Weißer Sand, blaue Wellen und Sonnenschein: Wer sich so seinen Sommerurlaub 2022 vorstellt, für den könnte die griechische Insel Korfu das richtige Reiseziel sein. Allerdings berichtete die griechische Gesundheitsbehörde Anfang Juli, dass vor allem Urlaubsregionen wie Korfu vom aktuellen Anstieg der Coronazahlen in Griechenland betroffen sind. Ist Urlaub auf Korfu aktuell trotzdem möglich? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um den Urlaub auf Korfu 2022.

Urlaub 2022 auf Korfu: Welche Corona-Regeln gelten dort aktuell ?

Einreise nach Korfu: Welche Regeln gelten?

Bei der Einreise nach Korfu müssen aktuell keine Corona-Regeln mehr beachtet werden. Für alle Einreisen auf dem See-, Luft- und Landweg ist seit dem 15. März 2022 die Online-Anmeldepflicht (Passenger Locator Form) entfallen. Es besteht keine Pflicht zum Nachweis des Impf- oder Genesenenstatus mehr. Es muss auch kein Corona-Test bei der Einreise mehr gemacht werden.

Welche Regeln gelten für die Rückreise von Korfu nach Deutschland?

Nachdem das Bundeskabinett aufgrund der sinkenden Corona-Fallzahlen eine Änderung der Einreiseverordnung beschlossen hat, werden die Regeln für die Einreise nach Deutschland über die Sommermonate gelockert. Vom 1. Juni 2022 gilt eine Anmelde-, Nachweis- und Quarantänepflicht nur noch bei einem Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet.

Urlaub 2022: Ist Korfu aktuell Virusvariantengebiet?

kein Risikogebiet und steht nicht auf der entsprechenden Korfu ist aktuellund steht nicht auf der entsprechenden Liste des Robert Koch Institutes (RKI) . Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Die aktuellen Corona-Regeln auf Korfu: Maskenpflicht, Gastronomie

Die meisten Corona-Regeln wurden auf Korfu mittlerweile ausgesetzt. Was muss im Urlaub 2022 auf der griechischen Insel noch beachtet werden? Die aktuellen Corona-Regeln im Überblick.

Seit dem 1. Juni 2022 gilt die Maskenpflicht auf Korfu für alle Personen ab vier Jahren nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie im städtischen, öffentlichen Personennahverkehr, z.B. in Stadtbussen oder Taxis.

Hotels und andere Unterkünfte (auch Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen) sind geöffnet. Hier gibt es spezielle Hygieneprotokolle mit Hygiene-, Distanz- und Auslastungsbeschränkungen.

Restaurants, Cafés und Geschäfte haben geöffnet, es gibt keine Zutrittsbeschränkungen. Die 2G- oder 3G-Regelungen für den Zutritt zu Einrichtungen wie z.B. Kinos, Museen, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen sind seit dem 1. Mai 2022 ausgesetzt.

Positiver Test, Quarantäne und Co. – Die aktuellen Hygiene-Regeln auf Korfu

Was passiert, wenn man während des Urlaubs auf Korfu positiv auf das Coronavirus getestet wird? Bei keinen oder leichten Symptomen, die keinen Krankenhausaufenthalt erfordern, wird eine fünftägige Quarantäne empfohlen. Diese ist jedoch nicht verpflichtend. Um die Quarantäne zu beenden, muss kein weiterer Test gemacht werden. Positiv getestete Personen mit milderen Symptomen dürfen ohne weitere Einschränkungen ihren Urlaub fortführen, die einzige Verpflichtung ist das Tragen einer FFP2-Maske (oder KN 95).

Wetter auf Korfu: Wie heiß ist es im September und Oktober?

Das mediterrane Klima auf Korfu sorgt auf der Insel für heiße, trockene Sommer und milde Temperaturen im Winter. Als beste Reisezeit gelten die Monate von Mai bis September. Im September erreichen die Temperaturen bis zu 27 Grad. Im Oktober sinken die Höchsttemperaturen auf 23 Grad Celcius.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation auf Korfu?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz auf Korfu? Das sind aktuelle Fallzahlen für Griechenland laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 26.07.2022):

7-Tage-Inzidenz : 3.519,5

: 3.519,5 Neuinfektionen: +317,4 % Neuinfektionen ggü. Vorwoche

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 4.210.771

Todesfälle insgesamt: 30.707

Impfquote (Erstimpfung): 75,84 Prozent

Impfquote (Booster): 59,79 Prozent

