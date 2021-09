„Das Supertalent“ startet am Samstag, 2. Oktober 2021, auf RTL. Nachdem die Show bereits Wochen zuvor durch Corona-bedingte Ausfälle für Schlagzeilen gesorgt hat, geht Staffel 15 jetzt mit einer komplett neuen Jury an den Start.

Kurz nach Produktionsbeginn wurde Lukas Podolski positiv getestet und konnte wegen der Quarantäne nicht weiter am Jury-Pult sitzen. Auch Chantal Janzen fiel nach einem positiven Test zeitweise aus. RTL musste sich kurzerhand einen Notfallplan überlegen. Die Ehrlich Brothers übernahmen, zudem hat der Sender Gastjuroren ins Boot geholt. Wer die neuen Juroren neben Michael Michalsky sind, erfahrt ihr hier.

Nach der Aufruhr um den Rauswurf von Dieter Bohlen war zunächst Lukas Podolski als neuer Jury-Chef verkündet worden. Wenig später folgte die News, dass Chantal Janzen und Michael Michalsky ebensfalls am Jury-Pult sitzen würden. RTL versprach „ein außergewöhnliches Jury-Team“ – und das wurde es dann auch, wenn auch anders als gedacht...

Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen freute sich ebenfalls sehr auf ihren Einsatz bei. „Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent’ 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft.“ Für die niederländische Version von „Das Supertalent“ saß Chantal Janzen sechs Staffeln lang in der Jury und bringt somit viel Erfahrung mit. In wie vielen Shows sie aktiv dabei sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Gleich zwei Ausfälle während der laufenden Produktion gleichen einer Katastrophe. Doch der Kölner Sender hat kurzerhand einen Plan B aus dem Hut gezaubert. Die Aufzeichnungen gingen weiter – die feste Jury wird von wechselnden Gastjuroren unterstützt.

Das sind die Gastjuroren von „Das Supertalent“ 2021:

Es war die „Transfer“-Nachricht im Juni: Lukas Podolski ersetzt Dieter Bohlen in dervon „Das Supertalent“! Doch dann kam alles anders. Kurz nach dem Beginn der Aufzeichnungen war für den Neu-Juroren schon wieder Schluss. Poldi wurde positiv aufgetestet. Aufgrund seiner 14-tägigen Quarantäne konnte der Ex-Weltmeister nicht weiter an den Jury-Castings teilnehmen. „Mich hat‘s leider erwischt. Ich habeund muss leider erstmal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht’s so wie die letzten Monate und Wochen auch“, erklärte Podolski zu seinem Ausfall. „Was weh tut, ist, dass ich heute nicht da sein kann in meiner Halle und heute beim ‚Supertalent‘, weil ich mich sehr sehr darauf gefreut habe. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und das fällt jetzt erst mal weg. Das ist erst mal bitter, aber das Leben geht weiter.“