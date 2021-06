„Das Sommerhaus der Stars“ geht wieder los: 2021 werden wieder Promi-Paare in das Haus in Bocholt ziehen und dort um 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Das RTL-Format ist mittlerweile legendär und zählt für Trash-TV-Fans zum Must-See des Sommers. Mittlerweile hat der Sender die Teilnehmer bekannt gegeben.

Doch wann startet Staffel 6 im TV? Was bisher zum Beginn sowie den Sendeterminen, Sendezeit und Stream auf TVNow bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2021 Start: Ab wann im TV?

Noch gibt es keine Angaben von Seiten des Senders, ab wann die neue Staffel auf RTL ausgestrahlt wird.

Für gewöhnlich lief das Format immer im Juli und August. Im vergangenen Jahr kam es jedoch zu Corona-bedingten Verzögerungen, weshalb die Ausstrahlung erst im September startete.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Da noch kein Start-Termin feststeht, sind folglich auch noch keine Sendetermine bekannt. Ebenso ist unklar, wie viele Folgen die sechste Staffel haben wird.

Normalerweise umfasste eine Staffel sechs oder sieben Folgen, die immer dienstags zur Primetime liefen. 2020 war dann alles anders: RTL zeigte insgesamt elf Folgen inklusive Finale, die mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurden.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Stream auf TVNow

Was zumindest sicher ist: Die neuen Folgen der RTL-Show werden wie gewohnt auch auf dem Streamingportal TVNow zur Verfügung stehen. Vermutlich sind sie sogar wieder ein paar Tage vor der Ausstrahlung online.

Wer sich die Wartezeit bis zu Staffel 6 verkürzen möchte, kann sich dort übrigens auch die früheren Staffeln 1, 2, 3 und 5 als Wiederholung ansehen. Hierfür benötigt ihr allerdings einen kostenpflichtigen Premium-Account.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Drehort Bocholt

Wie schon im vergangenen Jahr wird auch die aktuelle Staffel Corona-bedingt in Deutschland produziert. Statt in Portugal werden sich die Teilnehmer auf einem alten Bauernhof nahe dem nordrhein-westfälischen Bocholt zusammenfinden. Alle Paare wurden vor den Dreharbeiten auf Covid-19 getestet und mussten in Quarantäne.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Teilnehmer

Nachdem im Vorjahr erstmals zehn Promi-Paare an dem Format teilnahmen, hat RTL für 2021 nur acht engagiert. Doch die Kandidaten-Mischung verspricht auch in Staffel 6 reichlich Unterhaltung... Wer die diesjährigen Teilnehmer sind, erfahrt ihr hier:

„Sommerhaus der Stars“: Gewinner 2020