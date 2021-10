„Das Sommerhaus der Stars“ 2021 öffnet schon bald seine Tore: Ab dem 05.10.2021 läuft Staffel 6 mit neuen Promi-Paaren auf RTL. Unter den neuen Kandidaten ist auch Roland Heitz. Der Schauspieler zieht gemeinsam mit seiner Partnerin Janina Korn in das TV-Haus in Bocholt.

Heitz hat schon in diversen Serien und Filmen mitgespielt. Doch was ist sonst noch von ihm bekannt? Alter, Größe, „Die Schwarzwaldklinik“, Instagram – alle Infos findet ihr hier.

Roland Heitz Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Roland Heitz auf einen Blick:

Name: Roland Heitz

Roland Heitz Alter: 63

63 Geburtsjahr: 1957

1957 Geburtsort: Neunkirchen (Saarland)

Neunkirchen (Saarland) Wohnort: Hatten (Landkreis Oldenburg)

Hatten (Landkreis Oldenburg) Größe: 1, 89 m

1, 89 m Beruf: Schauspieler, Theaterregisseur

Schauspieler, Theaterregisseur Beziehungsstatus: liiert

liiert Partnerin: Janina Korn

Janina Korn Kinder: keine Kinder

keine Kinder Instagram: roland_heitz

Roland Heitz: „Schwarzwaldklinik“, „Unter uns“ und Co.

Roland Heitz studierte in den 70er Jahren in Saarbrücken an der Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater. Durch seine Rolle als Dr. Schweighardt in der ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ wurde er bekannt. Später war er in weiteren TV-Produktionen zu sehen, so beispielsweise bei „Unter Uns“ und „Verbotene Liebe“. Außerdem war er künstlerischer Leiter am Altonaer Theater und arbeitet auch als Theaterregisseur.

Roland Heitz: Tod seiner Frau, neue Partnerin Janina

Nachdem Roland Heitz lange Zeit verheiratet war, verstarb 2014 seine Ehefrau. Allerdings hatte der Schauspieler im Jahr 2020 erneut Glück in der Liebe und lernte seine aktuelle Partnerin Janina Korn kennen. Die 38-jährige ist Schauspielerin und Comedian.

Roland Heitz und Janina Korn: Altersunterschied und Vater Peter Schilling

Ganze 26 Jahre Altersunterschied trennen Roland Heitz und seine Freundin Janina Korn. Für das Schauspieler-Paar stellt dies allerdings kein Problem dar. Janina war eigentlich gar nicht auf der Suche nach einem neuen Partner, als sie Roland beim gemeinsamen Essen kennenlernte. Doch die tiefe Verbundenheit zu Roland stimmte die damals noch überzeugte Single-Dame um, so RTL.

Roland Heitz ist lediglich drei Jahre jünger als der Vater seiner Partnerin. Janina Korn ist die Tochter von „Neue deutsche Welle“-Star Peter Schilling, der in den 80ern mit dem Song „Major Tom“ großen Erfolg hatte.

Roland Heitz zieht ins „Sommerhaus der Stars“ 2021

Am 5. Oktober 2021 ziehen acht Promi-Paare in das berühmte Haus in Bocholt. In verschiedenen Spielen und Challenges müssen sie ihre Teamfähigkeit und Liebe im „Sommerhaus der Stars“ unter Beweis stellen. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras beobachtet.