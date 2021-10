Michelle Monballijn ist eine deutsche Schauspielerin und war unter anderem im „Tatort“ sowie in der Serie „Alles was zählt“ zu sehen. Zusammen mit ihrem Mann Mike Cees-Monballijn zieht sie jetzt ins „Sommerhaus der Stars“ 2021 ein.

Alter, Kinder, Karriere und Co. – alles zur Schauspielerin findet ihr hier im Überblick.

Michelle Monballijn Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Michelle Monballijn auf einen Blick:

Name: Michelle Monballijn

Michelle Monballijn Alter: 42

42 Geburtstag: unbekannt

unbekannt Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Lüdenscheid

Lüdenscheid Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,72m

1,72m Beruf: Schauspielerin, Moderatorin

Schauspielerin, Moderatorin Mann: mikecees_official

mikecees_official Kinder: zwei

zwei Instagram: michellemonballijn

Michelle Monballijn: Herkunft, Beruf, Karriere

Michelles Familie stammt aus Polen und Belgien. Im Alter von 22 Jahren nahm sie Schauspielunterricht an der Theaterschule „La Bouche“ in Dortmund und elf Jahre später an „Die Tankstelle“ in Berlin.

2004 hatte Monballijn ihren ersten Auftritt im Fernsehen in der Serie „Unter Uns“. Später folgten weitere Rollen in „Um Himmels Willen“, „Der Bergdoktor“ und „Alles was zählt“. Michelle dürfte vielen vor allem als „Tatort“-Schauspielerin bekannt sein. 2015 spielte sie an der Seite des Ermittlerduos Lessing und Dorn aus Weimar im Fall „Der irre Iwan“.

Die Schauspielerin ergatterte sich auch Rollen im Kino: Sie spielte unter anderem in dem Kinderfilm „Die Wilden Kerle – Die Legende lebt!“ mit.

Michelle Monballijn: Ex Joachim Masannek und Kinder

Vor ihrer Beziehung mit ihrem heutigen Mann Mike Cees-Monballijn war Michelle 13 Jahre lang mit Joachim Masannek liiert. Masannek ist ein deutscher Kinderbuchautor, Regisseur und Drehbuchautor. Er ist vor allem bekannt durch die Kinder-Buchreihe „Die Wilden Fußballkerle“ und deren sechs Verfilmungen. Michelle und Masannek haben zwei gemeinsame Kinder namens Ann Jolin und Lijan Jazz.

Michelle Monballijn mit „Bachelorette“-Kandidat verheiratet

Michelle ist durch ihre ernsten Rollen im „Tatort“ bekannt und Mike zog die Aufmerksamkeit als Frauenheld durch Reality-TV-Shows wie „Die Bachelorette“ auf sich. Doch als sich die beiden kennenlernten, war Michelle Monballijn und Mike Cees schnell klar, dass ihre Herzen füreinander schlagen. Anfang 2020 kamen die beiden zusammen und wenige Monate später hielt Mike um die Hand seiner acht Jahre älteren Freundin an. Nun ist das Paar seit Februar 2021 frisch verheiratet: „Ich wollte nicht warten, bis diese blöde Pandemie vorbei ist. Deshalb habe ich beim Standesamt angerufen – und den schnellstmöglichen Termin klargemacht“, erzählte Mike der „Bild“ gegenüber.

Michelle und Mike Cees-Monballijn im „Sommerhaus der Stars“

Seit 2020 ist Michelle in einer Beziehung mit dem Reality-TV-Darsteller Mike Cees. Im Februar 2021 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Gemeinsam nehmen Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn jetzt als eines von insgesamt acht Promipaaren am RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil. Die Paare kämpfen in Bocholt um 50.000 Euro Preisgeld und um den Titel „Das Promipaar 2021“.

Alle Infos zur Ausstrahlung von „Das Sommerhaus der Stars“ 2021 findet ihr hier:

