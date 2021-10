Sascha Girndt wagt gemeinsam mit seiner Freundin Jana Pallaske die TV-Herausforderung von RTL: Als Nachzügler zieht das Paar ins „Sommerhaus der Stars“ 2021 und sorgt mit seiner spirituellen Art für ordentlich Gesprächsstoff bei den Mitbewohnern.

Doch wer ist Sascha Girndt eigentlich? Was macht er beruflich? Wie haben Jana und er sich kennengelernt? Instagram, Alter und Co. – der „Sommerhaus der Stars“-Kandidat im Porträt.

Sascha Girndt Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Sascha Girndt auf einen Blick:

Name: Sascha Girndt

Sascha Girndt Beruf: Stuntman, Head Stunt Rigger

Stuntman, Head Stunt Rigger Geburtstag: 3. Juli 1976

3. Juli 1976 Alter: 45

45 Geburtsort: Berlin

Berlin Sternzeichen: Krebs

Krebs Wohnort: Berlin / Indien

Berlin / Indien Partnerin: Jana Pallaske

Jana Pallaske Instagram: saschagirndt (nicht verifiziert)

Sascha Girndt und Freundin Jana Pallaske

Sascha Girndt und Jana Pallaske sind ein eher unkonventionelles Paar. Die beiden führen seit 2018 eine offene Beziehung. Sascha und Jana genießen ihre Liebe auf Distanz und verbringen nicht viel Zeit miteinander. Sascha pendelt zwischen Berlin und Mumbai und Freundin Jana nennt ein Baumhaus auf einer asiatischen Dschungel-Insel ihr zuhause. Eine Fernbeziehung scheint für das Paar gut zu funktionieren. Kennengelernt haben sich Sascha und Jana bei einem Retreat. Das Paar ist sehr spirituell unterwegs, sie verkörpern ihr ganz eigenes, modernes Beziehungskonzept, ohne sich in eines einordnen zu lassen.

Sascha Girndt und Jana Pallaske

Sascha Girndt ist Head Stunt Rigger

Sascha Girndt ist Stuntman und Head Stunt Rigger. Ein „Stunt Rigger“ baut am Filmset die technischen Vorrichtungen zum Bewegen von Menschen und Material, welche für einen Stunt benötigt werden. Der Begriff „Head“ in der Berufsbezeichnung nimmt Bezug auf eine Art Chef bzw. Manager. Ein Head Stunt Rigger leitet demnach alles an, koordiniert und managed. Durch seinen Job in der Filmbranche kommt Sascha viel rum und ist auch oft in Indien, in der Bollywood-Hochburg Mumbai, tätig. Zudem ist Sascha Girndt Geschäftsführer und Producer bei „Roundhousefilm“. Der Stuntman und Head Stunt Rigger hat so einige Filme auf seiner Vita. Produktionen in den Sascha Girndt schon mitgewirkt hat:

„Die Tribute von Panem – Mockingjay“ (stunts) 2015

(stunts) 2015 „Cloud Atlas“ (stunt rigger) 2012

(stunt rigger) 2012 „The First Avenger: Civil War“ (stunts) 2016

(stunts) 2016 „Die Welle“ (stunt rigger) 2008

(stunt rigger) 2008 „Tom Clancy´s Gnadenlos“ (stunts) 2021

(stunts) 2021 „Babylon Berlin“ (head stunt rigger) 2017

(head stunt rigger) 2017 „Hitman: Agent 47“ (stunt rigger) 2015

(stunt rigger) 2015 „Der Medicus“ (stunts) 2013

(stunts) 2013 „V wie Vendetta“ (stunts) 2005

Die Liste ist nicht vollständig.

Sascha Girndt nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2021 begann mit insgesamt acht Promipaaren am 5. Oktober auf RTL. Nach dem Auszug von Janina Korn und Roland Heitz rücken nun Jana Pallaske und Sascha Girndt als neues Kandidaten-Paar in das berühmte Haus in Bocholt nach. Die Beziehung des Paares ist genau so ungewöhnlich, wie die beiden selbst. Dennoch wollen sie gemeinsam die TV-Herausforderung wagen und um Titel und Preisgeld kämpfen. Mit Sascha und Jana ist nach Diana Herold und Michael Tomaschautzki auch in diesem Jahr wieder ein „Team Spirit“ im Sommerhaus dabei.