Yasin Cilingir ist Reality-TV-Star, Influencer, Model und Youtuber. Das erste Mal im TV war er bei der Kuppel-Show „Love Island“ zu sehen, wo er auch seiner großen Liebe Samira begegnete. Gemeinsam mit ihr zieht er 2021 als eines von insgesamt acht Promipaaren in das „Sommerhaus der Stars“ ein.

Doch wer ist Yasin Cilingir eigentlich? Beruf, Instagram, Baby – hier bekommt ihr alle Infos zum Kandidaten im Überblick.

Yasin Cilingir Steckbrief: Beruf, Alter, Geburtstag, Instagram

Name: Yasin Cilingir

Yasin Cilingir Geburtsort: Memmingen

Memmingen Geburtstag: 28. Januar 1991

28. Januar 1991 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Alter: 30

30 Beruf: früher Sportlehrer, jetzt Reality-TV Star, Influencer, Model, Youtuber

früher Sportlehrer, jetzt Reality-TV Star, Influencer, Model, Youtuber Ehefrau: Samira Cilingir

Kinder: Sohn Malik-Kerim

Sohn Malik-Kerim Staatsangehörigkeit: Republik Türkei

Republik Türkei Instagram: yasin__ca

Yasin Cilingir: Vom Lehrer zum Reality-TV-Star

Sportlehrer Yasin Cilingir hat seinen alten Beruf an den Nagel gehängt und versucht sich nun erfolgreich als Reality-TV-Star, Influencer, Model und Youtuber. Yasin wurde durch seine Teilnahme an der Dating-Show „Love Island“ bekannt. Dort machte er sich als Philosoph unter den Kandidaten einen Namen. Er verließ die Show damals mit seinem Couple Samira als Zweitplatzierter. Das mittlerweile verheiratete Paar lebt seitdem den Influencer-Lifestyle. Mit ihren Instagram-Accounts und ihrem YouTube Kanal „Yasmira“ nehmen sie ihre Follower überall hin mit und lassen sie an ihrem Privatleben teilhaben. Zudem teilt Yasin Content zu den Themen Lifestyle und Modeling. Der früherehat seinen alten Beruf an den Nagel gehängt und versucht sich nun erfolgreich als Reality-TV-Star, Influencer, Model und Youtuber. Yasin wurde durch seine Teilnahme an der Dating-Showbekannt. Dort machte er sich alsunter den Kandidaten einen Namen. Er verließ die Show damals mit seinem Coupleals Zweitplatzierter. Das mittlerweile verheiratete Paar lebt seitdem den Influencer-Lifestyle. Mit ihren Instagram-Accounts und ihrem YouTube Kanalnehmen sie ihre Follower überall hin mit und lassen sie an ihrem Privatleben teilhaben. Zudem teilt Yasin Content zu den Themen Lifestyle und Modeling.

Jetzt zieht er mit seiner Frau Samira ins „Sommerhaus der Stars“ 2021 ein. Zuvor hat er im Bereich Realtity-TV schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Im August 2020 war er unter anderem Kandidat von „Like Me I’m Famous“, im September trat er erfolglos beim „Sat.1-Promiboxen“ gegen den Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne an.

Yasin Cilingir: Frau Samira und Sohn Malik-Kerim

Yasin Cilingir und Samira haben sich bei „Love Island“ 2019 kennen- und lieben gelernt. Schon wenige Monate nach der Show zog Yasin für seine große Liebe nach Hamburg und sie gaben ihre Verlobung bekannt. Die erste „Love-Island“-Hochzeit der Nation wurde im Februar 2021 in ganz kleinem Kreis gefeiert. Auf Grund der Corona-Krise waren es nur das Ehepaar selbst und ihr Baby Malik-Kerim.

Erst zwei Monate zuvor, am 21. Dezember 2020, hatte ihr Sohn Malik-Kerim das Licht der Welt erblickt. Der Name findet seinen Ursprung in zwei Räumen. „Malik“ kommt aus dem arabischen und bedeutet „König“. Der Name „Karim“, kommt wie Yasin Cilingir, aus der Türkei und trägt die Bedeutung „großzügig“.

Die Geburt des Kleinen verlangte Yasins Frau Samira so einiges ab. Wegen enormem Blutverlust musste die frisch gebackene Mama notoperiert werden. Samira überstand die Not-Operation gut und ihr Familienglück wurde komplett. Yasin Cilingir sagte in einem Interview gegenüber der Seite „VIP.de“: „Unser persönliches Weihnachtswunder! Und ab jetzt kann ich nur sagen: Keiner hat so viel Kraft wie eine Frau! Mein Respekt kennt da wirklich keine Grenzen. So ein Erlebnis schweißt einen für ewig zusammen.“

Yasin und Samira Cilingir im „Sommerhaus der Stars“ 2021

„Sommerhaus der Stars“ 2021. Ihr junges Glück wird dort mit unterscheidlichen Spielen auf die Probe gestellt. Ob sie die TV-Herausforderung auf RTL meistern werden, wird sich noch zeigen. Überzeugt von der Stärke seiner Frau Samira zieht Yasin mit ihr ins. Ihr junges Glück wird dort mit unterscheidlichen Spielen auf die Probe gestellt. Ob sie die TV-Herausforderung aufmeistern werden, wird sich noch zeigen. Informationen zum Start, Sendetermine und Stream findet ihr hier.

