Dominik Schmitt ist mit „Unter uns“-Darsteller Lars Steinhöfel zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden online über Instagram – mittlerweile sind sie seit knapp vier Jahren ein Paar. Jetzt haben sie ihre Beziehung auf eine ganz besondere Probe gestellt: Sie nehmen am RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil.

Instagram, Beruf, Alter – alle Infos zum bislang noch unbekannten Kandidaten bekommt ihr hier.

Dominik Schmitt Steckbrief: Alter, Instagram, Wohnort

Name: Dominik Schmitt

Dominik Schmitt Beruf: Blogger

Blogger Wohnort: Heidelberg – Frankfurt – Köln

Heidelberg – Frankfurt – Köln Alter: 31

31 Geburtsjahr: 1990

1990 Staatangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Freund: Lars Steinhöfel

Lars Steinhöfel Instagram: monsieur_mo_mo

Dominik Schmitt ergriff die Initiative bei Lars Steinhöfel

Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel haben sich online über Instagram kennengelernt. Als Lars seinen Standort auf der Münchner Wiesn via Instagram-Story postet, ergriff Dominik die Initiative und schrieb den „Unter uns“-Darsteller an. In einem Interview gegenüber RTL erwähnte Lars, dass er zunächst skeptisch gewesen sei, doch die Courage von Dominik ihm imponiert habe.

Seitdem sind knapp vier Jahre vergangen und die beiden sind seit diesem Tag ein nahezu unzertrennliches Duo. Ihre Beziehung gab das Paar auf derselben Plattform bekannt, auf der sie sich auch kennengelernt haben. Unter einen Instagram-Beitrag zitierte Dominik Schmitt einige Zeilen des Liebesliedes „Ocean“ von Martin Garrix und Khalid: „You could put an ocean between our love, It won't keep us apart – You could build a wall, I would run it up, just to get to your heart – If we're caught in a wave Baby, we'll make a way! I Love you“

Dominik und Lars wollen ein Kind

Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel haben einen gemeinsamen Hund, Pippin. Das Paar wünscht sich auch sehnlichst ein gemeinsames Kind. In der TVNow-Doku „Unter uns trifft wahres Leben: Wenn zwei Männer ein Kind wollen“ spricht das Paar über die Hürden, die homosexuelle Paare für ihren Kinderwunsch nehmen müssen.

Dominik Schmitt: Einzug in „Das Sommerhaus der Stars“ 2021

Das schwule Paar macht schon lange keinen Hehl mehr aus ihrer Beziehung. 2021 ziehen die beiden Männer gemeinsam ins „Sommerhaus der Stars“. Freund und „Unter uns“-Darsteller Lars Steinhöfel wird im „Sommerhaus“ das erste Mal im Reality-TV zu sehen sein. Im Kampf gegen sieben weitere Promipaare wollen sie sich den Titel „Das Promipaar 2021“ holen.

„Sommerhaus" zum eigenen Traumhaus? Die mit dem Sieg verbundene Prämie von 50.000 Euro wollen die beiden nutzen, um die Haushaltskasse für das eigene Traumhaus aufzubessern. Wie sich das Paar in der Promi-WG schlagen wird ist noch abzuwarten.

„Sommerhaus der Stars“ 2021 Kandidaten

