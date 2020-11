Rund sieben Wochen voller Zoff, Mobbing und verbalen Ausfällen gehen heute zu Ende. RTL zeigt das Finale und das große Wiedersehen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 ab 20:15 Uhr.

Vier Promi-Paare hoffen noch auf den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wer schafft es in die finale Runde und kann das letzte Spiel für sich gewinnen? Wir sind für euch dabei und schauen uns das Ganze an.

Diese Kandidaten sind in der letzten Folge 11 dabei:

Lisha und Lou

Diana Herold und Michael Tomaschautzki

Caro und Andreas Robens

Michaela Scherer und Martin Bolze

Wer schafft es ins Finale von „Sommerhaus der Stars“ 2020?

21:05 Uhr: Im Spiel „Ausgeliefert“ müssen die Kandidaten reihum Begriffe zu gewissen Ober-Themen nennen. Sollten sie falsch liegen, werden sie mit ekligen Flüssigkeiten bespritzt... „Nenne Hauptstädte von Bundesländern“ ist die erste Aufgabe. Lisha und Lou brauchen zu lange und kassieren als erstes eine Portion Knoblauch-Sauce. Als nächstes trifft es Caro und Andreas.

20:55 Uhr: Am Morgen ist Diana schon on fire, singt und tanzt. Alle anderen sehen eher semi-fit aus. Lou macht das schlechte Wetter zu schaffen, er sitzt wie ein Häufchen Elend auf dem Bett. Lisha macht klar: „Ich will dich so nicht sehen heute!“ Danach schmiedet sie einen Plan, wie sie die anderen raushauen.

20:50 Uhr: Der letzte Abend im „Sommerhaus“. Lisha fühlt sich unwohl. „Wir sind hier nur noch mit Leuten, denen wir nicht vertrauen.“ Für die Promis geht es ein letztes Mal in ihre Betten, bevor das nächste und entscheidende Spiel auf sie wartet. Wer schafft es ins Finalspiel?

„Sommerhaus der Stars“ 2020 – Michaela und Martin sind raus

20:45 Uhr: Lisha ist es, die den Briefumschlag mit dem Ergebnis vorlesen muss. Michaela und Martin haben gemeinsam mit Lisha und Lou nur einen Buchstaben richtig gehabt, aber am längsten dafür gebraucht. Daher sind sie raus.

20:40 Uhr: Michaela verlässt die Kraft und sie müssen das Brett ablegen. Auch Caro und Andreas geben auf und kommen nicht auf das richtige Lösungswort, ebenso wenig wie Diana und Michael. „Ganz ehrlich? Ich finde, heute waren wir dumm“, reflektiert Lisha am Ende.

20:25 Uhr: Beim Spiel „Richtig einlochen“ müssen die Promis Fragen beantworten und die Kugeln mit den richtigen Anfangsbuchstaben nacheinander bei der jeweiligen Zahl einlochen. Dabei halten die Paare das Brett in der Luft. Am Ende müssen sie aus den sechs Buchstaben das Lösungswort (“Rivale“) erraten. Diese Stresssituation sorgt bei allen Kandidaten für Aggressionen, vor allem aber natürlich bei Lisha. Das schlechteste Paar muss am Ende das „Sommerhaus der Stars“ verlassen.

20:15 Uhr: Das vorletzte Spiel steht an. Wer gewinnt hier und schafft es in die finale Runde? Diana hofft, dass Michaela und Martin sowie Lisha und Lou „völlig ablosen“. Lisha dagegen hofft, dass sie es mit Caro und Andreas ins Finale schaffen. Aber grundsätzlich ist sie von allen drei anderen Paaren übel angenervt und will es ihnen einfach zeigen.