„Das Supertalent“ 2021 geht im Herbst mit einer neuen Staffel auf Sendung. Als alle dachten RTL hat die Jury für die Casting-Show komplettiert, kam es noch einmal anders als erwartet: Zwei der ursprünglichen Juroren fielen kurz vor Produktionsstart aus. Doch der Sender hat bereits für Ersatz gesorgt – mit von der Partie ist das Magier-Duo die Ehrlich Brothers. Die Brüder zählen zu den bekanntesten deutschen Zauberkünstlern und sind regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Doch wer sind die Ehrlich Brothers? Wie ticken sie privat? Instagram, Alter, Vermögen und Co. – die neuen Juroren bei uns im Porträt.

Ehrlich Brothers Steckbrief: Alter, richtiger Name, Instagram

Die Ehrlich Brothers gehören zu Deutschlands beliebtesten Magiern – alle wichtigen Infos über beide Brüder im Überblick:

Christian Ehrlich

Name : Christian Ehrlich, geb. Christian Reinelt

: Christian Ehrlich, geb. Christian Reinelt Geburtsort : Herford

: Herford Geburtstag : 19.02.1982

: 19.02.1982 Sternzeichen : Fische

: Fische Alter : 39

: 39 Familienstand : Single

: Single Kinder : keine

: keine YouTube : Ehrlich Brothers

: Ehrlich Brothers Instagram: ehrlichbrothers

Andreas Ehrlich

Name : Andreas Ehrlich, geb. Andreas Reinelt

: Andreas Ehrlich, geb. Andreas Reinelt Geburtsort : Herford

: Herford Geburtstag : 01.02.1978

: 01.02.1978 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Alter : 43

: 43 Familienstand : verheiratet, Frau unbekannt

: verheiratet, Frau unbekannt Kinder : drei

: drei YouTube : Ehrlich Brothers

: Ehrlich Brothers Instagram: ehrlichbrothers

Die Ehrlich Brothers sitzen in der Jury von „Das Supertalent“ 2021

Dieter Bohlen aus der „Supertalent“-Jury war zunächst Corona getestet und ist somit raus. Daher ist es ihm nicht möglich, an den weiteren sechs Jurycastings teilzunehmen. Auch Jury-Kollegin Chantal Janzen musste in Quarantäne, da sie ebenfalls positiv getestet wurde. Ein zweiter Test fiel zwar negativ aus, doch Sicherheit geht laut Sender vor. Nach dem Rauswurf vonaus der-Jury war zunächst Lukas Podolski als neuer Chef-Juror verkündet worden. Nur kurze Zeit später wurde die Jury mit Chantal Janzen und Michael Michalsky komplettiert. Doch kurz nach Produktionsstart steht bei der Casting-Show alles Kopf. Fußball-Weltmeister Podolski wurde positiv aufgetestet und ist somit raus. Daher ist es ihm nicht möglich, an den weiteren sechs Jurycastings teilzunehmen. Auch Jury-Kollegin Chantal Janzen musste in, da sie ebenfalls positiv getestet wurde. Ein zweiter Test fiel zwar negativ aus, doch Sicherheit geht laut Sender vor.

Folglich bleibt von der groß angekündigten Jury nur Michael Michalsky übrig. Trotz der Ausfälle wurden die Aufzeichnungen für „Das Supertalent“ 2021 fortgesetzt. An der Seite von Michael Michalsky werden zunächst unter anderem Motsi Mabuse, Riccardo Simonetti und das Magier-Duo die Ehrlich Brothers zu sehen sein.

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television & Co-Geschäftsleiter TVNOW, sagte über die Teilnahme der Ehrlich Brothers an der Castingshow: „Die Ehrlich Brothers sind auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihrer langjährigen Showerfahrung das Format bereichern und jetzt gemeinsam mit RTL das neue Supertalent suchen.“ Auch die Ehrlich Brothers sind voller Vorfreude: „Die Neuausrichtung des Supertalents hat uns überzeugt: Tolle Jury, tolles Moderationsteam. Wir sind total gespannt auf viele Talente und sind gerne dabei!“

Die Ehrlich Brothers privat: Frauen und Kinder von Andreas und Christian Ehrlich

Die Ehrlich Brothers gehören zu den bekanntesten deutschen Zauberkünstlern und sind regelmäßig im TV zu sehen. Ursprünglich stammen die Brüder aus Ostwestfalen-Lippe und haben schon in jungen Jahren angefangen, mit einem Zauberkasten zu experimentieren. Vor ihrem Erfolg mit ihren Bühnenshows gingen die Ehrlich Brothers jedoch anderen Tätigkeiten nach. Christian machte eine Ausbildung zum Pyrotechniker. Andreas studierte vier Semester Sport und Mathematik auf Lehramt.

Im Gegensatz zu ihren spektakulären Shows scheint das Privatleben der Ehrlich Brothers ziemlich bodenständig. Andreas Ehrlich ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Familie lebt in Bünde in Nordrhein-Westfalen. Sein Bruder Christian Ehrlich lebt in der Nähe im Örtchen Enger. Dazu, ob Christian Ehrlich eine Freundin hat, gibt es keine offiziellen Informationen. Bekannt sind die beiden Brüder vor allem jedoch für ihre auffälligen Styles und einer Menge Haarspray. Diese tragen sie allerdings nur auf der Bühne. Privat mögen es die Ehrlich Brothers gerne etwas dezenter.

Ehrlich Brothers: Vermögen

Doch wie viel verdient man eigentlich als erfolgreicher Zauberkünstler? Laut der Online-Ressource „vermoegensmagazin.de“ wird das Vermögen der Ehrlich Brothers auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.

Die Ehrlich Brothers auf Instagram

Auf Instagram geben die Ehrlich Brothers ihren Fans Einblicke in ihre Auftritte auf der Bühne, aber auch in ihr Privatleben. Zu sehen sind etwa Fotos, auf denen sich Andreas und Christian Ehrlich ohne ihr aufwendiges Haar-Styling, das man von den Auftritten kennt, zeigen. 159.000 Abonennten (Stand Anfang September) zählen die Brüder. Mit ihnen teilen sie etwa auch, wann die Tour ihrer Show „Dream & Fly“ startet.

Ehrlich Brothers: Tickets und Shows – „Dream & Fly“

Ehrlich währt am längsten – schon seit über 20 Jahren verzaubern die Ehrlich Brothers mit Magie und Illusionen ihr Publikum. Ihre Zaubershows füllen mühelos Arenen mit Tausenden Menschen. Tickets gibt es unter anderem auf ihrer offiziellen Homepage zu erwerben. Mit ihrer Show „Dream & Fly" sind die Brüder aktuell auf Deutschland-Tour.