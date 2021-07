Chantal Janzen wird neben Modedesigner Michael Michalsky und Fußballlegende Lukas Podolski am Jury-Pult von „Das Supertalent“ 2021 Platz nehmen. Die Niederländerin ist in Deutschland noch weitestgehend unbekannt. In den Niederlanden hingegen sieht das schon ganz anders aus. Im Nachbarland ist sie ein Mega-Star und gilt als Fan-Magnet, Publikums-Liebling und die Geheimwaffe im niederländischen TV.

Doch wer ist die Neue, die das Jury-Trio komplettiert? Was ist über sie bekannt? Was ihr über Chantal Janzen wissen müsst, findet ihr hier bei uns im Porträt.

Chantal Janzen: Instagram, Geburtstag, Beruf

Name: Chantal Janzen

Chantal Janzen Beruf: Sängerin, Tänzerin, Moderatorin, Schauspielerin

Sängerin, Tänzerin, Moderatorin, Schauspielerin Geburtstag: 15.02.1979

15.02.1979 Alter: 42 Jahre

42 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Tegelen / Niederlande

Tegelen / Niederlande Größe: 169 cm

169 cm Familienstand: verheiratet seit 2014

verheiratet seit 2014 Mann: Marco Geeratz

Marco Geeratz Kinder: zwei Söhne

zwei Söhne Instagram: chantaljanzen.official

Chantal Janzen: Film, Musik und Moderation

Chantal Janzen – eine Frau mit vielen Talenten. Abseits der Moderation ist Chantal Janzen auch Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Nach ihrer Ausbildung an der Kunsthochschule Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in den Fächern Schauspielerei, Gesang und Musikrepertoire bekam sie schnell Jobs als Musicaldarstellerin und auch als Serien- und Filmschauspielerin.

Sie war als Musicaldarstellerin unter anderem in Theaterstücken wie „Tarzan“ und „Die Schöne und das Biest“ zu sehen. Als Schauspielerin spielte Janzen von 2012 bis 2016 in der niederländischen Serie „Divorce“ eine Hauptrolle. Zudem wirkte Janzen auch in Filmen mit wie zum Beispiel in dem Kriminalfilm „De Dominee“ oder in den Dramen „Loverboy“ und „Meiden van De Wit“. Als Sängerin ist die Blondine ebenfalls aktiv. Im Dezember 2002 wurde ihre Single „Achter De Sterren“ veröffentlicht.

Youtube Chantal Janzen singt auf der Bühne.

Chantal Janzen: Ehe und Kinder mit Marco Geeratz

Beruflich scheint es bei Chantal Janzen ganz gut zu laufen. Doch wie sieht es privat bei der Niederländerin aus? Am 15. Dezember 2014 heiratete die Blondine ihren langjährigen Lebensgefährten Marco Geeratz. Das Paar heiratete an ihrem Jahrestag im weihnachtlich geschmückten London. Marco und Chantal haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn James kam schon vor der Hochzeit 2009 zur Welt und im Jahr 2018 wurde ihr zweiter Sohn Bobby geboren. Ihr Mann Marco brachte zudem aus einer früheren Beziehung drei Kinder mit – einen Sohn und zwei Töchter. Im „Promiflash“-Interview verriet Janzen, dass sie es nicht schlecht findet, Stiefmutter zu sein. Ihre Stieftöchter seien wie Freundinnen für sie.

Chantal Janzen moderierte den ESC 2021

Chantal Janzen moderierte im Mai 2021 neben Edsilia Rombley, Jan Smit und Nikkie de Jager den „Eurovision Song Contest“ in Rotterdam. Ein Jahr zuvor hatte Chantal Janzen auch die ESC-Ersatzshow „Eurovision: Europe Shine a Light“ moderiert. Mit Chantal Janzen standen Edsilia Rombley und Jan Smit als Moderationstrio auf der Bühne.

Chantal Janzen und Thore Schölermann

Einigen ist das Gesicht der Blondine wahrscheinlich auch noch aus dem deutschen TV bekannt. Denn der Sender Sat.1 verpflichtete die Niederländerin im Jahr 2015. Zusammen mit Thore Schülermann moderierte sie zwei Staffeln von „The Voice Kids“. Für ihre Teilnahme an „Das Supertalent“ 2021 bringt sie also bereits einiges an TV-Erfahrung mit.

Chantal Janzen ist Jurorin bei „Das Supertalent“ 2021

„Das Supertalent“ geht im Herbst 2021 mit einer ganz neuen Jury an den Start. Neben Chantal Janzen werden Michael Michalsky und Lukas Podolski über die Talente urteilen. Über ihren Platz in der Jury sagte die Niederländerin: „Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent‘ 2021 Platz zu nehmen.“. Zuvor hat Janzen beim niederländische Äquivalent von „Das Supertalent“ sechs Jahre lang die Kandidaten als Jurorin bewertet.

„Das Supertalent“ 2021: Kritik an neuer Jury

In den Niederlanden bereits ein Star – kommt jetzt der Durchbruch in Deutschland für Chantal Janzen? Fans von „Das Supertalent“ sehen der neuen Jury eher skeptisch entgegen. Für das neue Jury-Trio hagelte es im Netzt viel Kritik:

„Haben wir keine eigenen Stars und Promis, dass sie immer alle aus den Niederlanden etc. holen müssen?“

„Warum interessiert es eigentlich RTL nicht, was die Zuschauer wollen?“

„Das Supertalent war Kult, es war Bruce & Dieter. Keinen von der neuen Jury finde ich annähernd interessant.“

„Die Jury ist ein Witz. Ohne Bohlen und Bruce wird es nicht laufen. Die beiden zusammen waren schon Unterhaltung pur.“

Der Sender RTL möchte mit der neuen Jury ein konstruktiveres und werbefreundlicheres Antlitz bekommen und den Image-Wechsel zum Familien und Relevanzsender vorantreiben. Ob dem Sender das gelingt können die Fans im Herbst selbst beurteilen. Alle Informationen rund um Start, Sendetermine und Sendezeit von „Das Supertalent“ 2021 findet ihr in folgendem Artikel: