: unbekannt

Geburtsort: Recklinghausen

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,78 m

Beruf: Freier Handelsvertreter, Model, Transgender-Aktivist und Blogger

Kinder: keine

Ben Melzer und Sissi Hofbauer ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ ein

Er wurde als Frau geboren und sie ist die Schwester von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer: Gemeinsam ziehen Ben Ryan Melzer und Elisabeth „Sissi“ Hofbauer 2021 als eines von insgesamt acht Promipaaren in das „Sommerhaus der Stars“ ein und können dort beweisen, dass ihnen keiner etwas anhaben kann. Die Paare sind bereits für die Dreharbeiten in das Haus in Bocholt gezogen. Dort kämpfen sie um 50.000 Euro Preisgeld.



Benjamin Melzer hieß vorher Yvonne

Ben Ryan Melzer wurde 1987 in Recklinghausen als Yvonne Melzer geboren und wuchs in Marl auf. Schon als Kind wollte er keine Kleider tragen und gab sich schon beim Spielen mit gleichaltrigen Kindern immer Jungennamen. Erste bewusste Zweifel an seiner Geschlechtsidentität hatte Ben in der Pubertät, als ihm Brüste wuchsen und der Bartwuchs ausblieb. Als er mit 18 Jahren im Fernsehen einen Bericht über Chaz Bono, den Sohn von Cher, sah, wurde ihm seine Transsexualität bewusst.

Im Alter von 23 Jahren entschloss er sich schließlich zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen. In den folgenden zwei Jahren musste er insgesamt elf Operationen über sich ergehen lassen, davon allein acht im Unterleib und zahlreiche Hormonbehandlungen. Mittlerweile wurde seine Geburtsurkunde angepasst. Er trägt seitdem den bürgerlichen Namen Benjamin Ryan Melzer.

Ben Melzer: Blogger und Cover-Model

Im April 2016 war Ben Melzer gemeinsam mit den vier weiteren Erstplatzierten und Finalisten des Titelmodel-Contests des Lifestyle- und Fitness-Magazins „Men’s Health“ Cover-Model. Damit war er der erste Transgender-Mann und das erste männliche Transgender-Model auf der Men’s-Health-Titelseite. 2016 stand er sogar für eine New Yorker Modelagentur, die auf Transgender-Models spezialisiert ist, für ein Foto-Shooting auf der Brooklyn Bridge vor der Kamera. Im selben Jahr nahm er außerdem an „Ninja Warrior Germany“ teil.

Danach war er in der Pseudo-Reality-Doku „mieten, kaufen, wohnen“ als Darsteller zu sehen sowie in der neuen Werbekampagne „Sei Du selbst“ des Automobilherstellers Mercedes-Benz, worin er über seine Geschichte sein heutiges Leben erzählt.

Mittlerweile ist Melzer ist als Blogger und als Aktivist für die Transgender-Bewegung aktiv. Auf Instagram folgen ihm derzeit über 127.000 Menschen (Stand Juni 2021). Sogar Ashton Kutcher gratulierte ihm zu seiner erfolgreichen Karriere als Transgender-Model via Facebook.

Benjamin Melzer: Freundin Sissi Hofbauer

Seit zwei Jahren ist Benjamin Melzer mit Sissi Hofbauer, der jüngeren Schwester der früheren „Bachelorette“ Anna Hofbauer, liiert und seit März 2021 verlobt. Für Sissi war seine Geschlechtsangleichung nie ein Problem. Die beiden wünschen sich sogar gemeinsame Kinder. Natürlich kann Melzer nicht auf natürlichem Weg Vater werden. Sissi sieht das sehr entspannt. Ihre Antwort sei gewesen, dass es ebenso zig biologische Männer geben würde, die zeugungsunfähig seien. Und vielleicht könne sie ja auch selbst keine Kinder bekommen. „Und wenn es dann so weit ist, beschäftigen wir uns damit“, fügte er abschließend hinzu. Vor seiner Beziehung mit Sissi Hofbauer war er mehrere Jahre mit seiner Lebensgefährtin Zara liiert, die er zu Beginn seiner Testosteron-Behandlung kennengelernt hatte.

Benjamin Ryan Melzer Buch: Autobiografie 2020

2020 veröffentlichte Benjamin Melzer seine Autobiografie „Endlich Ben. Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann“, worin er unverblümt über seinen Weg der Geschlechtsumwandlung schreibt. Mit seiner Geschichte möchte er anderen Betroffenen und Eltern von Transkindern Mut machen.

„Sommerhaus der Stars“ 2021 Kandidaten

