Trash-TV-Fans dürfen sich freuen: „Das Sommerhaus der Stars“ geht 2021 in eine neue Runde. RTL hat jetzt verraten, welche acht Promi-Paare in das Haus in Bocholt eingezogen sind. In Staffel 6 werden die Teilnehmer in den kommenden Wochen ihre Teamfähigkeit und ihre Paarbeziehung in zahlreichen Spielen auf die Probe stellen. Rund um die Uhr werden sie dabei von Kameras beobachtet.

Wer ist dabei? Wir stellen euch die Kandidaten-Paare vor.

„Sommerhaus der Stars“ 2021 Teilnehmer: Wer ist dabei?

Acht ganz unterschiedliche Paare stellen sich der TV-Herausforderung.

Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33)

Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25)

„Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31)

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und der Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)

Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz (63) und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)

Reality-TV-Stars Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30)

Partyschlagersänger Almklausi (52) und seine Frau Maritta (35)

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten-Paare

Dass eine bunte Mischung der Teilnehmer für reichlich Konfliktpotential sorgt, haben die vorherigen Staffeln der Show zweifellos bewiesen. Auch 2021 hat RTL sehr unterschiedliche Promis für das Format ausgesucht. Wir stellen euch die einzelnen Paare vor.

Adelina Zilai und Mola Adebisi

Bei Moderator Mola Adebisi (48) und seiner Adelina Zilai (33) hat es während der Corona-Pandemie gefunkt. Knapp ein Jahr sind die beiden jetzt ein Paar und wollen direkt die große „Sommerhaus“-Herausforderung wagen. Adebisi wurde als VIVA-Moderator bekannt. Bei dem Musiksender stand er von 1993 bis 2004 vor der Kamera. Zilai ist Theologiestudentin und arbeitet nebenher als Personaltrainerin in einem EMS-Studio.

Adelina Zilai und Mola Adebisi

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Elisabeth „Sissi“ Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer

Elisabeth „Sissi“ Hofbauer (25) und Benjamin Ryan Melzer (34) sind seit zwei Jahren zusammen und seit März 2021 verlobt. Sissi ist die Schwester von Ex-„Bachelorette“ Anna Hofbauer und versuchte 2015 ihr Glück bei „Germany’s Next Topmodel“. Ihr Verlobter Ben wurde als Frau geboren, merkte mit 18 Jahren, dass er im falschen Körper steckt. Fünf Jahre später wagte er den großen Schritt. Mehrere Operationen und eine Hormontherapie später wurde er auf körperlich zu Ben. 2016 nahm er an „Ninja Warrior Germany“ teil und war als Transmodel auf dem Cover der „Mens Health“ zu sehen.

Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Schauspieler Lars Steinhöfel (35) öffentlich und Dominik Schmitt (31) sind seit knapp vier Jahren ein Paar. RTL-Zuschauer kennen Steinhöfel aus der Serie „Unter uns“. Dort spielt er seit 2005 die Rolle Easy. Lange hielt Steinhöfel seine Homosexualität geheim. Vor sieben Jahren outete er sich schließlich und geht seitdem offen damit um. Seinen Partner Dominik hat er über Instagram kennengelernt. Die beiden haben einen gemeinsamen Hund, wünschen sich aber auch ein gemeinsames Kind.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Sie kennt man aus dem „Tatort“, ihn von „Temptation Island“: Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33) stehen auf ganz unterschiedliche Weise im Rampenlicht. Die beiden sind seit Frühjahr 2020 zusammen und seit Februar dieses Jahres sogar verheiratet. Die Schauspielerin war zuvor 13 Jahre lang mit dem Regisseur Joachim Masannek liiert, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Cees war 2020 Kandidat in der Dating-Show „Temptation Island“, im selben Jahr versuchte er sein Glück bei der Schweizer „Bachelorette“.

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Peggy Jerofke und Stephan „Steff“ Jerkel

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer tauschen für ein paar Wochen Malle mit Bocholt: Stephan „Steff“ Jerkel (53) und Peggy Jerofke (44) haben sich 1998 auf der Party-Insel kennengelernt. Sie sind seit 15 Jahren verlobt und seit 2018 Eltern einer gemeinsamen Tochter. 2009 wagten sie dann das Abenteuer Auswandern und eröffneten auf Mallorca ein griechisches Restaurant. Seither kamen mehrere Lokale dazu, die beiden werden regelmäßig von Vox begleitet.

Peggy Jerofke und Stephan Jerkel

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Janina Korn und Roland Heitz

Roland Heitz (63) und Janina Korn (38) sind seit einem Jahr zusammen. Der große Altersunterschied ist ihnen egal. Heitz war 27 Jahre lang verheiratet, doch 2014 verstarb seine Frau. Dass er nochmal eine Liebe finden würde, hatte er selbst nicht mehr gehofft. 1987 gelang ihm als Dr. Schweighardt in der „Schwarzwaldklinik“ der große Durchbruch. Seither war der Schauspieler in diversen Produktionen zu sehen. Seine Partnerin ist ebenfalls Schauspielerin, sie war unter anderem in „Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln“ zu sehen. Außerdem arbeitet sie als Musicaldarstellerin.

Janina Korn und Roland Heitz

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Samira Cilingir und Yasin Cilingir

Von „Love Island“ ins „Sommerhaus“: Yasin (30) und Samira Cilingir (24) haben sich vor zwei Jahren in der Datingshow kennengelernt. Seit Anfang 2021 sind die beiden verheiratet und haben mittlerweile ihr erstes gemeinsames Kind: Sohn Malik. Yasin hat Reality-TV-Blut geleckt und war bislang Kandidat in der Show „Like Me I’m Famous“. Außerdem trat er beim „Sat.1-Promiboxen“ gegen Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne an, gegen den er sich allerdings buchstäblich geschlagen geben musste.

Samira und Yasin Clingir

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Almklausi und Maritta

Partysänger Almklausi (52) und seine Frau Maritta (35) sind seit knapp neun Jahren zusammen und seit 2015 auch verheiratet. Seit 2018 sind sie Eltern eines Sohnes. Maritta hat zudem noch eine ältere Tochter aus einer früheren Beziehung. Ihr Partner, der für seine Hits wie „Mama Laudaaa“ bekannt ist, kennt das Promi-WG-Leben bereits: 2019 war er Kandidat bei „Promi Big Brother“. Er belegte Platz fünf.