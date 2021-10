Das Schauspieler-Paar Janina Korn und Roland Heitz ziehen in das „Sommerhaus der Stars“ 2021. Schauspiel, Musical, Stand-up-Comedy – Janina Korn hat ein breit gefächertes Repertoire. Durch ihren Vater, den Sänger Peter Schilling, wurde ihr die Liebe zur Bühne wohl in die Wiege gelegt. Nun versucht die Schauspielerin mit ihrem Partner im „Sommerhaus der Stars“ 2021 ihre Liebe unter Beweis zu stellen und den Sieg zu holen.

Doch wer ist Janina Korn eigentlich? Was ist über sie bekannt? Alter, Beziehung, Instagram und Co. – alle Infos zu Janina Korn findet ihr hier.

Janina Korn Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Janina Korn im Überblick:

Name: Janina Korn

Janina Korn Alter: 38

38 Geburtstag: 11. Juli 1983

11. Juli 1983 Sternzeichen: Krebs

Krebs Wohnort: Hamburg

Hamburg Größe: 1, 73m

1, 73m Beruf: Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Stand-up-Komikerin

Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Stand-up-Komikerin Beziehungsstatus: liiert

liiert Freund: Roland Heitz

Roland Heitz Kinder: keine Kinder

Wer ist Janina Korn? Biografie, Karriere, Schauspielerin

Janina Korn wurde 1983 in Stuttgart geboren. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf. Bereits in ihrer Kindheit sang sie im Chor und spielte in Theaterstücken mit. 2004 besuchte sie die Stage School in Hamburg und schloss diese mit Diplom als Bühnendarstellerin ab. Außerdem nahm sie Schauspielunterricht. Darauf folgten verschiedene Theater- und Musicalengagements zum Beispiel bei den Luisenburg-Festspielen. 2016 studierte sie am Lee Strasberg Theatre & Film Institute in Los Angeles. Seit 2016 arbeitet sie auch als Moderatorin für Veranstaltungen und vor der Kamera. Daneben war Janina Korn bereits an verschiedenen TV-Produktionen beteiligt. Sie hatte unter anderem Rollen in „Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln“ und „mieten, kaufen, wohnen“. Im Jahr 2019 startete sie ihre Karriere als Stand-up-Komikerin mit ihrem Programm „#fuckingfamous“.

Peter Schilling – Wer ist der Vater von Janina Korn?

Janina Korn ist die Tochter von Peter Schilling, einem der kommerziell erfolgreichsten Künstler der „Neuen Deutschen Welle“. Neben seiner Musik hat Peter Schilling mittlerweile auch Bücher veröffentlicht.

Janina Korn und Partner Roland Heitz

Janina Korns Partner, Roland Heitz, ist ebenfalls Schauspieler. Nach Angaben von RTL sind die beiden mittlerweile seit einem Jahr zusammen. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 26 Jahren.

Janina Korn nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil

Janina Korn und ihr Partner Roland Heitz wagen gemeinsam die TV-Herausforderung von RTL und ziehen ins „Sommerhaus der Stars" in Bocholt. Mit sieben weiteren Paaren kämpfen sie um Titel und Preisgeld.