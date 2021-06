Maritta Krehl – noch ist dieser Name vermutlich nur wenigen ein Begriff, doch das dürfte sich schon bald ändern. Das Model ist die Frau von Schlagersänger Almklausi und zieht mit ihm zusammen in das „Sommerhaus der Stars“ 2021.

Wer ist Maritta Krehl? Allzu viel ist über die Mössingerin noch nicht bekannt. Geburtstag, Instagram, Kinder – wir haben euch alle verfügbaren Infos zur Kandidatin im Überblick.

Maritta Krehl Steckbrief: Alter, Kinder, Instagram

Name: Maritta Krehl

Maritta Krehl Beruf: Model

Model Geburtstag: unbekannt

unbekannt Alter: 35

35 Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Wohnort: Mössingen, BW

Mössingen, BW Herkunft: Reutlingen, BW

Reutlingen, BW Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Ehemann: Klaus Meier, Almklausi

Klaus Meier, Almklausi Kinder: Tochter und Sohn

Tochter und Sohn Instagram: marittakrehl

Maritta Krehl und Almklausi

Maritta Krehl lernte den Party-Sänger Almklausi im Jahr 2012 kennen und lieben. Zu diesem Zeitpunkt war Maritta bereits Mutter einer Tochter. Nach knapp drei Jahren Beziehung läuteten die Hochzeitsglocken für Maritta und Klaus. Das Paar heiratete in Bisingen, Baden-Württemberg auf Burg Hohenzollern. Weitere drei Jahre später gab es für die beiden wieder einen Grund zum Feiern: Ihr gemeinsames Kind erblickte das Licht der Welt. Sohn Lauri kam zwar drei Monate zu früh, ist mittlerweile aber wohlauf.

Maritta Krehl ist Model und Mama

Maritta Krehl ist es gewohnt vor der Kamera zu stehen. Zu ihrer Tätigkeit als Model sagte sie gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“, dass ein Fotoshooting harte Arbeit und Ausdauer gefragt sei. Zudem wird Maritta auch regelmäßig als Model für Fashion Shows gebucht. Zum Beispiel lief sie schon für den Trachtenmoden-Hersteller Exatmo in Kitzbühel. Auch im deutschen Fernsehen war Maritta das eine oder andere Mal zu sehen, unter anderem bei der Show „Mein Kind – Dein Kind“.

Maritta ist jedoch nicht nur die Karriere wichtig. Laut eigenen Worten liebt sie es Mutter zu sein. Ihre Kinder seien für sie das Größte. Das bringt sie auch auf Instagram zum Ausdruck.

Maritta Krehl: Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ 2021

Seit neun Jahren sind Maritta Krehl und Almklausi ein Paar. Jetzt ziehen sie gemeinsam ins „Sommerhaus“ 2021 ein. Im Gegensatz zu ihrem Mann Klaus, der 2019 bei „Promi Big Brother“ mitmachte, hat Maritta keine Erfahrung damit, was es heißt, in einer TV-WG zu wohnen und dabei ständig von Kameras beobachtet zu werden.

In der Show „Sommerhaus der Stars“ treten acht Promi-Paare gegeneinander an. Die Paare müssen im Alltag mit verschiedenen Aufgaben und Spielen ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen und am Ende kann es nur ein Siegerpaar geben. Maritta und ihr Mann Klaus sind laut RTL hoch motiviert, das Siegertreppchen zu besteigen, denn es zähle für die beiden nur der Sieg. Ob sie es wirklich schaffen die Siegerprämie abzukassieren, wird sich noch zeigen.

